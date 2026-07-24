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Silver Price Today 24 July 2026: आज चांदी खरीदने का बना रहे हैं प्लान? पहले चेक करें अपने शहर का लेटेस्ट रेट, नहीं तो हो सकता है नुकसान

आज चांदी का भाव: आज MCX पर चांदी की कीमतों में कमी आई है. कल चांदी की कीमत 2,40,000 प्रति किलोग्राम थी. वहीं आज भारत में चांदी की कीमतों में थोड़ी नरमी आई है.

By: Shivangi Shukla | Published: July 24, 2026 11:20:41 AM IST

Silver Price Today 24 July 2026
Silver Price Today 24 July 2026


Silver Price Today  | Aaj Ka Chandi ka Daam | Sliver Rate Today: इन दिनों सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिससे निवेशक अनिश्चितता की स्थिति में हैं. आज भी अंतरराष्ट्रीय बाजार मे चांदी की कीमतों को लेकर अस्थिरता बनी हुई है. 24 जुलाई 2026 की सुबह बाजार में चांदी ₹2,39,900 प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चांदी की कीमत में थोड़ी कमी हुई है और यह $59.86 प्रति औंस पर पहुंच गई. आज MCX पर भी चांदी की कीमतों में कमी आई है. कल चांदी की कीमत 2,40,000 प्रति किलोग्राम थी. 

मुंबई, राजस्थान, UP और मध्य प्रदेश जैसे उत्तर भारतीय राज्यों में चांदी ₹2,40,000 से ₹2,39,900 प्रति किलोग्राम की दर पर बिक रही है. वहीं, दक्षिण भारतीय राज्यों में एक किलोग्राम चांदी की कीमत ₹2,45,000 है. यहां जानें कि आज आपके शहर में 1 किलोग्राम चांदी की कीमत क्या हैं.

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शहर 10 ग्राम 100 ग्राम 1 किग्रा.
चेन्नई ₹ 2449 ₹ 24, 490 ₹ 2, 44, 900
मुंबई ₹ 2399 ₹ 23, 990 ₹ 2, 39, 900
दिल्ली ₹ 2399 ₹ 23, 990 ₹ 2, 39, 900
कोलकाता ₹ 2399 ₹ 23, 990 ₹ 2, 39, 900
बेंगलुरु ₹ 2399 ₹ 23, 990 ₹ 2, 39, 900
हैदराबाद ₹ 2399 ₹ 23, 990 ₹ 2, 39, 900
केरल ₹ 2449 ₹ 24, 490 ₹ 2, 44, 900
पुणे ₹ 2399 ₹ 23, 990 ₹ 2, 39, 900
वडोदरा ₹ 2399 ₹ 23, 390 ₹ 2, 39, 900
अहमदाबाद  ₹ 2399 ₹ 23, 390 ₹ 2, 39, 900
जयपुर  ₹ 2399 ₹ 23, 390 ₹ 2, 39, 900
लखनऊ ₹ 2399 ₹ 23, 990 ₹ 2, 39, 900
मदुरै ₹ 2399 ₹ 23, 990 ₹ 2, 39, 900
पटना ₹ 2449 ₹ 24, 490 ₹ 2, 44, 900
नागपुर ₹ 2399 ₹ 23, 990 ₹ 2, 39, 900
चंडीगढ़ ₹ 2449 ₹ 24, 490 ₹ 2, 44, 900
सूरत ₹ 2399 ₹ 23, 990 ₹ 2, 39, 900

Tags: Silver Pricesilver price drop
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