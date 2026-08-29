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Silver Price Today 29 August 2026: रक्षाबंधन के अगले दिन दिल्ली-मुंबई समेत आपके शहरों में चांदी के ताजा दाम क्या हैं, खरीदने से पहले जानें यहां

Silver Price Today 29 August 2026:  सोने की तरह ही चांदी की कीमतों में भी गिरावट देखी गई है. शनिवार को क्या हैं चांदी के रेट्स, यह जानकर ही खरीदने की प्लानिंग करें.

By: JP Yadav | Published: August 29, 2026 8:47:22 AM IST

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Silver Price Today 29 August 2026:  अनुमान के उलट सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. रक्षाबंधन  पर यानी शुक्रवार (28 अगस्त, 2026) को  दोनों ही कीमती धातुओं (सोना और चांदी) की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई.शनिवार और रविवार को दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर में सर्राफा बाजार बंद हैं, लेकिन जेवरात की दुकानें खुली रहेंगी. ऐसे में आप शुक्रवार के दाम पर  ही चांदी खरीद सकते हैं. इस लिहाज से शनिवार (29 अगस्त, 2026) को  24 कैरेट शुद्ध सोने का औसत भाव 16,297 रुपये प्रति ग्राम यानी 1,62,970 रुपये प्रति 10 ग्राम है. वहीं,गहनों के लिए 22 कैरेट सोने की कीमत 14,939 रुपये प्रति ग्राम यानी 1,49,390 रुपये प्रति 10 ग्राम है. देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां के सर्राफा बाजार में चांदी 5,000 रुपये गिरकर 2,45,500 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) रह गई. पिछले सत्र में इसका भाव 2,50,500 रुपये प्रति किलोग्राम था. अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी ने सोने के उलट रुख अपनाया और 1.51 प्रतिशत बढ़कर 70.31 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई.  मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव 1.66% गिरकर यानी 4000 रुपये गिरावट के साथ 2,36,651 रुपये प्रति किलो है, वहीं, पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 2,40,651 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी, बुलियन्स के मुताबिक चांदी की कीमत 2,37,880 रुपये किलो हो गई. 

शहर 1 किलो चांदी का भाव
दिल्ली  2,55,000 रुपये
मुंबई  2,55,000 रुपये
कोलकाता  2,55,000 रुपये
चेन्नई  2,60,000 रुपये
पटना  2,55,000 रुपये
लखनऊ  2,55,000 रुपये
मेरठ  2,55,000 रुपये
अयोध्या  2,55,000 रुपये
कानपुर  2,55,000 रुपये
गाजियाबाद  2,55,000 रुपये
नोएडा  2,55,000 रुपये
गुरुग्राम  2,55,000 रुपये
चंडीगढ़  2,55,000 रुपये
जयपुर  2,55,000 रुपये
अहमदाबाद  2,55,000 रुपये
पुणे  2,55,000 रुपये
लुधियाना  2,55,000 रुपये
गुवाहाटी  2,55,000 रुपये
इंदौर  2,55,000 रुपये
सूरत  2,55,000 रुपये
नागपुर  2,55,000 रुपये
नासिक  2,55,000 रुपये
बैंगलोर  2,55,000 रुपये
वडोदरा  2,55,000 रुपये
भुवनेश्वर  2,60,000 रुपये
रायपुर  2,55,000 रुपये
हैदराबाद  2,60,000 रुपये

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Tags: Silver Price Today
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