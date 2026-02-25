Silver Price Today: चांदी की चमक बढ़ी या फीकी पड़ी? जानें क्या है आपके शहर के सिल्वर के दाम

Silver Price Today: MCX पर चांदी की कीमतों में 25 फरवरी को थोड़ी बढ़ोतरी हुई, जो ग्लोबल टैरिफ की अनिश्चितता के बीच इंटरनेशनल मार्केट की तरह थी. चांदी की घरेलू फ्यूचर कीमत बुधवार के सेशन में MCX पर 2,77,509 रुपये प्रति किलोग्राम पर खुली, जो पिछले बंद भाव से 1.97 प्रतिशत ज़्यादा है. चांदी की स्पॉट कीमत 2.32 प्रतिशत बढ़कर $89.59 प्रति औंस पर ट्रेड कर रही थी. मार्केट फेड की जनवरी मीटिंग के फैसले के मिनट्स का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि इंटरेस्ट रेट्स के आगे के रास्ते पर साफ सिग्नल मिल सकें, जो कीमती मेटल्स के लिए अगली दिशा तय कर सकते हैं.

आगे कैसी रहेगी चांदी की कीमत

24 फरवरी को पब्लिश हुई ऑगमोंट रिपोर्ट में बताया गया कि सेफ-हेवन खरीदारी फिर से शुरू होने से चांदी तीन हफ़्ते के हाई पर पहुंच गई. ग्लोबल टैरिफ पर कोर्ट के फैसले पर US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के कड़े जवाब के बाद इन्वेस्टर का सेंटिमेंट सतर्क हो गया. रिपोर्ट के मुताबिक, चांदी ने अपना $85 (Rs 2,60,000) का टारगेट पूरा कर लिया है और अब यह धीरे-धीरे $90 (Rs 2,70,000) और $92 (Rs 2,80,000) के अगले रेजिस्टेंस लेवल की ओर बढ़ रही है. इंडियन बुलियन ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) ने 24 फरवरी को शाम के ट्रेड में 999 प्योरिटी वाली चांदी की स्टैंडर्ड कीमत 2,62,912 रुपये प्रति किलोग्राम तय की, जो पिछले बंद भाव से 0.44 प्रतिशत कम है.

यहां जानें पिछले दिनों का हाल

तारीख सिल्वर के दाम

24.Feb. 2025 – 2,62,912

23.Feb.2026 – 2,64,075

20.Feb.2026 – 2,50,314

जानें अपने राज्य का हाल

चेन्नई – 2,89,900

मुंबई – 2,84,900

दिल्ली – 2,84,900

कोलकाता – 2,84,900

बैंगलोर – 2,84,900

हैदराबाद – 2,89,900

केरल – 2,89,900

पुणे – 2,84,900

वडोदरा – 2,84,900

अहमदाबाद – 2,84,900