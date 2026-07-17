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Silver Price Today 17 July 2026: आज चांदी हुई सस्ती या महंगी? खरीदने से पहले देखें लेटेस्ट भाव

Silver Price Today in India (चांदी का भाव आज का, Chandi ka Bhav Aaj Ka) 17 July 2026: चांदी की कीमतों में आज उतार-चढ़ाव जारी है. अमेरिका-ईरान तनाव के बीच MCX पर चांदी का भाव गिरकर 2,15,665 रुपये प्रति किलो पहुंच गया. निवेशकों और खरीदारों के लिए आज के ताजा रेट जानना जरूरी है.

By: Preeti Rajput | Published: July 17, 2026 10:39:05 AM IST

आज चांदी का भाव
आज चांदी का भाव


Silver Price Today in India (चांदी का भाव आज का, Chandi ka Bhav Aaj Ka) 17 July 2026: आज चांदी की कीमतों में बदलाव देखने को मिल रहा है. खरीदारी या निवेश करने से पहले आज का ताजा भाव जानना जरूरी है. बाजार में चांदी के रेट अंतरराष्ट्रीय हलचल और घरेलू मांग के आधार पर बदलते रहते हैं. यहां आप अपने शहर और प्रमुख बाजारों के अनुसार आज 1 किलो चांदी का लेटेस्ट रेट देख सकते हैं.

आज चांदी का भाव 

चांदी खरीदने वालों के लिए आज बाजार से बड़ी खबर सामने आई है. अमेरिका-ईरान तनाव के बीच चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है. MCX पर चांदी का वायदा भाव गिरावट के साथ 2,15,665 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी चांदी के दाम में बदलाव देखने को मिला है. अगर आप चांदी में निवेश करने या खरीदारी की योजना बना रहे हैं, तो आज के ताजा रेट जरूर जान लें. यहां देखें MCX, IBJA, बुलियन और रिटेल बाजार के नए भाव.

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आज का चांदी का भाव (Silver Price Today 17 July 2026)

शहर 10 ग्राम चांदी का भाव 100 ग्राम चांदी का भाव 1 किलो चांदी का भाव
दिल्ली ₹2350 ₹23500 ₹235000
मुंबई ₹2350 ₹23500 ₹235000
अहमदाबाद ₹2,349 ₹23,490 2,34,900
चेन्नई ₹2400 ₹24000 ₹240000
पटना ₹2350 ₹23500 ₹235000
अयोध्या ₹2350 ₹23500 ₹235000
लखनऊ ₹2350 ₹23500 ₹2,35,000
कानपुर ₹2350 ₹23500 ₹2,35,000
मेरठ ₹2350 ₹23500 ₹2,35,000

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