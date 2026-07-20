Silver Price Today 20 July 2026: चांदी में फिर लगी आग! कीमतों में जबरदस्त उछाल, खरीदने से पहले देख लें आज का रेट

Silver Price Today in India (चांदी का भाव आज का, Chandi ka Bhav Aaj Ka) 20 July 2026: अगर आप आज चांदी खरीदने की सोच रहे हैं, तो पहले अपने शहर का ताजा भाव जरूर जान लें. चांदी की कीमतों में हर दिन बदलाव होता है. इसकी कीमत पर अंतरराष्ट्रीय बाजार, औद्योगिक मांग और स्थानीय बाजार का असर पड़ता है. ऐसे में सही रेट जानकर खरीदारी करना बेहतर रहता है. यहां देखें आज आपके शहर में चांदी का ताजा भाव और जानें कितनी बढ़ी या घटी कीमत.

आज चांदी का भाव

चांदी की कीमतों में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है. आज बाजार खुलते ही चांदी के दाम फिर बढ़ गए. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव 2,979 रुपये बढ़कर 2,19,382 रुपये प्रति किलो पहुंच गया. इसमें 1.38% की तेजी दर्ज की गई. इससे पहले पिछले कारोबारी दिन चांदी 2,16,403 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी. वहीं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर चांदी की कीमत 57.37 डॉलर प्रति औंस हो गई.

आज का चांदी का भाव (Silver Price Today 20 July 2026)

शहर 10 ग्राम चांदी का भाव 100 ग्राम चांदी का भाव 1 किलो चांदी का भाव दिल्ली ₹2,300 ₹23,000 ₹2,30,000 कोलकाता ₹2,300 ₹23,000 ₹2,30,000 मुंबई ₹2,300 ₹23,000 ₹2,30,000 चेन्नई ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000 पटना ₹2,300 ₹23,000 ₹2,30,000 लखनऊ ₹2,300 ₹23,000 ₹2,30,000 मेरठ ₹2,300 ₹23,000 ₹2,30,000 अयोध्या ₹2,300 ₹23,000 ₹2,30,000 कानपुर ₹2,300 ₹23,000 ₹2,30,000

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