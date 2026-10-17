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Silver Price Today 17 October 2026: चांदी की कीमत गिरी या फिर हुआ इजाफा, खरीदने से पहले जानें दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा दाम

Silver Price Today 17 October 2026 In Hindi: शनिवार (17 अक्टूबर, 2026) को दिल्ली-मुंबई और कोलकाता समेत देश भर में चांदी के ताजा रेट्स जानकर ही खरीदारी करें.

By: JP Yadav | Published: October 17, 2026 8:06:16 AM IST

Silver Price Today 17 October 2026: चांदी की कीमत गिरी या फिर हुआ इजाफा, खरीदने से पहले जानें दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा दाम
Silver Price Today 17 October 2026: चांदी की कीमत गिरी या फिर हुआ इजाफा, खरीदने से पहले जानें दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा दाम


Silver Price Today 17 October 2026 | Aaj Ka Chandi Ka Bhav | Silver Rates Today: वैश्विक स्तर पर बदलाव के बीच सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों (Silver Rate Today) में भी लगातार बदलाव हो रहा है. शुक्रवार (16 अक्टूबर, 2026) बाजार ओपन होने के बाद फिर कीमतों में बढ़ोतरी हुई जो शाम तक तक कायम रही. शनिवार को सर्राफा बाजार बंद होने से शुक्रवार के ही दाम प्रभावी रहेंगे. ऐसे में  अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी 57.95 डॉलर प्रति औंस हो गई है जबकि  गुडरिटर्न्स के मुताबिक चांदी की कीमत घटकर 2,30,000 रुपये प्रति किलो हो गई. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव शाम तक 1.27% बढ़कर यानी 2665 रुपये बढ़त के साथ 2,13,325 रुपये प्रति किलो हो गया, जबकि पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 2,08,338 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी. बुलियंस के मुताबिक चांदी की कीमत 2,13,770 रुपये किलो हो गई है.  

शहर 1 किलो चांदी का भाव/रुपये
दिल्ली 230000
मुंबई 230000
कोलकाता 230000
चेन्नई 240000
पटना 230000
लखनऊ 230000
मेरठ 230000
अयोध्या 230000
कानपुर 230000
अलीगढ़ 230000
मुरादाबाद 230000
मिर्जापुर 230000
झांसी 230000
मथुरा 230000
आगरा 230000
गोरखपुर 230000
बरेली 230000
वाराणसी 230000
गाजियाबाद 230000
नोएडा 230000
गुरुग्राम 230000
चंडीगढ़ 230000
जयपुर 230000
लुधियाना 230000
गुवाहाटी 230000
जलगांव 230000
इंदौर 230000
भोपाल 230000
अहमदाबाद 230000
वडोदरा 230000
सूरत 230000
पुणे 230000
नागपुर 230000
नासिक 230000
बैंगलोर 230000
कटक 240000
भुवनेश्वर 240000
अमरावती 230000
विशाखापत्तनम 240000
मैसूर 230000
विजयवाड़ा 240000
कोयंबटूर 240000
मंगलौर 230000
मदुरै 240000
रायपुर 230000
बेलगाम 230000
राजमुंदरी 240000
हैदराबाद 240000
दावनगेरे 230000
बेल्लारी 230000
सलेम 240000
वेल्लोर 240000
अमरावती 240000
गुंटूर 240000
नेल्लोर 240000
काकीनाडा 240000
तिरुपति 240000
कडपा 240000
अनंतपुर 240000
वारंगल 240000
निजामाबाद 240000
खम्मम 240000
बेरहामपुर 240000
राउरकेला 240000
राजकोट 230000
वसई-विरार 230000
औरंगाबाद 230000
सोलापुर 230000
भिवंडी 230000
कोल्हापुर 230000
लातूर 230000
तिरुपुर 240000
तिरुनेलवेली 240000
त्रिची 240000
संबलपुर 240000
इरोड 240000
कोच्चि 240000
थाइन 230000
अमृतसर 230000
नागरकोइल 240000
तिरुवनंतपुरम 240000
तंजावुर 240000
गोवा 230000
करूर 240000
कुंभकोणम 240000
नमक्कल 240000
धर्मपुरी 240000
डिंडीगुल 240000
तूतीकोरिन 240000
कुड्डालोर 240000
कांचीपुरम 240000
कृष्णागिरी 240000
विल्लुपुरम 240000
कोविलपट्टी 240000
तिरुवन्नामलाई 240000
होसुर 240000
कराइकुडी 240000
पुदुक्कोट्टई 240000
रामनाथपुरम 240000
अम्बुर 240000
कन्याकुमारी 240000
नागपट्टिनम 240000
विरुधुनगर 240000
कल्लाकुरिची 240000
पोलाची 240000
अर्काट 240000
पलानी 240000
अरियालूर 240000
मोहाली 230000
परमाकुदी 240000
पेरम्बलूर 240000
जयनकोंडम 240000
कोडईकनाल 240000
ऊटी 240000
रामेश्वरम 240000
शिवगंगा 240000
तिरुवरुर 240000
त्रिशूर ₹240000
पांडिचेरी 240000
चित्रदुर्ग 230000
गडग 230000
बागलकोट 230000
मंड्या 230000
भद्रावती 230000
कोलार ₹230000
तुमकुर 230000
कोल्लम 240000
अलाप्पुझा 240000
कोट्टायम 240000
पलक्कड़ 240000
मलप्पुरम 240000

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Tags: Silver Price Today
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Silver Price Today 17 October 2026: चांदी की कीमत गिरी या फिर हुआ इजाफा, खरीदने से पहले जानें दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा दाम

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Silver Price Today 17 October 2026: चांदी की कीमत गिरी या फिर हुआ इजाफा, खरीदने से पहले जानें दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा दाम
Silver Price Today 17 October 2026: चांदी की कीमत गिरी या फिर हुआ इजाफा, खरीदने से पहले जानें दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा दाम
Silver Price Today 17 October 2026: चांदी की कीमत गिरी या फिर हुआ इजाफा, खरीदने से पहले जानें दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा दाम
Silver Price Today 17 October 2026: चांदी की कीमत गिरी या फिर हुआ इजाफा, खरीदने से पहले जानें दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा दाम
Silver Price Today 17 October 2026: चांदी की कीमत गिरी या फिर हुआ इजाफा, खरीदने से पहले जानें दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा दाम