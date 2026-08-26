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Silver Price Today 26 August 2026: चांदी चमकी या फिर दामों में आई कमी, जान लें क्या हैं आपके शहर में सिल्वर के रेट्स

Silver Price Today 26 August 2026: रक्षाबंधन त्योहार करीब है. ऐसे में दिल्ली, यूपी समेत देश के शहरों में चांदी के ताजा दाम क्या हैं, खरीदने से पहले नोट कर लें ताजा रेट्स.

By: JP Yadav | Published: August 26, 2026 8:09:03 AM IST

Silver Price Today 26 August 2026: चांदी चमकी या फिर दामों में आई कमी, जान लें क्या हैं आपके शहर में सिल्वर के रेट्स
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Silver Price Today 26 August 2026: ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम होने का असर भारत समेत कई देशों पर पड़ रहा है. एक ओर कच्चे तेल के दामों में कमी आई है तो पिछले कुछ दिनों से भारतीय शेयर बाजार में भी उछाल देखने को मिल रहा है. सोने और चांदी के दामों में भी पिछले कुछ दिनों से तेजी देखने को मिल रही है. यह अलग बात है कि बुधवार (26 अगस्त, 2026) को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव सुबह तक 0.08 प्रतिशत बढ़कर यानी 201 रुपये तेजी के साथ 2,44,328 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है.  वहीं, पिछले कारोबारी सत्र यानी मंगलवार (25 अगस्त, 2026) को चांदी 2,44,127 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी.  वहीं, अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, मंगलवार को बाजार ओपन होने से पहले तक चांदी की कीमत घटकर 2,50,000 रुपये प्रति किलो (सभी टैक्स समेत) रह गई थी. अंतरराष्ट्रीय बाजार में 68.46 डॉलर प्रति औंस है, जबकि गुडरिटर्न्स के मुताबिक कीमत 2,60,000 रुपये प्रति किलो हो गई. इसके अलावा बुलियन्स के मुताबिक चांदी 2,45,540 रुपये किलो है.  

Tags: inkhabar-social-newsSilver Price Today
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