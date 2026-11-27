Silver Price Today 27 November 2026 | Aaj Ka Chandi Ka Bhav | Silver Rates Today: सोने की तरह ही चांदी की कीमतों (Silver Rate Today) में भी लगातार उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. फिलहाल अंतरराष्ट्रीय बाजार यूएस कॉमेक्स में 41.17 डॉलर प्रति औंस है, जबकि इंडिया बुलियंस ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक चांदी 1,47,347 रुपये किलो हो गई. दिल्ली के सर्राफा बाजार में चांदी की कीमत 1.50 लाख रुपये प्रति किलो पर है, जो इसका 1 साल का निचला स्तर है. उधर गुडरिटर्न्स के मुताबिक चांदी की कीमत घटकर 1,65,000 रुपये किलो पर पहुंच गई. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव शाम तक 2.71% बढ़कर यानी 3864 रुपये तेजी के साथ 1,46,381 रुपये प्रति किलो हो गया, जबकि पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 1,42,517 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी, बुलियंस के मुताबिक चांदी की कीमत 1,47,010 रुपये किलो हो गई है.

शहर 10 ग्राम चांदी का भाव/रुपये 100 ग्राम चांदी का भाव/रुपये 1 किलो चांदी का भाव/रुपये दिल्ली 1650 16500 165000 मुंबई 1650 16500 165000 कोलकाता 1650 16500 165000 चेन्नई 1650 16500 165000 पटना 1650 16500 165000 लखनऊ 1650 16500 165000 मेरठ 1650 16500 165000 अयोध्या 1650 16500 165000 कानपुर 1650 16500 165000 अलीगढ़ 1650 16500 165000 मुरादाबाद 1650 16500 165000 मिर्जापुर 1650 16500 165000 झांसी 1650 16500 165000 मथुरा 1650 16500 165000 गोरखपुर 1650 16500 165000 बरेली 1650 16500 165000 वाराणसी 1650 16500 165000 आगरा 1650 16500 165000 गाजियाबाद 1650 16500 165000 नोएडा 1650 16500 165000 गुरुग्राम 1650 16500 165000 चंडीगढ़ 1650 16500 165000 जयपुर 1650 16500 165000 लुधियाना 1650 16500 165000 गुवाहाटी 1650 16500 165000 जलगांव 1650 16500 165000 इंदौर 1650 16500 165000 भोपाल 1650 16500 165000 अहमदाबाद 1650 16500 165000 वडोदरा 1650 16500 165000 सूरत 1650 16500 165000 नागपुर 1650 16500 165000 पुणे 1650 16500 165000 नासिक 1650 16500 165000 बैंगलोर 1650 16500 165000 कटक 1650 16500 165000 भुवनेश्वर 1650 16500 165000 अमरावती 1650 16500 165000 विशाखापत्तनम 1650 16500 165000 मैसूर 1650 16500 165000 विजयवाड़ा 1650 16500 165000 कोयंबटूर 1650 16500 165000 मंगलौर 1650 16500 165000 मदुरै 1650 16500 165000 रायपुर 1650 16500 165000 बेलगाम 1650 16500 65000 राजमुंदरी 1650 16500 165000 हैदराबाद 1650 16500 165000 दावनगेरे 1650 16500 165000 बेल्लारी 1650 16500 165000 सलेम 1650 16500 165000 वेल्लोर 1650 16500 165000 अमरावती 1650 16500 65000