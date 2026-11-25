Silver Price Today 25 November 2026 | Aaj Ka Chandi Ka Bhav | Silver Rates Today: सोने की तरह ही चांदी की कीमतों (Silver Rate Today) में भी लगातार उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. पिछले कई दिनों से सोने की कीमतों में लगातार हो रही गिरावट पर सप्ताह के पहले दिन सोमवार (23 नवंबर, 2026) को ब्रेक लग गया. इसके अगले दन मंगलवार (24 नवंबर, 2026) को गुरु नानक जयंती की वजह से देश का सर्राफा बाजार दिनभर बंद रहा. वहीं, शाम 5 बजे बाजार ओपन हुआ और कीमतों में जबरदस्त गिरावट हुई. फिलहाल डिया बुलियंस ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक चांदी 1,52,625 रुपये किलो हो गया. दिल्ली के सर्राफा बाजार में चांदी की कीमत बढ़कर 1.57 लाख रुपये (सभी टैक्स समेत) प्रति किलो पर पहुंच गई. उधर गुडरिटर्न्स के मुताबिक चांदी की कीमत 1,75,000 रुपये किलो पर है. वहीं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव रात 10.30 बजे तक 5.83% घटकर यानी 8997 रुपये गिरावट के साथ 1,45,220 रुपये प्रति किलो हो गया, जबकि पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 1,54,217 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी. बुलियंस के मुताबिक चांदी की कीमत 1,45,810 रुपये किलो हो गई, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार यूएस कॉमेक्स में 40.80 डॉलर प्रति औंस है.
|शहर
|10 ग्राम चांदी का भाव
|100 ग्राम चांदी का भाव
|1 किलो चांदी का भाव
|दिल्ली
|1,750
|17,500
|1,75,000
|मुंबई
|1,750
|17,500
|1,75,000
|कोलकाता
|1,750
|17,500
|1,75,000
|चेन्नई
|1,750
|17,500
|1,75,000
|पटना
|1,750
|17,500
|1,75,000
|लखनऊ
|1,750
|17,500
|1,75,000
|मेरठ
|1,750
|17,500
|1,75,000
|अयोध्या
|1,750
|17,500
|1,75,000
|कानपुर
|1,750
|17,500
|1,75,000
|अलीगढ़
|1,750
|17,500
|1,75,000
|मुरादाबाद
|1,750
|17,500
|1,75,000
|मिर्जापुर
|1,750
|17,500
|1,75,000
|झांसी
|1,750
|17,500
|1,75,000
|मथुरा
|1,750
|17,500
|1,75,000
|गोरखपुर
|1,750
|17,500
|1,75,000
|बरेली
|1,750
|17,500
|1,75,000
|वाराणसी
|1,750
|17,500
|1,75,000
|आगरा
|1,750
|17,500
|1,75,000
|गाजियाबाद
|1,750
|17,500
|1,75,000
|नोएडा
|1,750
|17,500
|1,75,000
|गुरुग्राम
|1,750
|17,500
|1,75,000
|चंडीगढ़
|1,750
|17,500
|1,75,000
|जयपुर
|1,750
|17,500
|1,75,000
|लुधियाना
|1,750
|17,500
|1,75,000
|गुवाहाटी
|1,750
|17,500
|1,75,000
|जलगांव
|1,750
|17,500
|1,75,000
|इंदौर
|1,750
|17,500
|₹1,75,000
|भोपाल
|1,750
|17,500
|1,75,000
|अहमदाबाद
|1,750
|17,500
|1,75,000
|वडोदरा
|1,750
|17,500
|1,75,000
|सूरत
|1,750
|17,500
|1,75,000
|पुणे
|1,750
|17,500
|1,75,000
|नागपुर
|1,750
|17,500
|1,75,000
|नासिक
|1,750
|17,500
|1,75,000
|बैंगलोर
|1,750
|17,500
|1,75,000
|कटक
|1,750
|17,500
|1,75,000
|भुवनेश्वर
|1,750
|17,500
|1,75,000
|अमरावती
|1,750
|17,500
|1,75,000
|विशाखापत्तनम
|1,750
|17,500
|1,75,000
|मैसूर
|1,750
|17,500
|1,75,000
|विजयवाड़ा
|1,750
|17,500
|1,75,000
|कोयंबटूर
|1,750
|17,500
|1,75,000
|मंगलौर
|1,750
|17,500
|1,75,000