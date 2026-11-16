Silver Price Today 16 November 2026: सोमवार को क्या हैं चांदी के दाम? जानिये देश के बड़े शहरों के सिल्वर के ताजा रेट्स

Silver Rates Today 16 November 2026: सोने की तरह ही चांदी की कीमतों (Silver Rate Today) में लगातार उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. शनिवार और रविवार को देशभर में सर्राफा बाजार बंद रहे, इसलिए शुक्रवार के ही चांदी के दाम प्रभावी रहे. फिलहाल दिल्ली के सर्राफा बाजार में चांदी की कीमतों में पिछले सत्र में स्थिर रहने के बाद शुक्रवार को फिर गिरावट हुई, चांदी 3500 रुपये टूटकर 1,84,000 रुपये प्रति किलो (सभी टैक्स समेत) रह गई. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव रात तक 1.59% घटकर यानी 2844 रुपये गिरावट के साथ 1,75,880 रुपये प्रति किलो हो गया, जबकि पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 1,78,724 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी, बुलियंस के मुताबिक चांदी की कीमत 1,76,320 रुपये किलो हो गई, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में 49.04 डॉलर प्रति औंस है. उधर गुडरिटर्न्स के मुताबिक चांदी की कीमत 5000 रुपये घटकर 1,95,000 रुपये किलो हो गई.
|शहर
|1 किलो चांदी का भाव/रुपये
|दिल्ली
|1,95,000
|मुंबई
|1,95,000
|कोलकाता
|1,95,000
|चेन्नई
|1,95,000
|पटना
|1,95,000
|लखनऊ
|1,95,000
|मेरठ
|1,95,000
|कानपुर
|1,95,000
|अयोध्या
|1,95,000
|अलीगढ़
|1,95,000
|मुरादाबाद
|1,95,000
|मिर्जापुर
|1,95,000
|झांसी
|1,95,000
|मथुरा
|1,95,000
|गोरखपुर
|1,95,000
|बरेली
|1,95,000
|वाराणसी
|1,95,000
|आगरा
|1,95,000
|गाजियाबाद
|1,95,000
|नोएडा
|1,95,000
|गुरुग्राम
|1,95,000
|चंडीगढ़
|1,95,000
|जयपुर
|1,95,000
|लुधियाना
|1,95,000
|गुवाहाटी
|1,95,000
|जलगांव
|1,95,000
|इंदौर
|1,95,000
|भोपाल
|1,95,000
|सूरत
|1,95,000
|नागपुर
|1,95,000
|नासिक
|1,95,000
|बैंगलोर
|1,95,000
|अहमदाबाद
|1,95,000
|वडोदरा
|1,95,000
|पुणे
|1,95,000
|कटक
|1,95,000
|भुवनेश्वर
|1,95,000
|अमरावती
|1,95,000
|विशाखापत्तनम
|1,95,000
|मैसूर
|1,95,000
|विजयवाड़ा
|1,95,000
|कोयंबटूर
|1,95,000
|मंगलौर
|1,95,000
|मदुरै
|1,95,000
|रायपुर
|1,95,000
|बेलगाम
|1,95,000
|राजमुंदरी
|1,95,000
|हैदराबाद
|1,95,000
|दावनगेरे
|1,95,000
|बेल्लारी
|1,95,000
|सलेम
|1,95,000
|वेल्लोर
|1,95,000
|अमरावती
|1,95,000
|गुंटूर
|1,95,000
|नेल्लोर
|1,95,000
|काकीनाडा
|1,95,000
|तिरुपति
|1,95,000
|कडपा
|1,95,000
|अनंतपुर
|1,95,000
|वारंगल
|1,95,000
|निजामाबाद
|1,95,000
|खम्मम
|1,95,000
|बेरहामपुर
|1,95,000
|राउरकेला
|1,95,000
|राजकोट
|1,95,000
|वसई-विरार
|1,95,000
|औरंगाबाद
|1,95,000
|सोलापुर
|1,95,000
|भिवंडी
|1,95,000
|कोल्हापुर
|1,95,000
|लातूर
|1,95,000
|तिरुपुर
|1,95,000
|तिरुनेलवेली
|1,95,000
|त्रिची
|1,95,000
|संबलपुर
|1,95,000
|इरोड
|1,95,000
|कोच्चि
|1,95,000
|थाइन
|1,95,000
|अमृतसर
|1,95,000
|नागरकोइल
|1,95,000
|तिरुवनंतपुरम
|1,95,000
|तंजावुर
|1,95,000
|गोवा
|1,95,000
|करूर
|1,95,000
|कुंभकोणम
|1,95,000
|नमक्कल
|1,95,000
|धर्मपुरी
|1,95,000
|डिंडीगुल
|1,95,000
|तूतीकोरिन
|1,95,000
|कुड्डालोर
|1,95,000
|कांचीपुरम
|1,95,000
|कृष्णागिरी
|1,95,000
|विल्लुपुरम
|1,95,000
|कोविलपट्टी
|1,95,000
|तिरुवन्नामलाई
|1,95,000
|होसुर
|1,95,000
|कराइकुडी
|1,95,000
|पुदुक्कोट्टई
|1,95,000
|रामनाथपुरम
|1,95,000
|अम्बुर
|1,95,000
|कन्याकुमारी
|1,95,000
|नागपट्टिनम
|1,95,000
|विरुधुनगर
|1,95,000
|कल्लाकुरिची
|1,95,000
|पोलाची
|1,95,000
|अर्काट
|1,95,000
|पलानी
|1,95,000
|अरियालूर
|1,95,000
|मोहाली
|1,95,000
|परमाकुदी
|1,95,000
|पेरम्बलूर
|1,95,000
|जयनकोंडम
|1,95,000
|कोडईकनाल
|1,95,000
|ऊटी
|1,95,000
|रामेश्वरम
|1,95,000
|शिवगंगा
|1,95,000
|तिरुवरुर
|1,95,000
|त्रिशूर
|1,95,000
|पांडिचेरी
|1,95,000
|चित्रदुर्ग
|1,95,000
|गडग
|1,95,000
|बागलकोट
|1,95,000
|मंड्या
|1,95,000
|भद्रावती
|1,95,000
|कोलार
|1,95,000
|तुमकुर
|1,95,000
|कोल्लम
|1,95,000
|अलाप्पुझा
|1,95,000
|कोट्टायम
|1,95,000
|पलक्कड़
|1,95,000
|मलप्पुरम
|1,95,000
|कोझिकोड
|1,95,000