Silver Price Today 22 October 2026: जेवर खरीदने और निवेश करने से पहले जानें चांदी के ताजा दाम, गुरुवार को किन शहरों में कम हुए रेट

Silver Price Today 22 October 2026 | Aaj Ka Chandi Ka Bhav | Silver Rates Today: सोने की तरह ही चांदी की कीमतों (Silver Rate Today) में भी लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. दामों में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है. (21 अक्टूबर, 2026) को बाजार ओपन होने के बाद कीमतों में फिर गिरावट हुई. अंतरराष्ट्रीय बाजार में 57.76 डॉलर प्रति औंस है. अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार लगातार दो सत्र तक स्थिर रहने के बाद चांदी की कीमतों में गिरावट हुई और 1600 रुपये फिसलकर 2,13,400 रुपये प्रति किलो रह गई. वहीं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव 1.09% घटकर यानी 2315 रुपये गिरावट के साथ 2,09,170 रुपये प्रति किलो हो गया, जबकि पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 2,11,485 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी. बुलियंस के मुताबिक चांदी की कीमत 2,09,670 रुपये किलो हो गई, जबकि गुडरिटर्न्स के मुताबिक चांदी की कीमत 2,30,000 रुपये प्रति किलो पर है.
|शहर
|1 किलो चांदी का भाव/रुपये
|दिल्ली
|2,30,000
|मुंबई
|2,30,000
|कोलकाता
|2,30,000
|चेन्नई
|2,40,000
|पटना
|2,30,000
|लखनऊ
|2,30,000
|मेरठ
|2,30,000
|अयोध्या
|2,30,000
|कानपुर
|2,30,000
|अलीगढ़
|2,30,000
|मुरादाबाद
|2,30,000
|मिर्जापुर
|2,30,000
|झांसी
|2,30,000
|मथुरा
|2,30,000
|आगरा
|2,30,000
|गोरखपुर
|2,30,000
|बरेली
|2,30,000
|वाराणसी
|2,30,000
|गाजियाबाद
|2,30,000
|नोएडा
|2,30,000
|गुरुग्राम
|2,30,000
|चंडीगढ़
|2,30,000
|जयपुर
|2,30,000
|लुधियाना
|2,30,000
|गुवाहाटी
|2,30,000
|जलगांव
|2,30,000
|इंदौर
|2,30,000
|भोपाल
|2,30,000
|अहमदाबाद
|2,30,000
|वडोदरा
|2,30,000
|सूरत
|2,30,000
|पुणे
|2,30,000
|नागपुर
|2,30,000
|नासिक
|2,30,000
|बैंगलोर
|2,30,000
|कटक
|2,40,000
|भुवनेश्वर
|2,40,000
|अमरावती
|2,30,000
|विशाखापत्तनम
|2,40,000
|मैसूर
|2,30,000
|विजयवाड़ा
|2,40,000
|कोयंबटूर
|2,40,000
|मंगलौर
|2,30,000
|मदुरै
|2,40,000
|रायपुर
|2,30,000
|बेलगाम
|2,30,000
|राजमुंदरी
|2,40,000
|हैदराबाद
|2,40,000
|दावनगेरे
|2,30,000
|बेल्लारी
|2,30,000
|सलेम
|2,40,000
|वेल्लोर
|2,40,000
|अमरावती
|2,40,000
|गुंटूर
|2,40,000
|नेल्लोर
|2,40,000
|काकीनाडा
|2,40,000
|तिरुपति
|2,40,000
|कडपा
|2,40,000
|अनंतपुर
|2,40,000
|वारंगल
|2,40,000
|निजामाबाद
|2,40,000
|खम्मम
|2,40,000
|बेरहामपुर
|2,40,000
|राउरकेला
|2,40,000
|राजकोट
|2,30,000
|वसई-विरार
|2,30,000
|औरंगाबाद
|2,30,000
|सोलापुर
|2,30,000
|भिवंडी
|2,30,000
|कोल्हापुर
|2,30,000
|लातूर
|2,30,000
|तिरुपुर
|2,40,000
|तिरुनेलवेली
|2,40,000
|त्रिची
|2,40,000
|संबलपुर
|2,40,000
|इरोड
|2,40,000
|कोच्चि
|2,40,000
|थाइन
|2,30,000
|अमृतसर
|2,30,000
|नागरकोइल
|2,40,000
|तिरुवनंतपुरम
|2,40,000
|तंजावुर
|2,40,000
|गोवा
|2,30,000
|करूर
|2,40,000
|कुंभकोणम
|2,40,000
|नमक्कल
|2,40,000
|धर्मपुरी
|2,40,000
|डिंडीगुल
|2,40,000
|तूतीकोरिन
|2,40,000
|कुड्डालोर
|2,40,000
|कांचीपुरम
|2,40,000
|कृष्णागिरी
|2,40,000
|विल्लुपुरम
|2,40,000
|कोविलपट्टी
|2,40,000
|तिरुवन्नामलाई
|2,40,000
|होसुर
|2,40,000
|कराइकुडी
|2,40,000
|पुदुक्कोट्टई
|2,40,000
|रामनाथपुरम
|2,40,000
|अम्बुर
|2,40,000
|कन्याकुमारी
|2,40,000
|नागपट्टिनम
|2,40,000
|विरुधुनगर
|2,40,000
|कल्लाकुरिची
|2,40,000
|पोलाची
|2,40,000
|अर्काट
|2,40,000
|पलानी
|2,40,000
|अरियालूर
|2,40,000
|मोहाली
|2,30,000
|परमाकुदी
|2,40,000
|पेरम्बलूर
|2,40,000
|जयनकोंडम
|2,40,000
|कोडईकनाल
|2,40,000
|ऊटी
|2,40,000
|रामेश्वरम
|2,40,000
|शिवगंगा
|2,40,000
|तिरुवरुर
|2,40,000
|त्रिशूर
|2,40,000
|पांडिचेरी
|2,40,000
|चित्रदुर्ग
|2,30,000
|गडग
|2,30,000
|बागलकोट
|2,30,000
|मंड्या
|2,30,000
|भद्रावती
|2,30,000
|कोलार
|2,30,000
|तुमकुर
|2,30,000
|कोल्लम
|2,40,000
|अलाप्पुझा
|2,40,000
|कोट्टायम
|2,40,000
|पलक्कड़
|2,40,000
|मलप्पुरम
|2,40,000