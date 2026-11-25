Silver Price Today 25 November 2026 | Aaj Ka Chandi Ka Bhav | Silver Rates Today: सोने की तरह ही चांदी की कीमतों (Silver Rate Today) में भी लगातार उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. पिछले कई दिनों से सोने की कीमतों में लगातार हो रही गिरावट पर सप्ताह के पहले दिन सोमवार (23 नवंबर, 2026) को ब्रेक लग गया. इसके अगले दन मंगलवार (24 नवंबर, 2026) को गुरु नानक जयंती की वजह से देश का सर्राफा बाजार दिनभर बंद रहा. वहीं, शाम 5 बजे बाजार ओपन हुआ और कीमतों में जबरदस्त गिरावट हुई. फिलहाल डिया बुलियंस ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक चांदी 1,52,625 रुपये किलो हो गया. दिल्ली के सर्राफा बाजार में चांदी की कीमत बढ़कर 1.57 लाख रुपये (सभी टैक्स समेत) प्रति किलो पर पहुंच गई. उधर गुडरिटर्न्स के मुताबिक चांदी की कीमत 1,75,000 रुपये किलो पर है. वहीं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव रात 10.30 बजे तक 5.83% घटकर यानी 8997 रुपये गिरावट के साथ 1,45,220 रुपये प्रति किलो हो गया, जबकि पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 1,54,217 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी. बुलियंस के मुताबिक चांदी की कीमत 1,45,810 रुपये किलो हो गई, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार यूएस कॉमेक्स में 40.80 डॉलर प्रति औंस है.

शहर 10 ग्राम चांदी का भाव 100 ग्राम चांदी का भाव 1 किलो चांदी का भाव दिल्ली 1,750 17,500 1,75,000 मुंबई 1,750 17,500 1,75,000 कोलकाता 1,750 17,500 1,75,000 चेन्नई 1,750 17,500 1,75,000 पटना 1,750 17,500 1,75,000 लखनऊ 1,750 17,500 1,75,000 मेरठ 1,750 17,500 1,75,000 अयोध्या 1,750 17,500 1,75,000 कानपुर 1,750 17,500 1,75,000 अलीगढ़ 1,750 17,500 1,75,000 मुरादाबाद 1,750 17,500 1,75,000 मिर्जापुर 1,750 17,500 1,75,000 झांसी 1,750 17,500 1,75,000 मथुरा 1,750 17,500 1,75,000 गोरखपुर 1,750 17,500 1,75,000 बरेली 1,750 17,500 1,75,000 वाराणसी 1,750 17,500 1,75,000 आगरा 1,750 17,500 1,75,000 गाजियाबाद 1,750 17,500 1,75,000 नोएडा 1,750 17,500 1,75,000 गुरुग्राम 1,750 17,500 1,75,000 चंडीगढ़ 1,750 17,500 1,75,000 जयपुर 1,750 17,500 1,75,000 लुधियाना 1,750 17,500 1,75,000 गुवाहाटी 1,750 17,500 1,75,000 जलगांव 1,750 17,500 1,75,000 इंदौर 1,750 17,500 ₹1,75,000 भोपाल 1,750 17,500 1,75,000 अहमदाबाद 1,750 17,500 1,75,000 वडोदरा 1,750 17,500 1,75,000 सूरत 1,750 17,500 1,75,000 पुणे 1,750 17,500 1,75,000 नागपुर 1,750 17,500 1,75,000 नासिक 1,750 17,500 1,75,000 बैंगलोर 1,750 17,500 1,75,000 कटक 1,750 17,500 1,75,000 भुवनेश्वर 1,750 17,500 1,75,000 अमरावती 1,750 17,500 1,75,000 विशाखापत्तनम 1,750 17,500 1,75,000 मैसूर 1,750 17,500 1,75,000 विजयवाड़ा 1,750 17,500 1,75,000 कोयंबटूर 1,750 17,500 1,75,000 मंगलौर 1,750 17,500 1,75,000