Silver Price Today 24 October 2026: सिल्वर के रेट्स में गिरावट जारी, जेवर खरीदने और निवेश करने से पहले जानें ताजा दाम

Silver Price Today 24 October 2026 | Aaj Ka Chandi Ka Bhav | Silver Rates Today: सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों (Silver Rate Today) में भी लगातार बदलाव जारी है. शनिवार (24 अक्टूबर, 2026) को देशभर में सर्राफा बाजार बंद हैं, इसलिए शुक्रवार की ही कीमतें प्रभावी रहेंगीं. इससे पहले शुक्रवार (23 अक्टूबर, 2026) को भी कीमतों में फिर गिरावट हुई.अंतरराष्ट्रीय बाजार में 54.18 डॉलर प्रति औंस हो गई जबकि गुडरिटर्न्स के मुताबिक चांदी 5000 रुपये लुढ़क कर 2,20,000 रुपये प्रति किलो हो गई. बुलियंस के मुताबिक चांदी की कीमत 1,96,210 रुपये किलो हो गई, जबकि अखिल भारतीय सर्राफा संघ के मुताबिक दिल्ली के सर्राफा बाजार चांदी की कीमत 5,500 रुपये गिरकर 2,02,000 रुपये प्रति किलो (सभी टैक्स समेत) रह गई. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव 1.92% घटकर यानी 3842 रुपये गिरावट के साथ 1,95,757 रुपये प्रति किलो हो गया. इससे पहले पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 1,99,599 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी.
|शहर
|1 किलो चांदी का भाव/रुपये
|दिल्ली
|2,20,000
|मुंबई
|2,20,000
|कोलकाता
|2,20,000
|चेन्नई
|2,24,900
|पटना
|2,20,000
|लखनऊ
|2,20,000
|मेरठ
|2,20,000
|अयोध्या
|2,20,000
|कानपुर
|2,20,000
|अलीगढ़
|2,20,000
|मुरादाबाद
|2,20,000
|मिर्जापुर
|2,20,000
|झांसी
|2,20,000
|आगरा
|2,20,000
|मथुरा
|2,20,000
|गोरखपुर
|2,20,000
|बरेली
|2,20,000
|वाराणसी
|2,20,000
|गाजियाबाद
|2,20,000
|नोएडा
|2,20,000
|गुरुग्राम
|2,20,000
|चंडीगढ़
|2,20,000
|जयपुर
|2,20,000
|लुधियाना
|2,20,000
|गुवाहाटी
|2,20,000
|जलगांव
|2,20,000
|भोपाल
|2,20,000
|इंदौर
|2,20,000
|अहमदाबाद
|2,20,000
|वडोदरा
|2,20,000
|सूरत
|2,20,000
|पुणे
|2,20,000
|नागपुर
|2,20,000
|नासिक
|2,20,000
|बैंगलोर
|2,20,000
|भुवनेश्वर
|2,24,900
|कटक
|2,24,900
|अमरावती
|2,20,000
|विशाखापत्तनम
|2,24,900
|मैसूर
|2,20,000
|विजयवाड़ा
|2,24,900
|कोयंबटूर
|2,24,900
|मंगलौर
|2,20,000
|मदुरै
|2,24,900
|रायपुर
|2,20,000
|बेलगाम
|2,20,000
|राजमुंदरी
|2,24,900
|हैदराबाद
|2,24,900
|दावनगेरे
|2,20,000
|बेल्लारी
|2,20,000
|सलेम
|2,24,900
|वेल्लोर
|2,24,900
|अमरावती
|2,24,900
|गुंटूर
|2,24,900
|नेल्लोर
|2,24,900
|काकीनाडा
|2,24,900
|तिरुपति
|2,24,900
|कडपा
|2,24,900
|अनंतपुर
|2,24,900
|वारंगल
|2,24,900
|निजामाबाद
|2,24,900
|खम्मम
|2,24,900
|बेरहामपुर
|2,24,900
|राउरकेला
|2,24,900
|राजकोट
|2,20,000
|वसई-विरार
|2,20,000
|औरंगाबाद
|2,20,000
|सोलापुर
|2,20,000
|भिवंडी
|2,20,000
|कोल्हापुर
|2,20,000
|लातूर
|2,20,000
|तिरुपुर
|2,24,900
|तिरुनेलवेली
|2,24,900
|त्रिची
|₹2,24,900
|संबलपुर
|2,24,900
|इरोड
|2,24,900
|कोच्चि
|2,24,900
|थाइन
|2,20,000
|अमृतसर
|2,20,000
|नागरकोइल
|2,24,900
|तिरुवनंतपुरम
|2,24,900
|तंजावुर
|2,24,900
|गोवा
|2,20,000
|करूर
|2,24,900
|कुंभकोणम
|2,24,900
|नमक्कल
|2,24,900
|धर्मपुरी
|2,24,900
|डिंडीगुल
|2,24,900
|तूतीकोरिन
|2,24,900
|कुड्डालोर
|2,24,900
|कांचीपुरम
|2,24,900
|कृष्णागिरी
|2,24,900
|विल्लुपुरम
|2,24,900
|कोविलपट्टी
|2,24,900
|तिरुवन्नामलाई
|2,24,900
|होसुर
|2,24,900
|कराइकुडी
|2,24,900
|पुदुक्कोट्टई
|2,24,900
|रामनाथपुरम
|2,24,900
|अम्बुर
|2,24,900
|कन्याकुमारी
|2,24,900
|नागपट्टिनम
|2,24,900
|विरुधुनगर
|2,24,900
|कल्लाकुरिची
|2,24,900
|पोलाची
|2,24,900
|अर्काट
|₹2,24,900
|पलानी
|2,24,900
|अरियालूर
|2,24,900
|मोहाली
|2,20,000
|परमाकुदी
|2,24,900
|पेरम्बलूर
|2,24,900
|जयनकोंडम
|2,24,900
|कोडईकनाल
|₹2,24,900
|ऊटी
|2,24,900
|रामेश्वरम
|2,24,900
|शिवगंगा
|2,24,900
|तिरुवरुर
|2,24,900
|त्रिशूर
|2,24,900
|पांडिचेरी
|2,24,900
|चित्रदुर्ग
|2,20,000
|गडग
|2,20,000
|बागलकोट
|2,20,000
|मंड्या
|2,20,000
|भद्रावती
|2,20,000
|कोलार
|2,20,000
|तुमकुर
|2,20,000
|कोल्लम
|2,24,900
|अलाप्पुझा
|2,24,900
|कोट्टायम
|2,24,900
|पलक्कड़
|2,24,900
|मलप्पुरम
|2,24,900
|कोझिकोड
|2,24,900
|कन्नूर
|2,24,900