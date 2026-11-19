Silver Price Today 19 November 2026: सोने की तरह ही चांदी की कीमतों (Silver Rate Today) में भी लगातार बदलाव हो रहा है. बुलियंस के मुताबिक चांदी की कीमत 1,61,490 रुपये किलो हो गई. जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में 44.78 डॉलर प्रति औंस है. उधर गुडरिटर्न्स के मुताबिक चांदी की कीमत 5000 रुपये घटकर 1,85,000 रुपये किलो हो गई. दिल्ली के सर्राफा बाजार की बात करें तो यहां चांदी की कीमत में जबरदस्त गिरावट हुई और 5000 रुपये टूटकर 1,64,500 रुपये प्रति किलो है. उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव रात 10 बजे तक 5.33% लुढ़ककर यानी 9042 रुपये गिरकर 1,60,660 रुपये प्रति किलो हो गया, जबकि पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 1,69,702 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी.
|शहर
|1 किलो चांदी का भाव/रुपये
|दिल्ली
|1,85,000
|मुंबई
|1,85,000
|कोलकाता
|1,85,000
|चेन्नई
|1,85,000
|पटना
|1,85,000
|लखनऊ
|1,85,000
|मेरठ
|1,85,000
|कानपुर
|1,85,000
|अलीगढ़
|1,85,000
|अयोध्या
|1,85,000
|मुरादाबाद
|1,85,000
|मिर्जापुर
|1,85,000
|झांसी
|1,85,000
|मथुरा
|1,85,000
|गोरखपुर
|1,85,000
|बरेली
|1,85,000
|वाराणसी
|1,85,000
|आगरा
|1,85,000
|गाजियाबाद
|1,85,000
|नोएडा
|1,85,000
|गुरुग्राम
|1,85,000
|जयपुर
|1,85,000
|लुधियाना
|1,85,000
|गुवाहाटी
|1,85,000
|जलगांव
|1,85,000
|चंडीगढ़
|1,85,000
|इंदौर
|1,85,000
|भोपाल
|1,85,000
|अहमदाबाद
|1,85,000
|वडोदरा
|1,85,000
|सूरत
|1,85,000
|पुणे
|1,85,000
|नागपुर
|1,85,000
|नासिक
|1,85,000
|बैंगलोर
|1,85,000
|कटक
|1,85,000
|भुवनेश्वर
|1,85,000
|अमरावती
|1,85,000
|विशाखापत्तनम
|1,85,000
|मैसूर
|1,85,000
|विजयवाड़ा
|1,85,000
|कोयंबटूर
|1,85,000
|मंगलौर
|1,85,000
|मदुरै
|1,85,000
|रायपुर
|1,85,000
|बेलगाम
|1,85,000
|राजमुंदरी
|1,85,000
|हैदराबाद
|1,85,000
|दावनगेरे
|1,85,000
|बेल्लारी
|1,85,000
|सलेम
|1,85,000
|वेल्लोर
|1,85,000
|अमरावती
|1,85,000
|गुंटूर
|1,85,000
|नेल्लोर
|1,85,000
|काकीनाडा
|1,85,000
|तिरुपति
|1,85,000
|कडपा
|1,85,000
|अनंतपुर
|1,85,000
|वारंगल
|1,85,000
|निजामाबाद
|1,85,000
|खम्मम
|1,85,000
|बेरहामपुर
|1,85,000
|राउरकेला
|1,85,000
|राजकोट
|1,85,000
|वसई-विरार
|1,85,000
|औरंगाबाद
|1,85,000
|सोलापुर
|1,85,000
|भिवंडी
|1,85,000
|कोल्हापुर
|1,85,000
|लातूर
|1,85,000
|तिरुपुर
|1,85,000
|तिरुनेलवेली
|1,85,000
|त्रिची
|1,85,000
|संबलपुर
|1,85,000
|इरोड
|1,85,000
|कोच्चि
|1,85,000
|थाइन
|1,85,000
|अमृतसर
|1,85,000
|नागरकोइल
|1,85,000
|तिरुवनंतपुरम
|1,85,000
|तंजावुर
|1,85,000
|गोवा
|1,85,000
|करूर
|1,85,000
|कुंभकोणम
|1,85,000
|नमक्कल
|1,85,000
|धर्मपुरी
|1,85,000
|डिंडीगुल
|1,85,000
|तूतीकोरिन
|1,85,000
|कुड्डालोर
|1,85,000
|कांचीपुरम
|1,85,000
|कृष्णागिरी
|1,85,000
|विल्लुपुरम
|1,85,000
|कोविलपट्टी
|1,85,000
|तिरुवन्नामलाई
|1,85,000
|होसुर
|1,85,000
|कराइकुडी
|1,85,000
|पुदुक्कोट्टई
|1,85,000
|रामनाथपुरम
|1,85,000
|अम्बुर
|1,85,000
|कन्याकुमारी
|1,85,000
|नागपट्टिनम
|1,85,000
|विरुधुनगर
|1,85,000
|कल्लाकुरिची
|1,85,000
|पोलाची
|1,85,000
|अर्काट
|1,85,000
|पलानी
|1,85,000
|अरियालूर
|1,85,000
|मोहाली
|1,85,000
|परमाकुदी
|1,85,000
|पेरम्बलूर
|1,85,000
|जयनकोंडम
|1,85,000
|कोडईकनाल
|1,85,000
|ऊटी
|1,85,000
|रामेश्वरम
|1,85,000
|शिवगंगा
|1,85,000
|तिरुवरुर
|1,85,000
|त्रिशूर
|1,85,000
|पांडिचेरी
|1,85,000
|चित्रदुर्ग
|1,85,000
|गडग
|1,85,000
|बागलकोट
|1,85,000
|मंड्या
|1,85,000
|भद्रावती
|1,85,000
|कोलार
|1,85,000
|तुमकुर
|1,85,000
|कोल्लम
|1,85,000
|अलाप्पुझा
|1,85,000
|कोट्टायम
|1,85,000
|पलक्कड़
|1,85,000
|मलप्पुरम
|1,85,000
|कोझिकोड
|1,85,000
|कन्नूर
|1,85,000