Silver Price Today 29 August 2026: रक्षाबंधन के अगले दिन दिल्ली-मुंबई समेत आपके शहरों में चांदी के ताजा दाम क्या हैं, खरीदने से पहले जानें यहां

Silver Price Today 29 August 2026: अनुमान के उलट सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. रक्षाबंधन पर यानी शुक्रवार (28 अगस्त, 2026) को दोनों ही कीमती धातुओं (सोना और चांदी) की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई.शनिवार और रविवार को दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर में सर्राफा बाजार बंद हैं, लेकिन जेवरात की दुकानें खुली रहेंगी. ऐसे में आप शुक्रवार के दाम पर ही चांदी खरीद सकते हैं. इस लिहाज से शनिवार (29 अगस्त, 2026) को 24 कैरेट शुद्ध सोने का औसत भाव 16,297 रुपये प्रति ग्राम यानी 1,62,970 रुपये प्रति 10 ग्राम है. वहीं,गहनों के लिए 22 कैरेट सोने की कीमत 14,939 रुपये प्रति ग्राम यानी 1,49,390 रुपये प्रति 10 ग्राम है. देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां के सर्राफा बाजार में चांदी 5,000 रुपये गिरकर 2,45,500 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) रह गई. पिछले सत्र में इसका भाव 2,50,500 रुपये प्रति किलोग्राम था. अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी ने सोने के उलट रुख अपनाया और 1.51 प्रतिशत बढ़कर 70.31 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव 1.66% गिरकर यानी 4000 रुपये गिरावट के साथ 2,36,651 रुपये प्रति किलो है, वहीं, पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 2,40,651 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी, बुलियन्स के मुताबिक चांदी की कीमत 2,37,880 रुपये किलो हो गई.

शहर 1 किलो चांदी का भाव दिल्ली 2,55,000 रुपये मुंबई 2,55,000 रुपये कोलकाता 2,55,000 रुपये चेन्नई 2,60,000 रुपये पटना 2,55,000 रुपये लखनऊ 2,55,000 रुपये मेरठ 2,55,000 रुपये अयोध्या 2,55,000 रुपये कानपुर 2,55,000 रुपये गाजियाबाद 2,55,000 रुपये नोएडा 2,55,000 रुपये गुरुग्राम 2,55,000 रुपये चंडीगढ़ 2,55,000 रुपये जयपुर 2,55,000 रुपये अहमदाबाद 2,55,000 रुपये पुणे 2,55,000 रुपये लुधियाना 2,55,000 रुपये गुवाहाटी 2,55,000 रुपये इंदौर 2,55,000 रुपये सूरत 2,55,000 रुपये नागपुर 2,55,000 रुपये नासिक 2,55,000 रुपये बैंगलोर 2,55,000 रुपये वडोदरा 2,55,000 रुपये भुवनेश्वर 2,60,000 रुपये रायपुर 2,55,000 रुपये हैदराबाद 2,60,000 रुपये