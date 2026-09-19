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Silver Price Today 19 September 2026: शनिवार को क्या हैं चांदी के भाव? खरीदारी से पहले देखें मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा रेट्स

Silver Price Today 19th September 2026 | Aaj Ka Chandi Ka Daam | Silver Rates Today: शनिवार (19 सितंबर, 2026) को दिल्ली-मुंबई और कोलकाता समेत देश भर में चांदी के ताजा रेट्स जानकर ही खरीदारी करें.

By: JP Yadav | Published: September 19, 2026 8:15:14 AM IST

Silver Price Today 19 September 2026: शनिवार को क्या हैं चांदी के भाव? खरीदारी से पहले देखें मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा रेट्स
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Silver Price Today 19th September 2026 | Aaj Ka Chandi Ka Bhav | Silver Rates Today: सोने की तरह ही चांदी की कीमतों (Gold Rate Today) में  भी लगातार उतार-चढ़ाव का दौर जारी है.  अंतरराष्ट्रीय बाजार में 67.63 डॉलर प्रति औंस है, जबकि गुडरिटर्न्स के मुताबिक चांदी की कीमत 5000 रुपये बढ़कर 2,50,000 रुपये प्रति किलो हो गई है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) की बात करें तो यहां पर चांदी का वायदा भाव शुक्रवार शाम तक 1.41% बढ़कर यानी 3367 रुपये उछाल के साथ 2,41,572 रुपये प्रति किलो हो गया, जबकि पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 238205 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी। बुलियन्स के मुताबिक चांदी की कीमत 2,41,630 रुपये किलो हो गई. शनिवार को सर्राफा बाजार बंद है, इसलिए यही रेट्स आज भी लागू होंगे. 

Tags: Silver Price Today
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