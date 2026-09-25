Silver Price Today 25 September 2026: नहीं थम रहा चांदी की कीमतों में गिरावट का दौर, खरीदारी से पहले देखें मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा रेट्स

Silver Price Today 25 September 2026 | Aaj Ka Chandi Ka Bhav | Silver Rates Today: सोने के साथ-साथ चांदी के दामों (Gold Rate Today) में भी लगातार बदलाव जारी है. गुरुवार (24 सितंबर, 2026) को एक बार फिर चांदी की कीमतों कमी देखने को मिली. अंतरराष्ट्रीय बाजार में 63.94 रुपये प्रति औंस है, गुडरिटर्न्स के मुताबिक चांदी 5000 रुपये लुढ़क कर 2.45,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई. वहीं, देश की राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में चांदी 5,000 रुपये टूटकर 2.37 लाख रुपये प्रति किलोग्राम (सभी टैक्स सहित) रह गई. बुलियंस के मुताबिक चांदी की कीमत 2,33,050 रुपये किलो हो गई, उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव शाम तक 1.23% लुढ़क कर यानी 2899 रुपये गिरावट के साथ 2,32,996 रुपये प्रति किलो हो गया.
|शहर
|1 किलो चांदी का भाव/रुपये
|दिल्ली
|245000
|मुंबई
|245000
|कोलकाता
|245000
|चेन्नई
|250000
|पटना
|245000
|लखनऊ
|245000
|मेरठ
|245000
|अयोध्या
|245000
|कानपुर
|245000
|अलीगढ़
|245000
|मुरादाबाद
|245000
|मिर्जापुर
|245000
|झांसी
|245000
|मथुरा
|245000
|आगरा
|245000
|गोरखपुर
|245000
|बरेली
|245000
|वाराणसी
|245000
|गाजियाबाद
|245000
|नोएडा
|245000
|गुरुग्राम
|245000
|चंडीगढ़
|245000
|जयपुर
|245000
|लुधियाना
|245000
|गुवाहाटी
|245000
|जलगांव
|245000
|इंदौर
|245000
|भोपाल
|245000
|अहमदाबाद
|245000
|वडोदरा
|245000
|सूरत
|245000
|पुणे
|245000
|नागपुर
|245000
|नासिक
|245000
|बैंगलोर
|245000
|भुवनेश्वर
|250000
|केरल
|250000
|अमरावती
|245000
|विशाखापत्तनम
|250000
|मैसूर
|245000
|विजयवाड़ा
|250000
|कोयंबटूर
|250000
|मंगलौर
|245000
|मदुरै
|250000
|रायपुर
|245000
|बेलगाम
|245000
|राजमुंदरी
|250000
|हैदराबाद
|250000
|कटक
|250000
|दावनगेरे
|245000
|बेल्लारी
|245000
|सलेम
|250000
|वेल्लोर
|250000
|अमरावती
|250000
|गुंटूर
|250000
|नेल्लोर
|250000
|काकीनाडा
|250000
|तिरुपति
|250000
|कडपा
|250000
|अनंतपुर
|250000
|वारंगल
|250000
|निजामाबाद
|250000
|खम्मम
|250000
|बेरहामपुर
|250000
|राउरकेला
|250000
|राजकोट
|245000
|वसई-विरार
|245000
|औरंगाबाद
|245000
|सोलापुर
|245000
|भिवंडी
|245000
|कोल्हापुर
|245000
|लातूर
|245000
|तिरुपुर
|250000
|तिरुनेलवेली
|250000
|त्रिची
|250000
|संबलपुर
|250000
|इरोड
|250000
|कोच्चि
|250000
|थाइन
|245000
|अमृतसर
|245000
|नागरकोइल
|250000
|तिरुवनंतपुरम
|250000
|तंजावुर
|250000
|गोवा
|245000
|करूर
|250000
|कुंभकोणम
|250000
|नमक्कल
|250000
|धर्मपुरी
|250000
|डिंडीगुल
|250000
|तूतीकोरिन
|250000
|कुड्डालोर
|250000
|कांचीपुरम
|250000
|कृष्णागिरी
|250000
|विल्लुपुरम
|250000
|कोविलपट्टी
|250000
|तब मैं
|250000
|तिरुवन्नामलाई
|250000
|होसुर
|250000
|कराइकुडी
|250000
|पुदुक्कोट्टई
|250000
|रामनाथपुरम
|250000
|अम्बुर
|250000
|कन्याकुमारी
|250000
|नागपट्टिनम
|250000
|विरुधुनगर
|250000
|कल्लाकुरिची
|250000
|पोलाची
|250000
|अर्काट
|250000
|पलानी
|250000
|अरियालूर
|250000
|मोहाली
|245000
|परमाकुदी
|250000
|पेरम्बलूर
|250000
|जयनकोंडम
|250000
|कोडईकनाल
|250000
|ऊटी
|250000
|रामेश्वरम
|250000
|शिवगंगा
|250000
|तिरुवरुर
|250000
|त्रिशूर
|250000
|पांडिचेरी
|250000
|चित्रदुर्ग
|245000
|गडग
|245000
|बागलकोट
|245000
|मंड्या
|245000
|भद्रावती
|245000
|कोलार
|245000
|तुमकुर
|245000
|कोल्लम
|250000
|अलाप्पुझा
|250000
|कोट्टायम
|250000
|पलक्कड़
|250000
|मलप्पुरम
|250000
|कोझिकोड
|250000
|कन्नूर
|250000