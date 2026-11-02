Silver Price Today 2 November 2026: सोमवार को क्या हैं चांदी के दाम, जानिये देश के बड़े शहरों के ताजा रेट्स

Silver Price Today 2 November 2026 | Aaj Ka Chandi Ka Bhav | Silver Rates Today: सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों (Silver Rate Today) में भी लगातार बदलाव हो रहा है. शनिवार और रविवार ( 1 और नवंबर, 2026) को सर्राफा बाजार बंद रहे, इसलिए लोगों को शुक्रवार के ही दाम पर चांदी के जेवरात मिले. ऐसे में फिलहाल गुडरिटर्न्स के मुताबिक चांदी की कीमत 5000 रुपये घटकर 2,10,000 रुपये किलो हो गई है, जबकि अखिल भारतीय सर्राफा संघ के मुताबिक दिल्ली के सर्राफा बाजार में चांदी की कीमत 1,98,500 रुपये प्रति किलो (सभी टैक्स समेत) हो गई. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव 3.04% घटकर यानी 5753 रुपये गिरावट के साथ 1,83,700 रुपये प्रति किलो हो गया। जबकि पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 1,89,453 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी. बुलियंस के मुताबिक चांदी की कीमत 1,84,070 रुपये किलो हो गई और अंतरराष्ट्रीय बाजार में 50.50 डॉलर प्रति औंस है.
|शहर
|10 ग्राम चांदी का भाव
|100 ग्राम चांदी का भाव
|1 किलो चांदी का भाव
|दिल्ली
|2100
|21000
|210000
|मुंबई
|2100
|21000
|210000
|कोलकाता
|2100
|21000
|210000
|चेन्नई
|2100
|21000
|210000
|पटना
|2100
|21000
|210000
|लखनऊ
|2100
|21000
|210000
|मेरठ
|2100
|21000
|210000
|अयोध्या
|2100
|21000
|210000
|कानपुर
|2100
|21000
|210000
|अलीगढ़
|2100
|21000
|210000
|मुरादाबाद
|2100
|21000
|210000
|मिर्जापुर
|2100
|21000
|210000
|झांसी
|2100
|21000
|210000
|मथुरा
|2100
|21000
|210000
|गोरखपुर
|2100
|21000
|210000
|बरेली
|2100
|21000
|210000
|वाराणसी
|2100
|21000
|210000
|आगरा
|2100
|21000
|210000
|गाजियाबाद
|2100
|21000
|210000
|नोएडा
|2100
|21000
|210000
|गुरुग्राम
|2100
|21000
|210000
|चंडीगढ़
|2100
|21000
|210000
|जयपुर
|2100
|21000
|210000
|लुधियाना
|2100
|21000
|210000
|गुवाहाटी
|2100
|21000
|210000
|जलगांव
|2100
|21000
|210000
|इंदौर
|2100
|21000
|210000
|भोपाल
|2100
|21000
|210000
|अहमदाबाद
|2100
|21000
|210000
|वडोदरा
|2100
|21000
|210000
|सूरत
|2100
|21000
|210000
|पुणे
|2100
|21000
|210000
|नागपुर
|2100
|21000
|210000
|नासिक
|2100
|21000
|210000
|बैंगलोर
|2100
|21000
|210000
|भुवनेश्वर
|2100
|21000
|210000
|कटक
|2100
|21000
|210000
|अमरावती
|2100
|21000
|210000
|विशाखापत्तनम
|2100
|21000
|210000
|मैसूर
|2100
|21000
|210000
|विजयवाड़ा
|2100
|21000
|210000
|कोयंबटूर
|2100
|21000
|210000
|मंगलौर
|2100
|21000
|210000
|मदुरै
|2100
|21000
|210000
|रायपुर
|2100
|21000
|210000
|बेलगाम
|2100
|21000
|210000
|राजमुंदरी
|2100
|21000
|210000
|हैदराबाद
|2100
|21000
|210000
|दावनगेरे
|2100
|21000
|210000
|बेल्लारी
|2100
|21000
|210000
|सलेम
|2100
|21000
|210000
|वेल्लोर
|2100
|21000
|210000
|गुंटूर
|2100
|21000
|210000
|नेल्लोर
|2100
|21000
|210000
|काकीनाडा
|2100
|21000
|210000
|तिरुपति
|2100
|21000
|210000
|कडपा
|2100
|21000
|210000
|अनंतपुर
|2100
|21000
|210000
|वारंगल
|2100
|21000
|210000
|निजामाबाद
|2100
|21000
|210000
|खम्मम
|2100
|21000
|210000
|बेरहामपुर
|2100
|21000
|210000
|राउरकेला
|2100
|21000
|210000
|राजकोट
|2100
|21000
|210000
|वसई-विरार
|2100
|21000
|210000
|औरंगाबाद
|2100
|21000
|210000
|सोलापुर
|2100
|21000
|210000
|भिवंडी
|2100
|21000
|210000
|कोल्हापुर
|2100
|21000
|210000
|लातूर
|2100
|21000
|210000
|तिरुपुर
|2100
|21000
|210000
|तिरुनेलवेली
|2100
|21000
|210000
|त्रिची
|2100
|21000
|210000
|संबलपुर
|2100
|21000
|210000
|इरोड
|2100
|21000
|210000
|कोच्चि
|2100
|21000
|210000
|थाइन
|2100
|21000
|210000
|अमृतसर
|2100
|21000
|210000
|नागरकोइल
|2100
|21000
|210000
|तिरुवनंतपुरम
|2100
|21000
|210000
|तंजावुर
|2100
|21000
|210000
|गोवा
|2100
|21000
|210000
|करूर
|2100
|21000
|210000
|कुंभकोणम
|2100
|21000
|210000
|नमक्कल
|2100
|21000
|210000
|धर्मपुरी
|2100
|21000
|210000
|डिंडीगुल
|2100
|21000
|210000
|तूतीकोरिन
|2100
|21000
|210000
|कुड्डालोर
|2100
|21000
|210000
|कांचीपुरम
|2100
|21000
|210000
|कृष्णागिरी
|2100
|21000
|210000
|विल्लुपुरम
|2100
|21000
|210000
|कोविलपट्टी
|2100
|21000
|210000
|तिरुवन्नामलाई
|2100
|21000
|210000
|होसुर
|2100
|21000
|210000
|कराइकुडी
|2100
|21000
|210000
|पुदुक्कोट्टई
|2100
|21000
|210000
|रामनाथपुरम
|2100
|21000
|210000
|अम्बुर
|2100
|21000
|210000
|कन्याकुमारी
|2100
|21000
|210000
|नागपट्टिनम
|2100
|21000
|210000
|विरुधुनगर
|2100
|21000
|210000
|कल्लाकुरिची
|2100
|21000
|210000
|पोलाची
|2100
|21000
|210000
|अर्काट
|2100
|21000
|210000
|पलानी
|2100
|21000
|210000
|अरियालूर
|2100
|21000
|210000
|मोहाली
|2100
|21000
|210000
|परमाकुदी
|2100
|21000
|210000
|पेरम्बलूर
|2100
|21000
|210000
|जयनकोंडम
|2100
|21000
|210000
|कोडईकनाल
|2100
|21000
|210000
|ऊटी
|2100
|21000
|210000
|रामेश्वरम
|2100
|21000
|210000
|शिवगंगा
|2100
|21000
|210000
|तिरुवरुर
|2100
|21000
|210000
|त्रिशूर
|2100
|21000
|210000
|पांडिचेरी
|2100
|21000
|210000
|चित्रदुर्ग
|2100
|21000
|210000
|गडग
|2100
|21000
|210000
|बागलकोट
|2100
|21000
|210000
|मंड्या
|2100
|21000
|210000
|भद्रावती
|2100
|21000
|210000
|कोलार
|2100
|21000
|210000
|तुमकुर
|2100
|21000
|210000
|कोल्लम
|2100
|21000
|210000
|अलाप्पुझा
|2100
|21000
|210000
|कोट्टायम
|2100
|21000
|210000
|पलक्कड़
|2100
|21000
|210000
|मलप्पुरम
|2100
|21000
|210000
|कोझिकोड
|2100
|21000
|210000
|कन्नूर
|2100
|21000
|210000