Silver Price Today: चांदी की कीमतों में उछाल, दिल्ली-पटना समेत हर शहर में चमका रेट; जानें अपने शहर के ताजा दाम

Silver Price Today: चांदी की कीमतों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है. इनकी कीमतों परर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का असर साफ देखने को मिल रहा है. चांदी के गहने खरीदने वाले आज अपने शहर में चांदी का दाम क्या है जानें यहां....

By: Preeti Rajput | Published: February 24, 2026 10:15:34 AM IST

गुडरिटर्न्स की रिपोर्ट के मुताबिक चांदी आज बढ़कर 3,00,100 रुपये किलो पहुंच चुकी है.


Silver Price Today:  चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है. बाजार खुलते ही मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव 0.18% बढ़कर यानी 488 रुपये चढ़कर 2,65,821 किलो तक पहुंच गया है. पिछले कारोबारी दिन यह करीब  2,65,333 रुपये किलो पर बंद हुआ था. बता दें कि चांदी 29 जनवरी को 4,20,048 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई थी. वहीं अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर चांदी बढ़कर 86.50 डॉलर प्रति औंस का आंकड़ा छू गई थी. अखिल भारतीय सर्राफा संघ के मुताबिक,  दिल्ली में चांदी 8,000 रुपये चढ़कर 2,72,000 रुपये प्रति किलो हो गई है. गुडरिटर्न्स की रिपोर्ट के मुताबिक चांदी आज बढ़कर 3,00,100 रुपये किलो पहुंच चुकी है.  सोमवार को इसमें 25,000 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी देखी गई थी.  इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक,  मंगलवार सुबह तक चांदी बढ़कर 2,64,075 रुपये किलो हो गई है. चांदी के गहने खरीदने वाले लोग अपने शहर के लेटेस्ट रेट यहां देख लें…

आपके शहर का चांदी का दाम

  • दिल्ली –  3,00,100 (1 किलो चांदी का भाव)
  • मुंबई    –  3,00,100 (1 किलो चांदी का भाव)
  • कोलकाता – 3,00,100 (1 किलो चांदी का भाव)
  • चेन्नई    – 3,00,100 (1 किलो चांदी का भाव)
  • पटना    – 3,00,100 (1 किलो चांदी का भाव)
  • लखनऊ – 3,00,100 (1 किलो चांदी का भाव)
  • मेरठ – 3,00,100 (1 किलो चांदी का भाव)
  • कानपुर – 3,00,100 (1 किलो चांदी का भाव)
  • गाजियाबाद – 3,00,100 (1 किलो चांदी का भाव)
  • अहमदाबाद    – 3,00,100 (1 किलो चांदी का भाव)
  • सूरत    – 3,00,100 (1 किलो चांदी का भाव)
  • नागपुर – 3,00,100 (1 किलो चांदी का भाव)
  • पुणे    – 3,00,100 (1 किलो चांदी का भाव)
  • नासिक – 3,00,100 (1 किलो चांदी का भाव)
  • बैंगलोर – 3,00,100  (1 किलो चांदी का भाव)
  • अयोध्या – 3,00,100 (1 किलो चांदी का भाव)
  • हैदराबाद – 3,00,100 (1 किलो चांदी का भाव)
  • केरल    – 3,00,100  (1 किलो चांदी का भाव)

सोमवार को क्या रहा चांदी का दाम?

सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई. इस दौरान चांदी 2.7 लाख रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है. अखिल भारतीय सर्राफा संघ के मुताबिक, दिल्ली में चांदी 8,000 रुपये या 3.03 प्रतिशत चढ़कर 2,72,000 रुपये प्रति किलो हो गई. वहीं पिछले दिन यह 2,64,000 रुपये प्रति किलो पर बंद हुआ था. अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर चांदी 86.50 डॉलर प्रति औंस हो गई.

क्यों बढ़ रहे चांदी के दाम? 

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (कॉमोडिटी) सौमिल गांधी ने बताया कि – ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ अमेरिकी अदालत ने एक ऐतिहासिल फैसला लिया. फैसले के जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति ने शनिवार को वैश्विक टैरिफ दर को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का ऐलान कर अपने व्यापार एजेंडा को बनाए रखने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. गांधी ने कहा कि अचानक से नीतिगत बदलाव ने वैश्विक अनिश्चितता को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है. दुनिया भर में कई सरकार सावधानीपूर्वक प्रतिक्रिया दे रही हैं. कुछ देश  समझौतों की पुष्टि कर रही हैं, वहीं कुछ अमेरिका के अगले कदम की प्रतीक्षा कर रहे हैं.  

