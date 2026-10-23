Silver Price Today 23 October 2026: 5000 रुपये तक कम हुए सिल्वर के रेट्स, जेवर खरीदने और निवेश करने से पहले जानें ताजा दाम

Silver Price Today 23 October 2026 | Aaj Ka Chandi Ka Bhav | Silver Rates Today: चांदी की कीमतों (Silver Rate Today) में गुरुवार (22 अक्टूबर, 2026) को जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई. बुलियंस के मुताबिक चांदी की कीमत 2,01,630 रुपये किलो हो गई। जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में 55.38 डॉलर प्रति औंस हो गई. उधर गुडरिटर्न्स के मुताबिक चांदी की कीमत 5000 रुपये लुढ़क कर 2,25,000 रुपये प्रति किलो पर है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव रात 8 बजे तक 3.83% घटकर यानी 8018 रुपये गिरावट के साथ 2,01,150 रुपये प्रति किलो हो गया. जबकि पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 2,09,168 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी. अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार दिल्ली के सर्राफा बाजार में गुरुवार को चांदी 5,900 रुपये टूटकर 10 महीने के निचले स्तर 2,07,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई. इससे पहले चांदी 18 दिसंबर 2025 को 2,07,600 रुपये प्रति किलो के स्तर पर रही थी.
|शहर
|1 किलो चांदी का भाव/रुपये
|दिल्ली
|2,25,000
|मुंबई
|2,25,000
|कोलकाता
|2,25,000
|चेन्नई
|2,25,000
|पटना
|2,25,000
|लखनऊ
|2,25,000
|मेरठ
|2,25,000
|कानपुर
|2,25,000
|अयोध्या
|2,25,000
|अलीगढ़
|2,25,000
|मुरादाबाद
|2,25,000
|मिर्जापुर
|2,25,000
|झांसी
|2,25,000
|मथुरा
|2,25,000
|आगरा
|2,25,000
|वाराणसी
|2,25,000
|गोरखपुर
|2,25,000
|बरेली
|2,25,000
|गाजियाबाद
|2,25,000
|नोएडा
|2,25,000
|गुरुग्राम
|2,25,000
|चंडीगढ़
|2,25,000
|जयपुर
|2,25,000
|लुधियाना
|2,25,000
|गुवाहाटी
|2,25,000
|जलगांव
|2,25,000
|भोपाल
|2,25,000
|इंदौर
|2,25,000
|अहमदाबाद
|2,25,000
|वडोदरा
|2,25,000
|सूरत
|2,25,000
|पुणे
|2,25,000
|नागपुर
|2,25,000
|नासिक
|2,25,000
|बैंगलोर
|2,25,000
|कटक
|2,25,000
|भुवनेश्वर
|2,25,000
|अमरावती
|2,25,000
|विशाखापत्तनम
|2,25,000
|मैसूर
|2,25,000
|विजयवाड़ा
|2,25,000
|कोयंबटूर
|2,25,000
|मंगलौर
|2,25,000
|मदुरै
|2,25,000
|रायपुर
|2,25,000
|बेलगाम
|2,25,000
|राजमुंदरी
|2,25,000
|हैदराबाद
|2,25,000
|दावनगेरे
|2,25,000
|बेल्लारी
|2,25,000
|सलेम
|2,25,000
|वेल्लोर
|2,25,000
|अमरावती
|2,25,000
|गुंटूर
|2,25,000
|नेल्लोर
|2,25,000
|काकीनाडा
|2,25,000
|तिरुपति
|2,25,000
|कडपा
|2,25,000
|अनंतपुर
|2,25,000
|वारंगल
|2,25,000
|निजामाबाद
|2,25,000
|खम्मम
|2,25,000
|बेरहामपुर
|2,25,000
|राउरकेला
|2,25,000
|राजकोट
|2,25,000
|वसई-विरार
|2,25,000
|औरंगाबाद
|2,25,000
|सोलापुर
|2,25,000
|भिवंडी
|2,25,000
|कोल्हापुर
|2,25,000
|लातूर
|2,25,000
|तिरुपुर
|2,25,000
|तिरुनेलवेली
|2,25,000
|त्रिची
|2,25,000
|संबलपुर
|2,25,000
|इरोड
|2,25,000
|कोच्चि
|2,25,000
|थाइन
|2,25,000
|अमृतसर
|2,25,000
|नागरकोइल
|2,25,000
|तिरुवनंतपुरम
|2,25,000
|तंजावुर
|2,25,000
|गोवा
|2,25,000
|करूर
|2,25,000
|कुंभकोणम
|2,25,000
|नमक्कल
|2,25,000
|धर्मपुरी
|2,25,000
|डिंडीगुल
|2,25,000
|तूतीकोरिन
|2,25,000
|कुड्डालोर
|2,25,000
|कांचीपुरम
|2,25,000
|कृष्णागिरी
|2,25,000
|विल्लुपुरम
|2,25,000
|कोविलपट्टी
|2,25,000
|तिरुवन्नामलाई
|2,25,000
|होसुर
|2,25,000
|कराइकुडी
|2,25,000
|पुदुक्कोट्टई
|2,25,000
|रामनाथपुरम
|2,25,000
|अम्बुर
|2,25,000
|कन्याकुमारी
|2,25,000
|नागपट्टिनम
|2,25,000
|विरुधुनगर
|2,25,000
|कल्लाकुरिची
|2,25,000
|पोलाची
|2,25,000
|अर्काट
|2,25,000
|पलानी
|2,25,000
|अरियालूर
|2,25,000
|मोहाली
|2,25,000
|परमाकुदी
|2,25,000
|पेरम्बलूर
|2,25,000
|जयनकोंडम
|2,25,000
|कोडईकनाल
|2,25,000
|ऊटी
|2,25,000
|रामेश्वरम
|2,25,000
|शिवगंगा
|2,25,000
|तिरुवरुर
|2,25,000
|त्रिशूर
|2,25,000
|पांडिचेरी
|2,25,000
|चित्रदुर्ग
|2,25,000
|गडग
|2,25,000
|बागलकोट
|2,25,000
|मंड्या
|2,25,000
|भद्रावती
|2,25,000
|कोलार
|2,25,000
|तुमकुर
|2,25,000
|कोल्लम
|2,25,000
|अलाप्पुझा
|2,25,000
|कोट्टायम
|2,25,000
|पलक्कड़
|2,25,000
|मलप्पुरम
|2,25,000
|कोझिकोड
|2,25,000