Silver Price Today 17 August 2026: चांदी ने फिर किया कमाल! निवेश करने से पहले जान लें ताजा रेट्स

Aaj Chandi Ka Bhav | Silver Price Today 17 August 2026 | Silver Rates Today: सोने की तरह ही चांदी की कीमतों में भी सप्ताह के पहले ही दिन सोमवार (17 अगस्त, 2026) को बढ़ोतरी देखने को मिली. इंटरनेशनल मार्केट में चांदी की कीमत सोमवार को 65.81 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई.गुडरिटर्न्स के मुताबिक कीमत बढ़कर 2,50,000 रुपये प्रति किलो हो गई. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव सोमवार को 0.6 प्रतिशत के इजाफे के साथ यह बढ़कर यानी 1423 रुपये उछाल के साथ 2,37,347 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई, जबकि पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 2,35,924 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी. इस तरह इसमें करीब 1500 रुपये प्रति ग्राम का इजाफा देखने को मिला.
|शहर
|1 किलो चांदी का भाव
|दिल्ली
|250000 रुपये
|मुंबई
|250000 रुपये
|कोलकाता
|250000 रुपये
|चेन्नई
|255000 रुपये
|पटना
|250000 रुपये
|लखनऊ
|250000 रुपये
|अयोध्या
|250000 रुपये
|मेरठ
|250000 रुपये
|कानपुर
|250000 रुपये
|गाजियाबाद
|250000 रुपये
|नोएडा
|250000 रुपये
|गुरुग्राम
|250000 रुपये
|चंडीगढ़
|250000 रुपये
|जयपुर
|250000 रुपये
|लुधियाना
|250000 रुपये
|गुवाहाटी
|250000 रुपये
|इंदौर
|250000 रुपये
|अहमदाबाद
|250000 रुपये
|सूरत
|250000 रुपये
|वडोदरा
|250000 रुपये
|नागपुर
|250000 रुपये
|पुणे
|250000 रुपये
|नासिक
|250000 रुपये
|बैंगलोर
|250000 रुपये
|भुवनेश्वर
|255000 रुपये
|रायपुर
|250000 रुपये
|हैदराबाद
|255000 रुपये