Silver Price Today 24 November 2026 | Aaj Ka Chandi Ka Bhav | Silver Rates Today: सोने की तरह ही चांदी की कीमतों (Silver Rate Today) में भी लगातार बदलाव का दौर देखने को मिल रहा है. पिछले काफी दिनों से जारी गिरावट के बाद सोमवार (23 नवंबर, 2026) को चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर फिलहाल चांदी का वायदा भाव रात करीब 9 बजे तक 4.95 प्रतिशत बढ़कर 1,55,123 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया. वहीं, यह पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 1,47,813 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी. दिल्ली के सर्राफा बाजार में चांदी की कीमत 2,000 रुपये बढ़कर 1.57 लाख रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई. बुलियंस के मुताबिक चांदी की कीमत 152,350 रुपये किलो है, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार यूएस कॉमेक्स में 43.53 डॉलर प्रति औंस है. इंडिया बुलियंस ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक चांदी 1,52,625 रुपये किलो हो गया। उधर गुडरिटर्न्स के मुताबिक चांदी की कीमत 1,75,000 रुपये किलो पर है.

शहर 10 ग्राम चांदी का भाव 100 ग्राम चांदी का भाव 1 किलो चांदी का भाव दिल्ली 1,750 17,500 1,75,000 मुंबई 1,750 17,500 1,75,000 कोलकाता 1,750 17,500 1,75,000 चेन्नई 1,750 17,500 1,75,000 पटना 1,750 17,500 1,75,000 लखनऊ 1,750 17,500 1,75,000 मेरठ 1,750 17,500 1,75,000 अयोध्या 1,750 17,500 1,75,000 कानपुर 1,750 17,500 1,75,000 अलीगढ़ 1,750 17,500 1,75,000 मुरादाबाद 1,750 17,500 1,75,000 मिर्जापुर 1,750 17,500 1,75,000 झांसी 1,750 17,500 1,75,000 मथुरा 1,750 17,500 1,75,000 गोरखपुर 1,750 17,500 1,75,000 बरेली 1,750 17,500 1,75,000 वाराणसी 1,750 17,500 1,75,000 आगरा 1,750 17,500 1,75,000 गाजियाबाद 1,750 17,500 1,75,000 नोएडा 1,750 17,500 1,75,000 गुरुग्राम 1,750 17,500 1,75,000 चंडीगढ़ 1,750 17,500 1,75,000 जयपुर 1,750 17,500 1,75,000 लुधियाना 1,750 17,500 1,75,000 गुवाहाटी 1,750 17,500 1,75,000 जलगांव 1,750 17,500 1,75,000 इंदौर 1,750 17,500 1,75,000 भोपाल 1,750 17,500 1,75,000 अहमदाबाद 1,750 17,500 1,75,000 वडोदरा 1,750 17,500 1,75,000 सूरत 1,750 17,500 1,75,000 पुणे 1,750 17,500 1,75,000 नागपुर 1,750 17,500 1,75,000 नासिक 1,750 17,500 1,75,000 बैंगलोर 1,750 17,500 1,75,000 कटक 1,750 7,500 1,75,000 भुवनेश्वर 1,750 17,500 1,75,000 अमरावती 1,750 17,500 1,75,000