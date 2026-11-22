Silver Price Today 22 November 2026: सोने की तरह ही चांदी की कीमतों (Silver Rate Today) में भी लगातार बदलाव हो रहा है. शनिवार (21 नवंबर, 2026) के बाद रविवार को भी दिल्ली समेत देशभर में सर्राफा बाजार बंद हैं. ऐसे में शुक्रवार के ही चांदी के रेट्स रविवार को भी प्रभावी रहेंगे. गुडरिटर्न्स के मुताबिक चांदी की कीमत 5000 रुपये घटकर 1,75,000 रुपये किलो हो गई. वहीं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव शाम तक 4.04% गिरकर यानी 6360 रुपये गिरावट के साथ 1,51,122 रुपये प्रति किलो हो गया, जबकि पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 1,57,482 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी. इससे पहले शुक्रवार (20 नवंबर, 2026) को बाजार ओपन होने के बाद कीमतों में फिर जबरदस्त गिरावट हुई. बुलियंस के मुताबिक चांदी की कीमत 1,51,750 रुपये किलो हो गई, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में 42.32 डॉलर प्रति औंस है.
|शहर
|10 ग्राम चांदी का भाव
|100 ग्राम चांदी का भाव
|1 किलो चांदी का भाव
|दिल्ली
|1,750
|17,500
|1,75,000
|मुंबई
|1,750
|17,500
|1,75,000
|कोलकाता
|1,750
|17,500
|1,75,000
|चेन्नई
|1,750
|17,500
|1,75,000
|पटना
|1,750
|17,500
|1,75,000
|लखनऊ
|1,750
|17,500
|1,75,000
|मेरठ
|1,750
|17,500
|1,75,000
|अयोध्या
|1,750
|17,500
|1,75,000
|कानपुर
|1,750
|17,500
|1,75,000
|अलीगढ़
|1,750
|17,500
|1,75,000
|मुरादाबाद
|1,750
|17,500
|1,75,000
|मिर्जापुर
|1,750
|17,500
|1,75,000
|झांसी
|1,750
|17,500
|1,75,000
|मथुरा
|1,750
|17,500
|1,75,000
|गोरखपुर
|1,750
|17,500
|1,75,000
|बरेली
|1,750
|17,500
|1,75,000
|वाराणसी
|1,750
|17,500
|1,75,000
|आगरा
|1,750
|17,500
|1,75,000
|गाजियाबाद
|1,750
|17,500
|1,75,000
|नोएडा
|1,750
|17,500
|1,75,000
|गुरुग्राम
|1,750
|17,500
|1,75,000
|चंडीगढ़
|1,750
|17,500
|1,75,000
|जयपुर
|1,750
|17,500
|1,75,000
|लुधियाना
|1,750
|17,500
|1,75,000
|गुवाहाटी
|1,750
|17,500
|1,75,000
|जलगांव
|1,750
|17,500
|1,75,000
|इंदौर
|1,750
|17,500
|1,75,000
|भोपाल
|1,750
|17,500
|1,75,000
|अहमदाबाद
|1,750
|17,500
|1,75,000
|वडोदरा
|1,750
|17,500
|1,75,000
|सूरत
|1,750
|17,500
|1,75,000
|पुणे
|1,750
|17,500
|1,75,000
|नागपुर
|1,750
|17,500
|1,75,000
|नासिक
|1,750
|17,500
|1,75,000
|बैंगलोर
|1,750
|17,500
|1,75,000
|कटक
|1,750
|17,500
|1,75,000
|भुवनेश्वर
|1,750
|17,500
|1,75,000
|अमरावती
|1,750
|17,500
|1,75,000
|विशाखापत्तनम
|1,750
|17,500
|1,75,000
|मैसूर
|1,750
|17,500
|1,75,000
|विजयवाड़ा
|1,750
|17,500
|1,75,000
|कोयंबटूर
|1,750
|17,500
|1,75,000
|मंगलौर
|1,750
|17,500
|1,75,000
|मदुरै
|1,750
|17,500
|1,75,000
|रायपुर
|1,750
|17,500
|1,75,000
|बेलगाम
|1,750
|17,500
|1,75,000
|राजमुंदरी
|1,750
|17,500
|1,75,000
|हैदराबाद
|1,750
|17,500
|1,75,000
|दावनगेरे
|1,750
|17,500
|1,75,000
|बेल्लारी
|1,750
|17,500
|1,75,000
|सलेम
|1,750
|17,500
|1,75,000
|वेल्लोर
|1,750
|17,500
|1,75,000
|अमरावती
|1,750
|17,500
|1,75,000
|गुंटूर
|1,750
|17,500
|1,75,000
|नेल्लोर
|1,750
|17,500
|1,75,000
|काकीनाडा
|1,750
|17,500
|1,75,000
|तिरुपति
|1,750
|17,500
|1,75,000
|कडपा
|1,750
|17,500
|1,75,000
|अनंतपुर
|1,750
|17,500
|1,75,000
|वारंगल
|1,750
|17,500
|1,75,000
|निजामाबाद
|1,750
|17,500
|1,75,000
|खम्मम
|1,750
|17,500
|1,75,000
|बेरहामपुर
|1,750
|17,500
|1,75,000
|राउरकेला
|1,750
|17,500
|1,75,000
|राजकोट
|1,750
|17,500
|1,75,000
|वसई-विरार
|1,750
|17,500
|1,75,000
|औरंगाबाद
|1,750
|17,500
|1,75,000
|सोलापुर
|1,750
|17,500
|1,75,000
|भिवंडी
|1,750
|17,500
|1,75,000
|कोल्हापुर
|1,750
|17,500
|1,75,000
|लातूर
|1,750
|17,500
|1,75,000
|तिरुपुर
|1,750
|17,500
|1,75,000
|तिरुनेलवेली
|1,750
|17,500
|1,75,000
|त्रिची
|1,750
|17,500
|1,75,000
|संबलपुर
|1,750
|17,500
|1,75,000
|इरोड
|1,750
|17,500
|1,75,000
|कोच्चि
|1,750
|17,500
|1,75,000
|थाइन
|1,750
|17,500
|1,75,000
|अमृतसर
|1,750
|17,500
|1,75,000
|नागरकोइल
|1,750
|17,500
|1,75,000
|तिरुवनंतपुरम
|1,750
|17,500
|1,75,000
|तंजावुर
|1,750
|17,500
|1,75,000
|गोवा
|1,750
|17,500
|1,75,000
|करूर
|1,750
|17,500
|1,75,000
|कुंभकोणम
|1,750
|17,500
|1,75,000
|नमक्कल
|1,750
|17,500
|1,75,000
|धर्मपुरी
|1,750
|17,500
|1,75,000
|डिंडीगुल
|1,750
|17,500
|1,75,000
|तूतीकोरिन
|1,750
|17,500
|1,75,000
|कुड्डालोर
|1,750
|17,500
|1,75,000
|कांचीपुरम
|1,750
|17,500
|1,75,000
|कृष्णागिरी
|1,750
|17,500
|1,75,000
|विल्लुपुरम
|1,750
|17,500
|1,75,000
|कोविलपट्टी
|1,750
|17,500
|1,75,000
|तिरुवन्नामलाई
|1,750
|17,500
|1,75,000
|होसुर
|1,750
|17,500
|1,75,000
|कराइकुडी
|1,750
|17,500
|1,75,000
|पुदुक्कोट्टई
|1,750
|17,500
|1,75,000
|रामनाथपुरम
|1,750
|17,500
|1,75,000
|अम्बुर
|1,750
|17,500
|1,75,000
|कन्याकुमारी
|1,750
|17,500
|1,75,000
|नागपट्टिनम
|1,750
|17,500
|1,75,000
|विरुधुनगर
|1,750
|17,500
|1,75,000
|कल्लाकुरिची
|1,750
|17,500
|1,75,000
|पोलाची
|1,750
|17,500
|1,75,000
|अर्काट
|1,750
|17,500
|1,75,000
|पलानी
|1,750
|17,500
|1,75,000
|अरियालूर
|1,750
|17,500
|1,75,000
|मोहाली
|1,750
|17,500
|1,75,000