Silver Price Today 20 November 2026: चांदी की कीमतों (Silver Rate Today) में लगातार बदलाव हो रहा है. फिलहाल अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी 44.76 डॉलर प्रति औंस हो गई है,, जबकि गुडरिटर्न्स के मुताबिक चांदी की कीमत 5000 रुपये घटकर 1,80,000 रुपये किलो पर आ गई. दिल्ली के सर्राफा बाजार में गुरुवार को भी चांदी की कीमतों में गिरावट जारी रही। चांदी 2,500 रुपये टूटकर 1,62,000 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी टैक्स समेत) रह गई. उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव रात 9 बजे तक 1.08% गिरकर यानी 1731 रुपये गिरावट के साथ 1,59,003 रुपये प्रति किलो हो गया, जबकि पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 160734 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी. वहीं, बुधवार को करीब 9000 रुपये की गिरावट हुई थी। बुलियंस के मुताबिक चांदी की कीमत 1,59,710 रुपये किलो हो गई.
|शहर
|10 ग्राम चांदी का भाव
|100 ग्राम चांदी का भाव/रुपये
|1 किलो चांदी का भाव/रुपये
|दिल्ली
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|मुंबई
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|कोलकाता
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|चेन्नई
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|पटना
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|लखनऊ
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|मेरठ
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|अयोध्या
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|कानपुर
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|अलीगढ़
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|मुरादाबाद
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|मिर्जापुर
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|झांसी
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|मथुरा
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|गोरखपुर
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|बरेली
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|वाराणसी
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|आगरा
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|गाजियाबाद
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|नोएडा
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|गुरुग्राम
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|चंडीगढ़
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|जयपुर
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|लुधियाना
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|गुवाहाटी
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|जलगांव
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|इंदौर
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|भोपाल
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|अहमदाबाद
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|वडोदरा
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|सूरत
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|पुणे
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|नागपुर
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|नासिक
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|बैंगलोर
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|भुवनेश्वर
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|कटक
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|अमरावती
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|विशाखापत्तनम
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|मैसूर
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|विजयवाड़ा
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|कोयंबटूर
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|मंगलौर
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|मदुरै
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|रायपुर
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|बेलगाम
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|राजमुंदरी
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|हैदराबाद
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|दावनगेरे
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|बेल्लारी
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|सलेम
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|वेल्लोर
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|अमरावती
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|गुंटूर
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|नेल्लोर
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|काकीनाडा
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|तिरुपति
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|कडपा
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|अनंतपुर
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|वारंगल
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|निजामाबाद
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|खम्मम
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|बेरहामपुर
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|राउरकेला
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|राजकोट
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|वसई-विरार
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|औरंगाबाद
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|सोलापुर
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|भिवंडी
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|कोल्हापुर
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|लातूर
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|तिरुपुर
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|तिरुनेलवेली
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|त्रिची
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|संबलपुर
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|इरोड
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|कोच्चि
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|थाइन
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|अमृतसर
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|नागरकोइल
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|तिरुवनंतपुरम
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|तंजावुर
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|गोवा
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|करूर
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|कुंभकोणम
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|नमक्कल
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|धर्मपुरी
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|डिंडीगुल
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|तूतीकोरिन
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|कुड्डालोर
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|कांचीपुरम
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|कृष्णागिरी
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|विल्लुपुरम
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|कोविलपट्टी
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|तब मैं
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|तिरुवन्नामलाई
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|होसुर
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|कराइकुडी
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|पुदुक्कोट्टई
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|रामनाथपुरम
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|अम्बुर
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|कन्याकुमारी
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|नागपट्टिनम
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|विरुधुनगर
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|कल्लाकुरिची
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|पोलाची
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|अर्काट
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|पलानी
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|अरियालूर
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|मोहाली
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|परमाकुदी
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|पेरम्बलूर
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|जयनकोंडम
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|कोडईकनाल
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|ऊटी
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|रामेश्वरम
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|शिवगंगा
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|तिरुवरुर
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|त्रिशूर
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|पांडिचेरी
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|चित्रदुर्ग
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|गडग
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|बागलकोट
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|मंड्या
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|भद्रावती
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|कोलार
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|तुमकुर
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|कोल्लम
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|अलाप्पुझा
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|कोट्टायम
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|पलक्कड़
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|मलप्पुरम
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|कोझिकोड
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000
|कन्नूर
|₹1,800
|₹18,000
|₹1,80,000