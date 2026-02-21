Silver Price Today: खरीदने से पहले जान लें! आज कितनी महंगी हुई चांदी? दिल्ली से यूपी तक बदले रेट

Silver Rate: एक बार फिर से चांदी में उछाल देखने को मिली है. वहीं लगातार गिरावट के बाद चांदी के दाम फिर से बढ़ गए हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत की राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में चांदी ₹2.64 लाख प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव ₹10,649 बढ़कर ₹2,52,042 प्रति किलोग्राम हो गया, जो पिछले दिन ₹2,41,393 प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था. साथ ही याद दिला दें कि 29 जनवरी को चांदी का वायदा भाव ₹4,20,048 प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया था. इंटरनेशनल मार्केट में चांदी का हाजिर भाव बढ़कर $80.5 प्रति औंस हो गया.

जानें आज का दाम

GoodReturns की रिपोर्ट की माने तो, चांदी का भाव ₹2,69,900 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है. 29 जनवरी को चांदी का ऑल-टाइम हाई ₹4,10,100 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया था. शुक्रवार शाम को बाजार बंद होने तक चांदी ₹2,50,314 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई. क्योंकि शनिवार और रविवार को बाजार बंद रहता है, इसलिए दोनों दिन यही कीमत रहेगी. आ

पिछले दिन क्या था चांदी का दाम

मजबूत ग्लोबल ट्रेंड की वजह से शुक्रवार को भारत की राजधानी दिल्ली के बुलियन मार्केट में चांदी का भाव ₹264,000 प्रति किलोग्राम पर बिना किसी बदलाव के रहा. इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट चांदी 2.55 परसेंट बढ़कर $80.5 प्रति औंस हो गई.

कल कैसे रहेंगे दाम

शुक्रवार को फ्यूचर ट्रेड में चांदी के भाव ₹4,375 बढ़कर ₹245,750 प्रति kg हो गए. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर, मार्च डिलीवरी वाले चांदी के कॉन्ट्रैक्ट ₹4,375, या 1.8 प्रतिशत बढ़कर ₹245,750 प्रति kg हो गए. 5,975 लॉट का टर्नओवर दर्ज किया गया. विदेशों में, कॉमेक्स चांदी फ्यूचर में लगातार तीसरे दिन बढ़त जारी रही, जो ₹1.23, या 1.6 प्रतिशत बढ़कर ₹78.87 प्रति औंस हो गई.

