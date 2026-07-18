Silver Price Today 18 July 2026: चांदी खरीदने का शानदार मौका! 18 जुलाई को फिर लुढ़के भाव, जानें नया रेट

Silver Price Today in India (चांदी का भाव आज का, Chandi ka Bhav Aaj Ka) 18 July 2026: अगर आप चांदी खरीदने या उसमें निवेश करने की सोच रहे हैं, तो आज का भाव जानना आपके लिए जरूरी है. घरेलू बाजार में चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे खरीदारों को कुछ राहत मिली है. वहीं, वैश्विक बाजार में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव, महंगाई की चिंता और अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की संभावनाओं का असर कीमती धातुओं पर साफ दिखाई दे रहा है. ऐसे में सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी उतार-चढ़ाव बना हुआ है. आइए जानते हैं आज आपके शहर में चांदी का ताजा रेट और बाजार में गिरावट की बड़ी वजह.

आज चांदी का भाव

सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी गिरावट जारी है. 18 जुलाई की सुबह चांदी का भाव 2,29,900 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया. घरेलू बाजार में ज्वेलर्स और उद्योगों की ओर से मांग कम होने के कारण चांदी की कीमतों पर दबाव बना हुआ है. इसके अलावा, कई निवेशक मुनाफावसूली (प्रॉफिट बुकिंग) कर रहे हैं, जिससे कीमतों में और नरमी आई है. वहीं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्पॉट सिल्वर की कीमत 55.37 डॉलर प्रति औंस दर्ज की गई.

आज का चांदी का भाव (Silver Price Today 18 July 2026)

शहर 10 ग्राम चांदी का भाव 100 ग्राम चांदी का भाव 1 किलो चांदी का भाव दिल्ली ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000 मुंबई ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000 कोलकाता ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000 चेन्नई ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000 चेन्नई ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000 लखनऊ ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000 मेरठ ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000 अयोध्या ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000 कानपुर ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000

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