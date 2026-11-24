Silver Price Today 24 November 2026 | Aaj Ka Chandi Ka Bhav | Silver Rates Today: सोने की तरह ही चांदी की कीमतों (Silver Rate Today) में भी लगातार बदलाव का दौर देखने को मिल रहा है. पिछले काफी दिनों से जारी गिरावट के बाद सोमवार (23 नवंबर, 2026) को चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर फिलहाल चांदी का वायदा भाव रात करीब 9 बजे तक 4.95 प्रतिशत बढ़कर 1,55,123 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया. वहीं, यह पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 1,47,813 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी. दिल्ली के सर्राफा बाजार में चांदी की कीमत 2,000 रुपये बढ़कर 1.57 लाख रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई. बुलियंस के मुताबिक चांदी की कीमत 152,350 रुपये किलो है, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार यूएस कॉमेक्स में 43.53 डॉलर प्रति औंस है. इंडिया बुलियंस ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक चांदी 1,52,625 रुपये किलो हो गया। उधर गुडरिटर्न्स के मुताबिक चांदी की कीमत 1,75,000 रुपये किलो पर है.
|शहर
|10 ग्राम चांदी का भाव
|100 ग्राम चांदी का भाव
|1 किलो चांदी का भाव
|दिल्ली
|1,750
|17,500
|1,75,000
|मुंबई
|1,750
|17,500
|1,75,000
|कोलकाता
|1,750
|17,500
|1,75,000
|चेन्नई
|1,750
|17,500
|1,75,000
|पटना
|1,750
|17,500
|1,75,000
|लखनऊ
|1,750
|17,500
|1,75,000
|मेरठ
|1,750
|17,500
|1,75,000
|अयोध्या
|1,750
|17,500
|1,75,000
|कानपुर
|1,750
|17,500
|1,75,000
|अलीगढ़
|1,750
|17,500
|1,75,000
|मुरादाबाद
|1,750
|17,500
|1,75,000
|मिर्जापुर
|1,750
|17,500
|1,75,000
|झांसी
|1,750
|17,500
|1,75,000
|मथुरा
|1,750
|17,500
|1,75,000
|गोरखपुर
|1,750
|17,500
|1,75,000
|बरेली
|1,750
|17,500
|1,75,000
|वाराणसी
|1,750
|17,500
|1,75,000
|आगरा
|1,750
|17,500
|1,75,000
|गाजियाबाद
|1,750
|17,500
|1,75,000
|नोएडा
|1,750
|17,500
|1,75,000
|गुरुग्राम
|1,750
|17,500
|1,75,000
|चंडीगढ़
|1,750
|17,500
|1,75,000
|जयपुर
|1,750
|17,500
|1,75,000
|लुधियाना
|1,750
|17,500
|1,75,000
|गुवाहाटी
|1,750
|17,500
|1,75,000
|जलगांव
|1,750
|17,500
|1,75,000
|इंदौर
|1,750
|17,500
|1,75,000
|भोपाल
|1,750
|17,500
|1,75,000
|अहमदाबाद
|1,750
|17,500
|1,75,000
|वडोदरा
|1,750
|17,500
|1,75,000
|सूरत
|1,750
|17,500
|1,75,000
|पुणे
|1,750
|17,500
|1,75,000
|नागपुर
|1,750
|17,500
|1,75,000
|नासिक
|1,750
|17,500
|1,75,000
|बैंगलोर
|1,750
|17,500
|1,75,000
|कटक
|1,750
|7,500
|1,75,000
|भुवनेश्वर
|1,750
|17,500
|1,75,000
|अमरावती
|1,750
|17,500
|1,75,000