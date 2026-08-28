Silver Price Today 28 August 2026: दिल्ली-मुंबई समेत देश के बड़े शहरों में क्या हैं चांदी के रेट्स, जानकर ही घर से निकलें खरीदने

Silver Price Today 28 August 2026: रक्षाबंधन त्योहार के दिन यानी शुक्रवार (28 अगस्त, 2026) को सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी कमी देखी गई. भारतीय सराफा बाजारों में चांदी की औसत कीमत 2,60,000 से 2,65,000 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच बरकरार है. गुडरिर्टन्स की रिपोर्ट के मुताबिक, शुक्रवार को 1 ग्राम चांदी की कीमत 259.90 रुपये है, जबकि गुरुवार (27 अगस्त, 2026) को इसकी कीमत 260 रुपये थी. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव सुबह तक 0.03 प्रतिशत घटकर यानी 78 रुपये गिरावट के साथ 240573 रुपये प्रति किलोग्राम पर है. वहीं, पिछले कारोबारी सत्र यानी गुरुवार को चांदी 2,40,651 रुपये प्रति किलोग्राम रही. बुलियन्स के मुताबिक, चांदी की कीमत 241,800 रुपये किलो हो गई. अंतरराष्ट्रीय बाजार में 69.08 डॉलर प्रति औंस पर है. वहीं, दिल्ली के सर्राफा बाजार में चांदी की कीमत 2,50,500 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी टैक्स समेत) पर है.

शहर 1 किलो चांदी का भाव दिल्ली 2,60,000 रुपये मुंबई 2,60,000 रुपये कोलकाता 2,60,000 रुपये चेन्नई 2,65,000 रुपये पटना 2,60,000 रुपये लखनऊ 2,60,000 रुपये मेरठ 2,60,000 रुपये अयोध्या 2,60,000 रुपये कानपुर 2,60,000 रुपये गाजियाबाद 2,60,000 रुपये नोएडा 2,60,000 रुपये गुरुग्राम 2,60,000 रुपये चंडीगढ़ 2,60,000 रुपये जयपुर 2,60,000 रुपये लुधियाना 2,60,000 रुपये गुवाहाटी 2,55,100 रुपये इंदौर 2,60,000 रुपये अहमदाबाद 2,60,000 रुपये वडोदरा 2,60,000 रुपये सूरत 2,60,000 रुपये नागपुर 2,60,000 रुपये पुणे 2,60,000 रुपये नासिक 2,60,000 रुपये बेंगलुरु 2,60,000 रुपये भुवनेश्वर 2,65,000 रुपये रायपुर 2,60,000 रुपये हैदराबाद 2,65,000 रुपये