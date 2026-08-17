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Silver Price Today 17 August 2026: चांदी ने फिर किया कमाल! निवेश करने से पहले जान लें ताजा रेट्स

Aaj Chandi Ka Bhav | Silver Price Today 17 August 2026 | Silver Rates Today: चांदी कीमत में सोमवार (17 अगस्त, 2026) को भी उछाल देखने को मिला.

By: JP Yadav | Last Updated: August 17, 2026 11:26:25 AM IST

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Aaj Chandi Ka Bhav | Silver Price Today 17 August 2026 | Silver Rates Today: सोने की तरह ही चांदी की कीमतों में भी सप्ताह के पहले ही दिन सोमवार (17 अगस्त, 2026) को बढ़ोतरी देखने को मिली. इंटरनेशनल मार्केट में चांदी की कीमत सोमवार को 65.81 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई.गुडरिटर्न्स के मुताबिक कीमत बढ़कर 2,50,000 रुपये प्रति किलो हो गई.   मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव सोमवार को 0.6 प्रतिशत के इजाफे के साथ यह बढ़कर यानी 1423 रुपये उछाल के साथ 2,37,347 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई, जबकि पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 2,35,924 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी. इस तरह इसमें करीब 1500 रुपये प्रति ग्राम का इजाफा देखने को मिला. 

शहर 1 किलो चांदी का भाव
दिल्ली  250000 रुपये
मुंबई  250000 रुपये
कोलकाता  250000 रुपये
चेन्नई  255000 रुपये
पटना  250000 रुपये
लखनऊ  250000 रुपये
अयोध्या  250000 रुपये
मेरठ  250000 रुपये
कानपुर  250000 रुपये
गाजियाबाद  250000 रुपये
नोएडा  250000 रुपये
गुरुग्राम  250000 रुपये
चंडीगढ़  250000 रुपये
जयपुर  250000 रुपये
लुधियाना  250000 रुपये
गुवाहाटी  250000 रुपये
इंदौर  250000 रुपये
अहमदाबाद  250000 रुपये
सूरत  250000 रुपये
वडोदरा  250000 रुपये
नागपुर  250000 रुपये
पुणे  250000 रुपये
नासिक  250000 रुपये
बैंगलोर  250000 रुपये
भुवनेश्वर  255000 रुपये
रायपुर  250000 रुपये
हैदराबाद  255000 रुपये

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Tags: Silver Price
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