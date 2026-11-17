Silver Rates Today 17 November 2026: सोने की तरह ही चांदी की कीमतों (Silver Rate Today) में लगातार उठापटक हो रहा है. शनिवार और रविवार को सोमवार को बाजार ओपन होने के बाद कीमतों में बड़ी गिरावट हुई. दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोमवार (17 नवंबर, 2026) को चांदी की कीमत 5,000 रुपये लुढ़ककर 1.79 लाख रुपये प्रति किलो (सभी टैक्स समेत) रह गई. उधर, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव रात 9 बजे तक 5.32% लुढ़क कर यानी 9376 रुपये गिरावट के बाद 1,66,933 रुपये प्रति किलो हो गया, जबकि पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 1,76,309 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी. बुलियंस के मुताबिक चांदी की कीमत 1,67,590 रुपये किलो हो गई. वहीं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में 46.52 डॉलर प्रति औंस है जबकि गुडरिटर्न्स के मुताबिक चांदी की कीमत 5000 रुपये घटकर 1,90,000 रुपये किलो हो गई.
|शहर
|1 किलो चांदी का भाव/रुपये
|दिल्ली
|190000
|मुंबई
|190000
|कोलकाता
|190000
|चेन्नई
|190000
|पटना
|190000
|अयोध्या
|190000
|लखनऊ
|190000
|कानपुर
|190000
|मेरठ
|190000
|अलीगढ़
|190000
|मुरादाबाद
|190000
|मिर्जापुर
|190000
|झांसी
|190000
|मथुरा
|190000
|आगरा
|190000
|गोरखपुर
|190000
|बरेली
|190000
|वाराणसी
|190000
|गाजियाबाद
|190000
|नोएडा
|190000
|गुरुग्राम
|190000
|चंडीगढ़
|190000
|जयपुर
|190000
|लुधियाना
|190000
|गुवाहाटी
|190000
|जलगांव
|190000
|इंदौर
|190000
|भोपाल
|190000
|अहमदाबाद
|190000
|वडोदरा
|190000
|सूरत
|190000
|पुणे
|190000
|नागपुर
|190000
|नासिक
|190000
|बैंगलोर
|190000
|कटक
|190000
|भुवनेश्वर
|190000
|अमरावती
|190000
|विशाखापत्तनम
|190000
|मैसूर
|190000
|विजयवाड़ा
|190000
|कोयंबटूर
|190000
|मंगलौर
|190000
|मदुरै
|190000
|रायपुर
|190000
|बेलगाम
|190000
|राजमुंदरी
|190000
|हैदराबाद
|190000
|दावनगेरे
|190000
|बेल्लारी
|90000
|सलेम
|190000
|वेल्लोर
|190000
|अमरावती
|190000
|गुंटूर
|190000
|नेल्लोर
|190000
|काकीनाडा
|190000
|तिरुपति
|190000
|कडपा
|190000
|अनंतपुर
|190000
|वारंगल
|190000
|निजामाबाद
|190000
|खम्मम
|190000
|बेरहामपुर
|190000
|राउरकेला
|190000
|राजकोट
|190000
|वसई-विरार
|190000
|औरंगाबाद
|190000
|सोलापुर
|190000
|भिवंडी
|190000
|कोल्हापुर
|190000
|लातूर
|190000
|तिरुपुर
|190000
|तिरुनेलवेली
|190000
|त्रिची
|190000
|संबलपुर
|190000
|इरोड
|190000
|कोच्चि
|190000
|थाइन
|190000
|अमृतसर
|190000
|नागरकोइल
|190000
|तिरुवनंतपुरम
|190000
|तंजावुर
|190000
|गोवा
|190000
|करूर
|190000
|कुंभकोणम
|190000
|नमक्कल
|190000
|धर्मपुरी
|190000
|डिंडीगुल
|190000
|तूतीकोरिन
|190000
|कुड्डालोर
|190000
|कांचीपुरम
|190000
|कृष्णागिरी
|190000
|विल्लुपुरम
|190000
|कोविलपट्टी
|190000
|तिरुवन्नामलाई
|190000
|होसुर
|190000
|कराइकुडी
|190000
|पुदुक्कोट्टई
|190000
|रामनाथपुरम
|190000
|अम्बुर
|190000
|कन्याकुमारी
|190000
|नागपट्टिनम
|190000
|विरुधुनगर
|190000
|कल्लाकुरिची
|190000
|पोलाची
|190000
|अर्काट
|190000
|पलानी
|190000
|अरियालूर
|190000
|मोहाली
|190000
|परमाकुदी
|190000
|पेरम्बलूर
|190000
|जयनकोंडम
|190000
|कोडईकनाल
|190000
|ऊटी
|190000
|रामेश्वरम
|190000
|शिवगंगा
|190000
|तिरुवरुर
|190000
|त्रिशूर
|190000
|पांडिचेरी
|190000
|चित्रदुर्ग
|190000
|गडग
|190000
|बागलकोट
|190000
|मंड्या
|190000
|भद्रावती
|190000
|कोलार
|190000
|तुमकुर
|190000
|कोल्लम
|190000
|अलाप्पुझा
|190000
|कोट्टायम
|190000
|पलक्कड़
|190000
|मलप्पुरम
|190000
|कोझिकोड
|190000
|कन्नूर
|190000