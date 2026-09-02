Silver Price Today 2 September 2026: आज भी चांदी के दाम गिरे या हुआ इजाफा, ताजा रेट्स देखें फिर करें खरीदारी

Silver Price Today 2 September 2026: अमेरिका और ईरान ने एक-दूसरे पर हमले तेज कर दिए हैं. इसके बाद तनाव का असर भी नजर आने लगा है. पिछले कुछ दिनों से सोना ही नहीं बल्कि चांदी के दामों में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. फिलहाल अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 64.74 डॉलर प्रति औंस है, जबकि गुडरिटर्न्स के मुताबिक चांदी घटकर 2,50,000 रुपये प्रति किलोग्राम है. वहीं, उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव आज सुबह तक 0.24% लुढ़क कर यानी 556 रुपये गिरावट के साथ 2,28,993 रुपये प्रति किलोग्राम पर है. देश की राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में चांदी की कीमत गिरकर 2,40,500 रुपये प्रति किलो (सभी टैक्स सहित) रह गई, वहीं पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 2,29,549 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी. बुलियन्स की बात करें तो इसके मुताबिक, चांदी की कीमत 2,34,780 रुपये किलोग्राम है.

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