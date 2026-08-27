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Silver Price Today 27 August 2026: दिल्ली-मुंबई समेत देश के बड़े शहरों में क्या हैं चांदी के रेट्स, जानकर ही घर से निकलें खरीदने

Silver Price Today 27 August 2026: सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी लगातार उतार-चढ़ाव देखा ज रहा है. रक्षाबंधन से ठीक पहले इसमें तेजी आने की संभावना है.

By: JP Yadav | Published: August 27, 2026 8:16:40 AM IST

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Silver Price Today 27 August 2026:  करीब 10 दिनों के बाद सोने और चांदी के दामों में उतार-चढ़ाव का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है. रक्षाबंधन से ठीक  एक दिन पहले गुरुवार (27 अगस्त, 2026) को चांदी की कीमतों (silver rate today) में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है. अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार चांदी 2,50,500 रुपये प्रति किलोग्राम है, जिसमें सभी तरह के टैक्स शामिल हैं. वहीं, बाजार ओपन होने से पहले तक यानी गुरुवार सुबह मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव  0.27 प्रतिशत घटा, जिसके बाद यह 638 रुपये गिरावट के साथ 2,39,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर बरकरार है, वहीं गुडरिटर्न्स के मुताबिक कीमत 2,60,000 रुपये प्रति पर है.  इससे पहले यानी एक दिन पहले कारोबारी सत्र में चांदी 2,39,638 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी. बुलियन्स की बात करें तो इसके मुताबिक, चांदी की कीमत फिलहाल 2,40,200 रुपये किलोग्राम पर है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में 68.97 डॉलर प्रति औंस है. 

शहर 1 किलो चांदी का भाव
दिल्ली  2,60,000 रुपये
मुंबई  2,60,000 रुपये
कोलकाता  2,60,000 रुपये
चेन्नई  2,65,000 रुपये
पटना  2,60,000 रुपये
लखनऊ  2,60,000 रुपये
मेरठ  2,60,000 रुपये
अयोध्या  2,60,000 रुपये
कानपुर  2,60,000 रुपये
गाजियाबाद  2,60,000 रुपये
नोएडा  2,60,000 रुपये
गुरुग्राम  2,60,000 रुपये
चंडीगढ़  2,60,000 रुपये
जयपुर  2,60,000 रुपये
लुधियाना  2,60,000 रुपये
गुवाहाटी  2,55,100 रुपये
इंदौर  2,60,000 रुपये
अहमदाबाद  2,60,000 रुपये
वडोदरा  2,60,000 रुपये
सूरत  2,60,000 रुपये
नागपुर  2,60,000 रुपये
पुणे  2,60,000 रुपये
नासिक  2,60,000 रुपये
बेंगलुरु  2,60,000 रुपये
भुवनेश्वर  2,65,000 रुपये
रायपुर  2,60,000 रुपये
हैदराबाद  2,65,000 रुपये

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Tags: Silver Price Today
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