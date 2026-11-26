Silver Price Today 26 November 2026 | Aaj Ka Chandi Ka Bhav | Silver Rates Today: सोने की तरह ही चांदी की कीमतों (Silver Rate Today) में भी लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिससे निवेशक भी परेशान हैं. बुधवार (25 नवंबर, 2026) को भी घरेलू बाजार में चांदी की कीमतों में भारी गिरावट आई और ये टूटकर एक साल के नए निचले स्तर पर आ गई. फिलहाल अंतरराष्ट्रीय बाजार यूएस कॉमेक्स में 39.89 डॉलर प्रति औंस पर है जबकि इंडिया बुलियंस ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक चांदी 1,42,945 रुपये किलो हो गया. वहीं गुडरिटर्न्स के मुताबिक चांदी की कीमत 10,000 रुपये घटकर 1,65,000 रुपये किलो हो गई. उधर, अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार चांदी की कीमत 7,000 रुपये टूटकर 1.50 लाख रुपये प्रति किलो (सभी टैक्स सहित) रह गई. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव रात तक 1.87 प्रतिशत कम हो कर 2717 रुपये गिरावट के साथ 1,42,721 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया. बुलियंस के मुताबिक चांदी की कीमत 1,43,460 रुपये किलो पर आ गई.
|शहर
|10 ग्राम चांदी का भाव/रुपये
|100 ग्राम चांदी का भाव/रुपये
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|नागपुर
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|नासिक
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|मंगलौर
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|रायपुर
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|बेलगाम
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|राजमुंदरी
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|हैदराबाद
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|दावनगेरे
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|बेल्लारी
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|सलेम
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|वेल्लोर
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|अमरावती
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|गुंटूर
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|नेल्लोर
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|काकीनाडा
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|तिरुपति
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|कडपा
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|अनंतपुर
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|वारंगल
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|निजामाबाद
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|खम्मम
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|बेरहामपुर
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|राउरकेला
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|राजकोट
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|वसई-विरार
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|औरंगाबाद
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|सोलापुर
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|भिवंडी
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|कोल्हापुर
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|लातूर
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