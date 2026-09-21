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Silver Price Today 21 September 2026: सोमवार को क्या हैं चांदी के भाव? खरीदारी से पहले देखें मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा रेट्स

Silver Price Today 21th September 2026 | Aaj Ka Chandi Ka Daam | Silver Rates Today: सोमवार (21 सितंबर, 2026) को दिल्ली-मुंबई और कोलकाता समेत देश भर में चांदी के ताजा रेट्स जानकर ही खरीदारी करें.

By: JP Yadav | Published: September 21, 2026 5:14:23 AM IST

Silver Price Today 21 September 2026: सोमवार को क्या हैं चांदी के भाव? खरीदारी से पहले देखें मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा रेट्स
Silver Price Today 21 September 2026: सोमवार को क्या हैं चांदी के भाव? खरीदारी से पहले देखें मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा रेट्स


Silver Price Today 21th September 2026 | Aaj Ka Chandi Ka Bhav | Silver Rates Today: वैश्विक स्तर पर जारी बदलाव और युद्ध के चलते  चांदी की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. बुलियन्स के मुताबिक चांदी की कीमत 2,41,900 रुपये किलोग्राम है, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में 66.79 डॉलर प्रति औंस है.  मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव 2,42,000 रुपये प्रति किलो हो गया है, जबकि पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 2,41,603 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी, वहीं गुडरिटर्न्स के मुताबिक चांदी की कीमत 5000 रुपये बढ़कर 255000 रुपये प्रति किलो हो गई है. 

शहर 1 किलो चांदी का भाव/रुपये
दिल्ली  250000
मुंबई  250000
कोलकाता  250000
चेन्नई 249900
पटना 250000
लखनऊ 250000
मेरठ 250000
कानपुर 250000
अलीगढ़ 250000
मुरादाबाद 250000
मिर्जापुर 250000
झांसी 250000
मथुरा 250000
आगरा 250000
गोरखपुर 250000
बरेली 250000
अयोध्या 250000
गाजियाबाद 250000
नोएडा 250000
गुरुग्राम 250000
चंडीगढ़ 250000
जयपुर 250000
लुधियाना 250000
गुवाहाटी 250000
जलगांव 250000
इंदौर 250000
अहमदाबाद 250000
सूरत 250000
वडोदरा 250000
नागपुर 250000
पुणे 250000
नासिक 250000
बैंगलोर 250000
भुवनेश्वर 249900
केरल 49900
अमरावती 250000
विशाखापत्तनम 249900
मैसूर 250000
विजयवाड़ा 249900
कोयंबटूर 249900
मंगलौर 250000
मदुरै 249900
रायपुर 250000
बेलगाम 250000
राजमुंदरी 249900
हैदराबाद 249900
कटक 249900
दावनगेरे 250000
बेल्लारी 250000
सलेम 249900
वेल्लोर 249900
अमरावती 249900
गुंटूर 249900
नेल्लोर 249900
काकीनाडा 249900
तिरुपति 249900
कडपा 49900
अनंतपुर 249900
वारंगल 249900
निजामाबाद 249900
खम्मम 249900
बेरहामपुर 249900
राउरकेला 249900
राजकोट 250000
वसई-विरार 250000
औरंगाबाद 250000
सोलापुर 250000
भिवंडी 250000
कोल्हापुर ₹250000
लातूर 250000
तिरुपुर 249900
तिरुनेलवेली 249900
त्रिची 249900
संबलपुर 249900
इरोड 249900
कोच्चि 249900
थाइन 250000
अमृतसर 250000
नागरकोइल 249900
तिरुवनंतपुरम 249900
तंजावुर 249900
भोपाल 250000
वाराणसी 250000
गोवा 250000
करूर 249900
कुंभकोणम 249900
नमक्कल 249900
धर्मपुरी 249900
डिंडीगुल 249900
तूतीकोरिन 249900
कुड्डालोर 249900

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Tags: Silver Price Today
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Silver Price Today 21 September 2026: सोमवार को क्या हैं चांदी के भाव? खरीदारी से पहले देखें मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा रेट्स

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Silver Price Today 21 September 2026: सोमवार को क्या हैं चांदी के भाव? खरीदारी से पहले देखें मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा रेट्स
Silver Price Today 21 September 2026: सोमवार को क्या हैं चांदी के भाव? खरीदारी से पहले देखें मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा रेट्स
Silver Price Today 21 September 2026: सोमवार को क्या हैं चांदी के भाव? खरीदारी से पहले देखें मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा रेट्स
Silver Price Today 21 September 2026: सोमवार को क्या हैं चांदी के भाव? खरीदारी से पहले देखें मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा रेट्स
Silver Price Today 21 September 2026: सोमवार को क्या हैं चांदी के भाव? खरीदारी से पहले देखें मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा रेट्स