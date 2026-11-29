Silver Price Today 29 November 2026 | Aaj Ka Chandi Ka Bhav | Silver Rates Today: सोने की तरह ही चांदी की कीमतों (Silver Rate Today) में भी लगातार बदलाव देखने को मिल रही है. फिलहाल कुछ दिनों से कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रही है, लेकिन जिस बढ़ोतरी की उम्मीद लोग कर रहे हैं यह उससे दूर है. शनिवार के बाद रविवार को भी देभर में सर्राफा बाजार बंद हैं. ऐसे में शुक्रवार के ही चांदी के दाम रविवार को खरीदारी के लिए प्रभावी रहेंगे. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव 7000 रुपये तेजी के साथ 1,52,843 रुपये प्रति किलो हो गया, जबकि पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 1,45,843 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी. अभी तक दिल्ली के सर्राफा बाजार में चांदी का भाव 13,500 रुपये उछलकर 1,63,500 रुपये प्रति किलो हो गया. बुलियंस के मुताबिक चांदी की कीमत 1,53,640 रुपये किलो हो गई, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार यूएस कॉमेक्स में 43.23 डॉलर प्रति औंस है. इंडिया बुलियंस ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक चांदी 1,54,300 रुपये किलो हो गई. उधर गुडरिटर्न्स के मुताबिक चांदी की कीमत बढ़कर 1,70,000 रुपये किलो हो गई.
|शहर
|10 ग्राम चांदी का भाव/रुपये
|100 ग्राम चांदी का भाव/रुपये
|1 किलो चांदी का भाव/रुपये
|दिल्ली
|1700
|17000
|170000
|मुंबई
|1700
|17000
|170000
|कोलकाता
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|चेन्नई
|1700
|17000
|170000
|पटना
|1700
|17000
|170000
|लखनऊ
|1700
|17000
|170000
|मेरठ
|1700
|17000
|170000
|अयोध्या
|1700
|17000
|170000
|कानपुर
|1700
|17000
|170000
|अलीगढ़
|1700
|17000
|170000
|मुरादाबाद
|1700
|17000
|170000
|मिर्जापुर
|1700
|17000
|170000
|झांसी
|1700
|17000
|70000
|मथुरा
|1700
|17000
|170000
|गोरखपुर
|1700
|17000
|170000
|बरेली
|1700
|17000
|170000
|वाराणसी
|1700
|17000
|170000
|आगरा
|1700
|17000
|170000
|गाजियाबाद
|1700
|17000
|170000
|नोएडा
|1700
|17000
|170000
|गुरुग्राम
|1700
|17000
|170000
|चंडीगढ़
|1700
|17000
|170000
|जयपुर
|1700
|17000
|170000
|लुधियाना
|1700
|17000
|170000
|गुवाहाटी
|1700
|17000
|170000
|जलगांव
|1700
|17000
|170000
|भोपाल
|1700
|17000
|170000
|इंदौर
|1700
|17000
|170000
|अहमदाबाद
|1700
|17000
|170000
|वडोदरा
|1700
|17000
|170000
|सूरत
|1700
|17000
|170000
|पुणे
|1700
|17000
|170000
|नागपुर
|1700
|17000
|170000
|नासिक
|1700
|17000
|170000
|बैंगलोर
|1700
|17000
|170000
|कटक
|1700
|17000
|170000
|भुवनेश्वर
|1700
|17000
|170000
|अमरावती
|1700
|17000
|170000
|विशाखापत्तनम
|1700
|17000
|170000
|मैसूर
|1700
|17000
|170000
|विजयवाड़ा
|1700
|17000
|170000
|कोयंबटूर
|1700
|17000
|170000
|मंगलौर
|1700
|17000
|170000
|मदुरै
|1700
|17000
|170000
|रायपुर
|1700
|17000
|170000
|बेलगाम
|1700
|17000
|170000
|राजमुंदरी
|1700
|17000
|170000
|हैदराबाद
|1700
|17000
|170000
|दावनगेरे
|1700
|17000
|170000
|बेल्लारी
|1700
|17000
|170000
|सलेम
|1700
|17000
|170000
|वेल्लोर
|1700
|17000
|170000
|अमरावती
|1700
|17000
|170000
|गुंटूर
|1700
|17000
|170000
|नेल्लोर
|1700
|17000
|170000
|काकीनाडा
|1700
|17000
|170000
|तिरुपति
|1700
|17000
|170000
|कडपा
|1700
|17000
|170000
|अनंतपुर
|1700
|17000
|170000
|वारंगल
|1700
|17000
|170000
|निजामाबाद
|1700
|17000
|170000
|खम्मम
|1700
|17000
|170000
|बेरहामपुर
|1700
|17000
|170000
|राउरकेला
|1700
|17000
|170000
|राजकोट
|1700
|17000
|170000
|वसई-विरार
|1700
|17000
|170000
|औरंगाबाद
|1700
|17000
|170000
|सोलापुर
|1700
|17000
|170000
|भिवंडी
|1700
|17000
|170000
|कोल्हापुर
|1700
|17000
|170000
|लातूर
|1700
|17000
|170000
|तिरुपुर
|1700
|17000
|170000
|तिरुनेलवेली
|1700
|17000
|170000
|त्रिची
|1700
|17000
|170000
|संबलपुर
|1700
|17000
|170000
|इरोड
|1700
|17000
|170000
|कोच्चि
|1700
|17000
|170000
|थाइन
|1700
|17000
|170000
|अमृतसर
|1700
|17000
|170000
|नागरकोइल
|1700
|17000
|170000
|तिरुवनंतपुरम
|1700
|17000
|170000
|तंजावुर
|1700
|17000
|170000
|गोवा
|1700
|17000
|170000
|करूर
|1700
|17000
|170000
|कुंभकोणम
|1700
|17000
|170000
|नमक्कल
|1700
|17000
|170000
|धर्मपुरी
|1700
|17000
|170000
|डिंडीगुल
|1700
|17000
|170000
|तूतीकोरिन
|1700
|17000
|170000
|कुड्डालोर
|1700
|17000
|170000
|कांचीपुरम
|1700
|17000
|170000
|कृष्णागिरी
|1700
|17000
|170000
|विल्लुपुरम
|1700
|17000
|170000
|कोविलपट्टी
|1700
|17000
|170000
|तिरुवन्नामलाई
|1700
|17000
|170000
|होसुर
|1700
|17000
|170000
|कराइकुडी
|1700
|17000
|170000
|पुदुक्कोट्टई
|1700
|17000
|170000
|रामनाथपुरम
|1700
|17000
|170000
|अम्बुर
|1700
|17000
|170000
|कन्याकुमारी
|1700
|17000
|170000