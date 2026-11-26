Silver Price Today 26 November 2026 | Aaj Ka Chandi Ka Bhav | Silver Rates Today: सोने की तरह ही चांदी की कीमतों (Silver Rate Today) में भी लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिससे निवेशक भी परेशान हैं. बुधवार (25 नवंबर, 2026) को भी घरेलू बाजार में चांदी की कीमतों में भारी गिरावट आई और ये टूटकर एक साल के नए निचले स्तर पर आ गई. फिलहाल अंतरराष्ट्रीय बाजार यूएस कॉमेक्स में 39.89 डॉलर प्रति औंस पर है जबकि इंडिया बुलियंस ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक चांदी 1,42,945 रुपये किलो हो गया. वहीं गुडरिटर्न्स के मुताबिक चांदी की कीमत 10,000 रुपये घटकर 1,65,000 रुपये किलो हो गई. उधर, अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार चांदी की कीमत 7,000 रुपये टूटकर 1.50 लाख रुपये प्रति किलो (सभी टैक्स सहित) रह गई. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव रात तक 1.87 प्रतिशत कम हो कर 2717 रुपये गिरावट के साथ 1,42,721 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया. बुलियंस के मुताबिक चांदी की कीमत 1,43,460 रुपये किलो पर आ गई.

शहर 10 ग्राम चांदी का भाव/रुपये 100 ग्राम चांदी का भाव/रुपये 1 किलो चांदी का भाव/रुपये दिल्ली 1650 16500 165000 मुंबई 1650 16500 165000 कोलकाता 1650 16500 165000 चेन्नई 1650 16500 165000 पटना 1650 16500 165000 लखनऊ 1650 16500 165000 मेरठ 1650 16500 165000 अयोध्या 1650 16500 165000 कानपुर 1650 16500 165000 अलीगढ़ 1650 16500 165000 मुरादाबाद 1650 16500 165000 मिर्जापुर 1650 16500 165000 झांसी 1650 16500 165000 मथुरा 1650 16500 165000 गोरखपुर 1650 16500 165000 बरेली 1650 16500 165000 वाराणसी 1650 16500 165000 आगरा 1650 16500 165000 गाजियाबाद 1650 16500 165000 नोएडा 1650 16500 165000 गुरुग्राम 1650 16500 165000 चंडीगढ़ 1650 16500 165000 जयपुर 1650 16500 165000 लुधियाना 1650 16500 165000 गुवाहाटी 1650 16500 165000 जलगांव 1650 16500 165000 इंदौर 1650 16500 165000 भोपाल 1650 16500 165000 अहमदाबाद 1650 16500 165000 वडोदरा 1650 16500 165000 सूरत 1650 16500 165000 नागपुर 1650 16500 165000 पुणे 1650 16500 165000 नासिक 1650 16500 165000 बैंगलोर 1650 16500 165000 कटक 1650 16500 165000 भुवनेश्वर 1650 16500 165000 अमरावती 1650 16500 165000 विशाखापत्तनम 1650 16500 165000 मैसूर 1650 16500 165000 विजयवाड़ा 1650 16500 165000 कोयंबटूर 1650 16500 165000 मंगलौर 1650 16500 165000 मदुरै 1650 16500 165000 रायपुर 1650 16500 165000 बेलगाम 1650 16500 165000 राजमुंदरी 1650 16500 165000 हैदराबाद 1650 16500 165000 दावनगेरे 1650 16500 165000 बेल्लारी 1650 16500 165000 सलेम 1650 16500 165000 वेल्लोर 1650 16500 165000 अमरावती 1650 16500 165000 गुंटूर 1650 16500 165000 नेल्लोर 1650 16500 165000 काकीनाडा 1650 16500 165000 तिरुपति 1650 16500 165000 कडपा 1650 16500 165000 अनंतपुर 1650 16500 65000 वारंगल 1650 16500 165000 निजामाबाद 1650 16500 165000 खम्मम 1650 16500 165000 बेरहामपुर 1650 16500 165000 राउरकेला 1650 16500 165000 राजकोट 1650 16500 165000 वसई-विरार 1650 16500 165000 औरंगाबाद 1650 16500 165000 सोलापुर 1650 16500 165000 भिवंडी 1650 16500 165000 कोल्हापुर 1650 16500 165000 लातूर 1650 16500 165000