Silver Price Today 21 September 2026: सोमवार को क्या हैं चांदी के भाव? खरीदारी से पहले देखें मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा रेट्स

Silver Price Today 21th September 2026 | Aaj Ka Chandi Ka Bhav | Silver Rates Today: वैश्विक स्तर पर जारी बदलाव और युद्ध के चलते चांदी की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. बुलियन्स के मुताबिक चांदी की कीमत 2,41,900 रुपये किलोग्राम है, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में 66.79 डॉलर प्रति औंस है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव 2,42,000 रुपये प्रति किलो हो गया है, जबकि पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 2,41,603 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी, वहीं गुडरिटर्न्स के मुताबिक चांदी की कीमत 5000 रुपये बढ़कर 255000 रुपये प्रति किलो हो गई है.
|शहर
|1 किलो चांदी का भाव/रुपये
|दिल्ली
|250000
|मुंबई
|250000
|कोलकाता
|250000
|चेन्नई
|249900
|पटना
|250000
|लखनऊ
|250000
|मेरठ
|250000
|कानपुर
|250000
|अलीगढ़
|250000
|मुरादाबाद
|250000
|मिर्जापुर
|250000
|झांसी
|250000
|मथुरा
|250000
|आगरा
|250000
|गोरखपुर
|250000
|बरेली
|250000
|अयोध्या
|250000
|गाजियाबाद
|250000
|नोएडा
|250000
|गुरुग्राम
|250000
|चंडीगढ़
|250000
|जयपुर
|250000
|लुधियाना
|250000
|गुवाहाटी
|250000
|जलगांव
|250000
|इंदौर
|250000
|अहमदाबाद
|250000
|सूरत
|250000
|वडोदरा
|250000
|नागपुर
|250000
|पुणे
|250000
|नासिक
|250000
|बैंगलोर
|250000
|भुवनेश्वर
|249900
|केरल
|49900
|अमरावती
|250000
|विशाखापत्तनम
|249900
|मैसूर
|250000
|विजयवाड़ा
|249900
|कोयंबटूर
|249900
|मंगलौर
|250000
|मदुरै
|249900
|रायपुर
|250000
|बेलगाम
|250000
|राजमुंदरी
|249900
|हैदराबाद
|249900
|कटक
|249900
|दावनगेरे
|250000
|बेल्लारी
|250000
|सलेम
|249900
|वेल्लोर
|249900
|अमरावती
|249900
|गुंटूर
|249900
|नेल्लोर
|249900
|काकीनाडा
|249900
|तिरुपति
|249900
|कडपा
|49900
|अनंतपुर
|249900
|वारंगल
|249900
|निजामाबाद
|249900
|खम्मम
|249900
|बेरहामपुर
|249900
|राउरकेला
|249900
|राजकोट
|250000
|वसई-विरार
|250000
|औरंगाबाद
|250000
|सोलापुर
|250000
|भिवंडी
|250000
|कोल्हापुर
|₹250000
|लातूर
|250000
|तिरुपुर
|249900
|तिरुनेलवेली
|249900
|त्रिची
|249900
|संबलपुर
|249900
|इरोड
|249900
|कोच्चि
|249900
|थाइन
|250000
|अमृतसर
|250000
|नागरकोइल
|249900
|तिरुवनंतपुरम
|249900
|तंजावुर
|249900
|भोपाल
|250000
|वाराणसी
|250000
|गोवा
|250000
|करूर
|249900
|कुंभकोणम
|249900
|नमक्कल
|249900
|धर्मपुरी
|249900
|डिंडीगुल
|249900
|तूतीकोरिन
|249900
|कुड्डालोर
|249900