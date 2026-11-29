शहर 10 ग्राम चांदी का भाव/रुपये 100 ग्राम चांदी का भाव/रुपये 1 किलो चांदी का भाव/रुपये

दिल्ली 1700 17000 170000

मुंबई 1700 17000 170000

कोलकाता 1700 17000 170000

चेन्नई 1700 17000 170000

पटना 1700 17000 170000

लखनऊ 1700 17000 170000

मेरठ 1700 17000 170000

अयोध्या 1700 17000 170000

कानपुर 1700 17000 170000

अलीगढ़ 1700 17000 170000

मुरादाबाद 1700 17000 170000

मिर्जापुर 1700 17000 170000

झांसी 1700 17000 70000

मथुरा 1700 17000 170000

गोरखपुर 1700 17000 170000

बरेली 1700 17000 170000

वाराणसी 1700 17000 170000

आगरा 1700 17000 170000

गाजियाबाद 1700 17000 170000

नोएडा 1700 17000 170000

गुरुग्राम 1700 17000 170000

चंडीगढ़ 1700 17000 170000

जयपुर 1700 17000 170000

लुधियाना 1700 17000 170000

गुवाहाटी 1700 17000 170000

जलगांव 1700 17000 170000

भोपाल 1700 17000 170000

इंदौर 1700 17000 170000

अहमदाबाद 1700 17000 170000

वडोदरा 1700 17000 170000

सूरत 1700 17000 170000

पुणे 1700 17000 170000

नागपुर 1700 17000 170000

नासिक 1700 17000 170000

बैंगलोर 1700 17000 170000

कटक 1700 17000 170000

भुवनेश्वर 1700 17000 170000

अमरावती 1700 17000 170000

विशाखापत्तनम 1700 17000 170000

मैसूर 1700 17000 170000

विजयवाड़ा 1700 17000 170000

कोयंबटूर 1700 17000 170000

मंगलौर 1700 17000 170000

मदुरै 1700 17000 170000

रायपुर 1700 17000 170000

बेलगाम 1700 17000 170000

राजमुंदरी 1700 17000 170000

हैदराबाद 1700 17000 170000

दावनगेरे 1700 17000 170000

बेल्लारी 1700 17000 170000

सलेम 1700 17000 170000

वेल्लोर 1700 17000 170000

अमरावती 1700 17000 170000

गुंटूर 1700 17000 170000

नेल्लोर 1700 17000 170000

काकीनाडा 1700 17000 170000

तिरुपति 1700 17000 170000

कडपा 1700 17000 170000

अनंतपुर 1700 17000 170000

वारंगल 1700 17000 170000

निजामाबाद 1700 17000 170000

खम्मम 1700 17000 170000

बेरहामपुर 1700 17000 170000

राउरकेला 1700 17000 170000

राजकोट 1700 17000 170000

वसई-विरार 1700 17000 170000

औरंगाबाद 1700 17000 170000

सोलापुर 1700 17000 170000

भिवंडी 1700 17000 170000

कोल्हापुर 1700 17000 170000

लातूर 1700 17000 170000

तिरुपुर 1700 17000 170000

तिरुनेलवेली 1700 17000 170000

त्रिची 1700 17000 170000

संबलपुर 1700 17000 170000

इरोड 1700 17000 170000

कोच्चि 1700 17000 170000

थाइन 1700 17000 170000

अमृतसर 1700 17000 170000

नागरकोइल 1700 17000 170000

तिरुवनंतपुरम 1700 17000 170000

तंजावुर 1700 17000 170000

गोवा 1700 17000 170000

करूर 1700 17000 170000

कुंभकोणम 1700 17000 170000

नमक्कल 1700 17000 170000

धर्मपुरी 1700 17000 170000

डिंडीगुल 1700 17000 170000

तूतीकोरिन 1700 17000 170000

कुड्डालोर 1700 17000 170000

कांचीपुरम 1700 17000 170000

कृष्णागिरी 1700 17000 170000

विल्लुपुरम 1700 17000 170000

कोविलपट्टी 1700 17000 170000

तिरुवन्नामलाई 1700 17000 170000

होसुर 1700 17000 170000

कराइकुडी 1700 17000 170000

पुदुक्कोट्टई 1700 17000 170000

रामनाथपुरम 1700 17000 170000

अम्बुर 1700 17000 170000