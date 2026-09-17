Silver Price Today 17 September 2026: गुरुवार को क्या हैं चांदी के भाव? खरीदारी से पहले देखें मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा रेट्स

Silver Price Today 17th September 2026 | Aaj Ka Chandi Ka Bhav | Silver Rates Today: चांदी की कीमतों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारी गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि अमेरिकी फेड ब्याज रेट में 0.25 प्रतिशत यानी 25 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी का असर पड़ा है. गुरुवार (17 अगस्त, 2026) को इसका असर भारतीय सर्राफा बाजार पर पड़ना तय माना जा रहा है. फिलहाल बुलियन्स के मुताबिक चांदी की कीमत 235,140 रुपये किलोग्राम है, जबकि गुडरिटर्न्स के मुताबिक चांदी की कीमत लुढ़कर 2,45,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है. आलम यह है कि चांदी बुधवार शाम तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में 65.08 डॉलर प्रति औंस थी वह गुरुवार सुबह तक घटकर 63.64 डॉलर प्रति औंस पर.
|शहर
|1 किलो चांदी का भाव/रुपये
|दिल्ली
|245000
|मुंबई
|245000
|कोलकाता
|245000
|चेन्नई
|245000
|पटना
|245000
|लखनऊ
|245000
|मेरठ
|245000
|अयोध्या
|245000
|कानपुर
|245000
|अलीगढ़
|245000
|मुरादाबाद
|245000
|मिर्जापुर
|245000
|झांसी
|245000
|मथुरा
|245000
|गोरखपुर
|245000
|बरेली
|245000
|आगरा
|245000
|गाजियाबाद
|245000
|नोएडा
|245000
|गुरुग्राम
|245000
|चंडीगढ़
|245000
|जयपुर
|245000
|लुधियाना
|245000
|गुवाहाटी
|245000
|जलगांव
|245000
|इंदौर
|245000
|अहमदाबाद
|245000
|वडोदरा
|245000
|सूरत
|245000
|पुणे
|245000
|नागपुर
|245000
|नासिक
|245000
|बैंगलोर
|245000
|भुवनेश्वर
|245000
|कटक
|245000
|केरल
|245000
|अमरावती
|245000
|विशाखापत्तनम
|245000
|मैसूर
|245000
|विजयवाड़ा
|245000
|कोयंबटूर
|245000
|मंगलौर
|245000
|मदुरै
|₹245000
|रायपुर
|₹245000
|बेलगाम
|₹245000
|राजमुंदरी
|₹245000
|हैदराबाद
|₹245000
|दावनगेरे
|₹245000
|बेल्लारी
|₹245000
|सलेम
|₹245000
|वेल्लोर
|₹245000
|अमरावती
|₹245000
|गुंटूर
|₹245000
|नेल्लोर
|₹245000
|काकीनाडा
|₹245000
|तिरुपति
|₹245000
|कडपा
|₹245000
|अनंतपुर
|₹245000
|वारंगल
|₹245000
|निजामाबाद
|₹245000
|खम्मम
|₹245000
|बेरहामपुर
|₹245000
|राउरकेला
|₹245000
|राजकोट
|₹245000
|वसई-विरार
|₹245000
|औरंगाबाद
|₹245000
|सोलापुर
|₹245000
|भिवंडी
|₹245000
|कोल्हापुर
|₹245000
|लातूर
|₹245000
|तिरुपुर
|₹245000
|तिरुनेलवेली
|₹245000
|त्रिची
|₹245000
|संबलपुर
|₹245000
|इरोड
|₹245000
|कोच्चि
|₹245000
|थाइन
|₹245000
|अमृतसर
|₹245000
|नागरकोइल
|₹245000
|तिरुवनंतपुरम
|₹245000
|तंजावुर
|₹245000
|भोपाल
|₹245000
|वाराणसी
|₹245000
|गोवा
|₹245000
|करूर
|₹245000
|कुंभकोणम
|₹245000
|नमक्कल
|₹245000
|धर्मपुरी
|₹245000
|डिंडीगुल
|₹245000
|तूतीकोरिन
|₹245000
|कुड्डालोर
|₹245000
|कांचीपुरम
|₹245000
|कृष्णागिरी
|₹245000
|विल्लुपुरम
|₹245000
|कोविलपट्टी
|₹245000
|तिरुवन्नामलाई
|₹245000
|होसुर
|₹245000
|कराइकुडी
|₹245000
|पुदुक्कोट्टई
|₹245000
|रामनाथपुरम
|₹245000
|अम्बुर
|₹245000
|कन्याकुमारी
|₹245000
|नागपट्टिनम
|₹245000
|विरुधुनगर
|₹245000
|कल्लाकुरिची
|₹245000
|पोलाची
|₹245000
|अर्काट
|₹245000
|पलानी
|₹245000
|अरियालूर
|₹245000
|मोहाली
|₹245000
|परमाकुदी
|₹245000
|पेरम्बलूर
|₹245000
|जयनकोंडम
|₹245000
|कोडईकनाल
|₹245000
|ऊटी
|₹245000
|रामेश्वरम
|₹245000
|शिवगंगा
|₹245000
|तिरुवरुर
|₹245000
|त्रिशूर
|₹245000
|पांडिचेरी
|₹245000
|चित्रदुर्ग
|₹245000
|गडग
|₹245000
|बागलकोट
|₹245000
|मंड्या
|₹245000
|भद्रावती
|₹245000
|कोलार
|₹245000
|तुमकुर
|₹245000
|कोल्लम
|₹245000
|अलाप्पुझा
|₹245000
|कोट्टायम
|₹245000
|पलक्कड़
|₹245000
|मलप्पुरम
|₹245000
|कोझिकोड
|₹245000
|कन्नूर
|₹245000