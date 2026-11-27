Silver Price Today 27 November 2026 | Aaj Ka Chandi Ka Bhav | Silver Rates Today: सोने की तरह ही चांदी की कीमतों (Silver Rate Today) में भी लगातार उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. फिलहाल अंतरराष्ट्रीय बाजार यूएस कॉमेक्स में 41.17 डॉलर प्रति औंस है, जबकि इंडिया बुलियंस ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक चांदी 1,47,347 रुपये किलो हो गई. दिल्ली के सर्राफा बाजार में चांदी की कीमत 1.50 लाख रुपये प्रति किलो पर है, जो इसका 1 साल का निचला स्तर है. उधर गुडरिटर्न्स के मुताबिक चांदी की कीमत घटकर 1,65,000 रुपये किलो पर पहुंच गई. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव शाम तक 2.71% बढ़कर यानी 3864 रुपये तेजी के साथ 1,46,381 रुपये प्रति किलो हो गया, जबकि पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 1,42,517 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी, बुलियंस के मुताबिक चांदी की कीमत 1,47,010 रुपये किलो हो गई है.
|शहर
|10 ग्राम चांदी का भाव/रुपये
|100 ग्राम चांदी का भाव/रुपये
|1 किलो चांदी का भाव/रुपये
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|मुरादाबाद
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|मिर्जापुर
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|भोपाल
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|अहमदाबाद
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|नागपुर
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|पुणे
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|नासिक
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|बैंगलोर
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|कटक
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|भुवनेश्वर
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|अमरावती
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|मैसूर
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|विजयवाड़ा
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|कोयंबटूर
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|मंगलौर
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|मदुरै
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|रायपुर
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|165000
|बेलगाम
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|राजमुंदरी
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|हैदराबाद
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|दावनगेरे
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|बेल्लारी
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|165000
|सलेम
|1650
|16500
|165000
|वेल्लोर
|1650
|16500
|165000
|अमरावती
|1650
|16500
|65000