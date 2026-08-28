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Silver Price Today 28 August 2026: दिल्ली-मुंबई समेत देश के बड़े शहरों में क्या हैं चांदी के रेट्स, जानकर ही घर से निकलें खरीदने

Silver Price Today 28 August 2026 | Silver Rates Today | Aaj Ka Chandi Ka Bhav: सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी लगातार उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है. रक्षाबंधन के दिन चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली है.

By: JP Yadav | Last Updated: August 28, 2026 9:23:31 AM IST

Silver Price Today 28 August 2026: दिल्ली-मुंबई समेत देश के बड़े शहरों में क्या हैं चांदी के रेट्स, जानकर ही घर से निकलें खरीदने
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Silver Price Today 28 August 2026:  रक्षाबंधन त्योहार के दिन यानी शुक्रवार (28 अगस्त, 2026) को सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी कमी देखी गई. भारतीय सराफा बाजारों में चांदी की औसत कीमत 2,60,000 से 2,65,000 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच बरकरार है. गुडरिर्टन्स की रिपोर्ट के मुताबिक, शुक्रवार को 1 ग्राम चांदी की कीमत 259.90 रुपये है, जबकि गुरुवार (27 अगस्त, 2026) को इसकी कीमत 260 रुपये थी. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव सुबह तक 0.03 प्रतिशत घटकर यानी 78 रुपये गिरावट के साथ 240573 रुपये प्रति किलोग्राम पर है. वहीं, पिछले कारोबारी सत्र यानी गुरुवार को चांदी 2,40,651 रुपये प्रति किलोग्राम रही. बुलियन्स के मुताबिक, चांदी की कीमत 241,800 रुपये किलो हो गई. अंतरराष्ट्रीय बाजार में 69.08 डॉलर प्रति औंस पर है. वहीं, दिल्ली के सर्राफा बाजार में चांदी की कीमत 2,50,500 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी टैक्स समेत) पर है. 

शहर 1 किलो चांदी का भाव
दिल्ली 2,60,000 रुपये
मुंबई 2,60,000 रुपये
कोलकाता 2,60,000 रुपये
चेन्नई 2,65,000 रुपये
पटना 2,60,000 रुपये
लखनऊ 2,60,000 रुपये
मेरठ 2,60,000 रुपये
अयोध्या 2,60,000 रुपये
कानपुर 2,60,000 रुपये
गाजियाबाद 2,60,000 रुपये
नोएडा 2,60,000 रुपये
गुरुग्राम 2,60,000 रुपये
चंडीगढ़ 2,60,000 रुपये
जयपुर 2,60,000 रुपये
लुधियाना 2,60,000 रुपये
गुवाहाटी 2,55,100 रुपये
इंदौर 2,60,000 रुपये
अहमदाबाद 2,60,000 रुपये
वडोदरा 2,60,000 रुपये
सूरत 2,60,000 रुपये
नागपुर 2,60,000 रुपये
पुणे 2,60,000 रुपये
नासिक 2,60,000 रुपये
बेंगलुरु 2,60,000 रुपये
भुवनेश्वर 2,65,000 रुपये
रायपुर 2,60,000 रुपये
हैदराबाद 2,65,000 रुपये

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Tags: Silver Price Today
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