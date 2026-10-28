Silver Price Today 28 October 2026: 10 महीने में सबसे निचले स्तर पर पहुंचे चांदी के दाम, जानिये देश के बड़े शहरों के ताजा रेट्स

Silver Price Today 28 October 2026 | Aaj Ka Chandi Ka Bhav | Silver Rates Today: सोने की तरह ही चांदी की कीमतों (Silver Rate Today) में भी लगातार बदलाव हो रहा है. बाजार ओपन होने के बाद दिनभर कीमतों गिरावट होती रही लेकिन फिर बढ़ोतरी हुई. फिलहाल बुलियंस के मुताबिक चांदी की कीमत 1,96,620 रुपये किलो हो गई। जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में 54.32 डॉलर प्रति औंस हो गई। उधर गुडरिटर्न्स के मुताबिक चांदी 2,20,000 रुपये प्रति किलो पर है. वहीं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव 0.19% बढ़कर यानी 381 रुपये तेजी के साथ 1,96,174 रुपये प्रति किलो हो गया, जबकि पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 1,95,793 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी,अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, चांदी की कीमत 4,000 रुपये टूटकर सभी टैक्स सहित 1.98 लाख रुपये प्रति किलो रही. यह 10 महीने का इसका सबसे निचला स्तर है.
|शहर
|1 किलो चांदी का भाव/रुपये
|दिल्ली
|2,20,000
|मुंबई
|2,20,000
|कोलकाता
|2,20,000
|चेन्नई
|2,24,900
|पटना
|2,20,000
|लखनऊ
|2,20,000
|मेरठ
|2,20,000
|अयोध्या
|2,20,000
|कानपुर
|2,20,000
|अलीगढ़
|2,20,000
|मुरादाबाद
|2,20,000
|मिर्जापुर
|2,20,000
|झांसी
|2,20,000
|आगरा
|2,20,000
|मथुरा
|2,20,000
|गोरखपुर
|2,20,000
|बरेली
|2,20,000
|वाराणसी
|2,20,000
|गाजियाबाद
|2,20,000
|नोएडा
|2,20,000
|गुरुग्राम
|2,20,000
|चंडीगढ़
|2,20,000
|जयपुर
|2,20,000
|लुधियाना
|2,20,000
|गुवाहाटी
|2,20,000
|जलगांव
|2,20,000
|भोपाल
|2,20,000
|इंदौर
|2,20,000
|अहमदाबाद
|2,20,000
|वडोदरा
|2,20,000
|सूरत
|2,20,000
|पुणे
|2,20,000
|नागपुर
|2,20,000
|नासिक
|20,000
|बैंगलोर
|2,20,000
|भुवनेश्वर
|2,24,900
|कटक
|2,24,900
|अमरावती
|2,20,000
|विशाखापत्तनम
|2,24,900
|मैसूर
|2,20,000
|विजयवाड़ा
|2,24,900
|कोयंबटूर
|2,24,900
|मंगलौर
|2,20,000
|मदुरै
|2,24,900
|रायपुर
|2,20,000
|बेलगाम
|2,20,000
|राजमुंदरी
|2,24,900
|हैदराबाद
|2,24,900
|दावनगेरे
|2,20,000
|बेल्लारी
|2,20,000
|सलेम
|2,24,900
|वेल्लोर
|2,24,900
|गुंटूर
|2,24,900
|नेल्लोर
|2,24,900
|काकीनाडा
|2,24,900
|तिरुपति
|2,24,900
|कडपा
|2,24,900
|अनंतपुर
|2,24,900
|वारंगल
|,24,900
|निजामाबाद
|2,24,900
|खम्मम
|2,24,900
|बेरहामपुर
|2,24,900
|राउरकेला
|2,24,900
|राजकोट
|2,20,000
|वसई-विरार
|2,20,000
|औरंगाबाद
|2,20,000
|सोलापुर
|2,20,000
|भिवंडी
|2,20,000
|कोल्हापुर
|2,20,000
|लातूर
|2,20,000
|तिरुपुर
|2,24,900
|तिरुनेलवेली
|2,24,900
|त्रिची
|2,24,900
|संबलपुर
|2,24,900
|इरोड
|2,24,900
|कोच्चि
|2,24,900
|थाइन
|2,20,000
|अमृतसर
|2,20,000
|नागरकोइल
|2,24,900
|तिरुवनंतपुरम
|2,24,900
|तंजावुर
|2,24,900
|गोवा
|2,20,000
|करूर
|2,24,900
|कुंभकोणम
|2,24,900
|नमक्कल
|2,24,900
|धर्मपुरी
|2,24,900
|डिंडीगुल
|2,24,900
|तूतीकोरिन
|2,24,900
|कुड्डालोर
|2,24,900
|कांचीपुरम
|2,24,900
|कृष्णागिरी
|2,24,900
|विल्लुपुरम
|2,24,900
|कोविलपट्टी
|2,24,900
|तिरुवन्नामलाई
|2,24,900
|होसुर
|2,24,900
|कराइकुडी
|2,24,900
|पुदुक्कोट्टई
|2,24,900
|रामनाथपुरम
|2,24,900
|अम्बुर
|2,24,900
|कन्याकुमारी
|2,24,900
|नागपट्टिनम
|2,24,900
|विरुधुनगर
|2,24,900
|कल्लाकुरिची
|2,24,900
|पोलाची
|2,24,900
|अर्काट
|2,24,900
|पलानी
|2,24,900
|अरियालूर
|2,24,900
|मोहाली
|2,20,000
|परमाकुदी
|2,24,900
|पेरम्बलूर
|2,24,900
|जयनकोंडम
|2,24,900
|кодईकनाल
|2,24,900
|ऊटी
|2,24,900
|रामेश्वरम
|2,24,900
|शिवगंगा
|2,24,900
|तिरुवरुर
|2,24,900
|त्रिशूर
|2,24,900
|पांडिचेरी
|2,24,900
|चित्रदुर्ग
|2,20,000
|गडग
|2,20,000
|बागलकोट
|2,20,000
|मंड्या
|2,20,000
|भद्रावती
|2,20,000
|कोलार
|2,20,000
|तुमकुर
|2,20,000
|कोल्लम
|2,24,900
|अलाप्पुझा
|2,24,900
|कोट्टायम
|2,24,900
|पलक्कड़
|2,24,900
|मलप्पुरम
|2,24,900