Silver Price Today 27 August 2026: दिल्ली-मुंबई समेत देश के बड़े शहरों में क्या हैं चांदी के रेट्स, जानकर ही घर से निकलें खरीदने

Silver Price Today 27 August 2026: करीब 10 दिनों के बाद सोने और चांदी के दामों में उतार-चढ़ाव का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है. रक्षाबंधन से ठीक एक दिन पहले गुरुवार (27 अगस्त, 2026) को चांदी की कीमतों (silver rate today) में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है. अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार चांदी 2,50,500 रुपये प्रति किलोग्राम है, जिसमें सभी तरह के टैक्स शामिल हैं. वहीं, बाजार ओपन होने से पहले तक यानी गुरुवार सुबह मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव 0.27 प्रतिशत घटा, जिसके बाद यह 638 रुपये गिरावट के साथ 2,39,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर बरकरार है, वहीं गुडरिटर्न्स के मुताबिक कीमत 2,60,000 रुपये प्रति पर है. इससे पहले यानी एक दिन पहले कारोबारी सत्र में चांदी 2,39,638 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी. बुलियन्स की बात करें तो इसके मुताबिक, चांदी की कीमत फिलहाल 2,40,200 रुपये किलोग्राम पर है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में 68.97 डॉलर प्रति औंस है.

शहर 1 किलो चांदी का भाव दिल्ली 2,60,000 रुपये मुंबई 2,60,000 रुपये कोलकाता 2,60,000 रुपये चेन्नई 2,65,000 रुपये पटना 2,60,000 रुपये लखनऊ 2,60,000 रुपये मेरठ 2,60,000 रुपये अयोध्या 2,60,000 रुपये कानपुर 2,60,000 रुपये गाजियाबाद 2,60,000 रुपये नोएडा 2,60,000 रुपये गुरुग्राम 2,60,000 रुपये चंडीगढ़ 2,60,000 रुपये जयपुर 2,60,000 रुपये लुधियाना 2,60,000 रुपये गुवाहाटी 2,55,100 रुपये इंदौर 2,60,000 रुपये अहमदाबाद 2,60,000 रुपये वडोदरा 2,60,000 रुपये सूरत 2,60,000 रुपये नागपुर 2,60,000 रुपये पुणे 2,60,000 रुपये नासिक 2,60,000 रुपये बेंगलुरु 2,60,000 रुपये भुवनेश्वर 2,65,000 रुपये रायपुर 2,60,000 रुपये हैदराबाद 2,65,000 रुपये