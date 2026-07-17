Silver Price Today 17 July 2026: आज चांदी हुई सस्ती या महंगी? खरीदने से पहले देखें लेटेस्ट भाव

Silver Price Today in India (चांदी का भाव आज का, Chandi ka Bhav Aaj Ka) 17 July 2026: आज चांदी की कीमतों में बदलाव देखने को मिल रहा है. खरीदारी या निवेश करने से पहले आज का ताजा भाव जानना जरूरी है. बाजार में चांदी के रेट अंतरराष्ट्रीय हलचल और घरेलू मांग के आधार पर बदलते रहते हैं. यहां आप अपने शहर और प्रमुख बाजारों के अनुसार आज 1 किलो चांदी का लेटेस्ट रेट देख सकते हैं.

आज चांदी का भाव

चांदी खरीदने वालों के लिए आज बाजार से बड़ी खबर सामने आई है. अमेरिका-ईरान तनाव के बीच चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है. MCX पर चांदी का वायदा भाव गिरावट के साथ 2,15,665 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी चांदी के दाम में बदलाव देखने को मिला है. अगर आप चांदी में निवेश करने या खरीदारी की योजना बना रहे हैं, तो आज के ताजा रेट जरूर जान लें. यहां देखें MCX, IBJA, बुलियन और रिटेल बाजार के नए भाव.

आज का चांदी का भाव (Silver Price Today 17 July 2026)

शहर 10 ग्राम चांदी का भाव 100 ग्राम चांदी का भाव 1 किलो चांदी का भाव दिल्ली ₹2350 ₹23500 ₹235000 मुंबई ₹2350 ₹23500 ₹235000 अहमदाबाद ₹2,349 ₹23,490 2,34,900 चेन्नई ₹2400 ₹24000 ₹240000 पटना ₹2350 ₹23500 ₹235000 अयोध्या ₹2350 ₹23500 ₹235000 लखनऊ ₹2350 ₹23500 ₹2,35,000 कानपुर ₹2350 ₹23500 ₹2,35,000 मेरठ ₹2350 ₹23500 ₹2,35,000

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