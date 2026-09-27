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Silver Price Today 27 September 2026: बढ़े या फिर घटे चांदी के दाम, खरीदारी से पहले देखें दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा रेट्स

Silver Price Today 27 September 2026 In Hindi: रविवार (27 सितंबर, 2026) को दिल्ली-मुंबई और कोलकाता समेत देश भर में चांदी के ताजा रेट्स जानकर ही खरीदारी करें.

By: JP Yadav | Published: September 27, 2026 8:16:26 AM IST

Silver Price Today 27 September 2026
Silver Price Today 27 September 2026


Silver Price Today 27 September 2026 | Aaj Ka Chandi Ka Bhav | Silver Rates Today:  पिछले काफी दिनों से देश के सर्राफा बाजार में हलचल देखने को मिल रही है. चांदी के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव भी देखने को मिल रहा है. फिलहाल अंतरराष्ट्रीय बाजार में 65.45 रुपये प्रति औंस  है, जबकि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव 1.42% चढ़कर यानी 3318 रुपये तेजी के साथ 2,36,800 रुपये प्रति किलो हो गया, पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 2,33,482 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी. गुडरिटर्न्स के मुताबिक चांदी लुढ़क कर 2.45,000 रुपये प्रति किलो पर है, जबकि बुलियंस के मुताबिक चांदी की कीमत बढ़कर 236,910 रुपये किलो हो गई है.  शनिवार के साथ ही रविवार को भी सर्राफा बाजार देशभर में बंद हैं, लेकिन सुनार की दुकानें खुली हैं. ऐसे में शुक्रवार के ही रेट्स रविवार को भी लागू होंगे.

शहर 1 किलो चांदी का भाव/रुपये
दिल्ली  245000
मुंबई  245000
कोलकाता 245000
चेन्नई 250000
पटना 245000
लखनऊ 245000
मेरठ 245000
अयोध्या 245000
कानपुर 245000
अलीगढ़ 245000
मुरादाबाद 245000
मिर्जापुर 245000
झांसी 245000
मथुरा 245000
आगरा 245000
गोरखपुर 245000
बरेली 245000
वाराणसी 245000
गाजियाबाद 245000
नोएडा 245000
गुरुग्राम 245000
चंडीगढ़ 245000
जयपुर 245000
लुधियाना 245000
गुवाहाटी 245000
जलगांव 245000
इंदौर 245000
भोपाल 245000
अहमदाबाद 245000
वडोदरा 245000
सूरत 245000
पुणे  245000
नागपुर 245000
नासिक 245000
बैंगलोर 245000
भुवनेश्वर 250000
केरल 250000
अमरावती  245000
विशाखापत्तनम 250000
मैसूर 245000
विजयवाड़ा 250000
कोयंबटूर  250000
मंगलौर  245000
मदुरै  250000
रायपुर 245000
बेलगाम 245000
राजमुंदरी 250000
हैदराबाद 250000
कटक 250000
दावनगेरे 245000
बेल्लारी 245000
सलेम  250000
वेल्लोर 250000
अमरावती 250000
गुंटूर 250000
नेल्लोर 250000
काकीनाडा 250000
तिरुपति 250000
कडपा 250000
अनंतपुर 250000
वारंगल 250000
निजामाबाद 250000
खम्मम 250000
बेरहामपुर  250000
राउरकेला 250000
राजकोट 245000
वसई-विरार 245000
औरंगाबाद 245000
सोलापुर 245000
भिवंडी 245000
कोल्हापुर 245000
लातूर 245000
तिरुपुर  250000
तिरुनेलवेली 250000
त्रिची 250000
संबलपुर 250000
इरोड 250000
कोच्चि 250000
थाइन 245000
अमृतसर 245000
नागरकोइल ₹250000
तिरुवनंतपुरम 250000
तंजावुर  250000
गोवा 245000
करूर 250000
कुंभकोणम 250000
नमक्कल 250000
धर्मपुरी 250000
डिंडीगुल 250000
तूतीकोरिन  250000
कुड्डालोर 250000
कांचीपुरम 250000
कृष्णागिरी 250000
विल्लुपुरम 250000
कोविलपट्टी 250000
तिरुवन्नामलाई 250000
होसुर 250000
कराइकुडी 250000
पुदुक्कोट्टई  250000
रामनाथपुरम 250000
अम्बुर 250000
कन्याकुमारी 250000
नागपट्टिनम 250000
विरुधुनगर 250000
कल्लाकुरिची 250000
पोलाची  250000
अर्काट 250000
पलानी 250000
अरियालूर 250000
मोहाली 245000
परमाकुदी 250000
पेरम्बलूर 250000
जयनकोंडम 250000
कोडईकनाल  250000
ऊटी 250000
रामेश्वरम 250000
शिवगंगा 250000
तिरुवरुर 250000
त्रिशूर 250000
पांडिचेरी 250000
चित्रदुर्ग  245000
गडग 245000
बागलकोट 245000
मंड्या 245000
भद्रावती 245000
कोलार  245000
तुमकुर 245000
कोल्लम 250000
अलाप्पुझा 250000
कोट्टायम  250000
पलक्कड़ 250000
मलप्पुरम 250000
कोझिकोड 250000
कन्नूर 250000

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Tags: Silver Price Today
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Silver Price Today 27 September 2026: बढ़े या फिर घटे चांदी के दाम, खरीदारी से पहले देखें दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा रेट्स

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Silver Price Today 27 September 2026: बढ़े या फिर घटे चांदी के दाम, खरीदारी से पहले देखें दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा रेट्स
Silver Price Today 27 September 2026: बढ़े या फिर घटे चांदी के दाम, खरीदारी से पहले देखें दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा रेट्स
Silver Price Today 27 September 2026: बढ़े या फिर घटे चांदी के दाम, खरीदारी से पहले देखें दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा रेट्स
Silver Price Today 27 September 2026: बढ़े या फिर घटे चांदी के दाम, खरीदारी से पहले देखें दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा रेट्स
Silver Price Today 27 September 2026: बढ़े या फिर घटे चांदी के दाम, खरीदारी से पहले देखें दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा रेट्स