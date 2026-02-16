Home > व्यापार > Silver Price Today: सुनार की दूकान पर जाने से पहले जान लें दाम, क्या फिर से फिसली चांदी या छू रही आसमान?

Silver Price Today: सुनार की दूकान पर जाने से पहले जान लें दाम, क्या फिर से फिसली चांदी या छू रही आसमान?

Silver Rate: US में उम्मीद से बेहतर महंगाई के आंकड़ों की वजह से US डॉलर के बढ़ने से 16 फरवरी 2026 सोमवार को चांदी की कीमत में थोड़ी गिरावट देखने को मिली.

By: Heena Khan | Published: February 16, 2026 10:33:29 AM IST

चांदी का दाम
चांदी का दाम


Silver Rate: US में उम्मीद से बेहतर महंगाई के आंकड़ों की वजह से US डॉलर के बढ़ने से 16 फरवरी 2026 सोमवार को चांदी की कीमत में थोड़ी गिरावट देखने को मिली. जानकारी के मुताबिक MCX पर चांदी का रेट 3.3% गिरकर ₹2,36,100 प्रति kg तक पहुंच गया है. इस बीच, इंटरनेशनल मार्केट में, स्पॉट चांदी शुक्रवार को 3% की बढ़त के बाद 0.6% गिरकर $76.92 प्रति औंस पर आ गई.

चांदी का दाम 

बता दें कि सोमवार को U.S. डॉलर इंडेक्स बढ़ा है. वहीं डॉलर इंडेक्स 0.10% बढ़कर 97 पर पहुंच गया, जिससे विदेशी करेंसी में खरीदारों के लिए ग्रीनबैक-बैक्ड बुलियन महंगा हो गया. इस बीच, शुक्रवार को लेबर डिपार्टमेंट द्वारा जारी आंकड़ों से पता चला कि U.S. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) जनवरी में 0.2% बढ़ा, जो दिसंबर में बिना बदलाव के 0.3% की बढ़त के बाद अर्थशास्त्रियों की 0.3% बढ़ोतरी की उम्मीदों से कम था. महंगाई के कम आंकड़े आमतौर पर ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों को बढ़ाते हैं.

क्या है सोने का हाल 

दूसरी ओर, आज सोने में भी गिरावट आई. MCX गोल्ड अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट 0.74% गिरकर ₹1,54,743 प्रति 10 ग्राम पर आ गया. वहीं, इंटरनेशनल मार्केट में, स्पॉट गोल्ड पिछले सेशन में 2.5% की बढ़त के बाद 0111 GMT तक 0.4% गिरकर $5,020.10 प्रति औंस पर आ गया. अप्रैल डिलीवरी के लिए U.S. गोल्ड फ्यूचर्स 0.1% गिरकर $5,039.50 प्रति औंस पर आ गया. दूसरे कीमती मेटल्स भी गिरे. स्पॉट प्लैटिनम 0.4% गिरकर $2,054.35 प्रति औंस पर आ गया, जबकि पैलेडियम 0.4% बढ़कर $1,692.23 पर आ गया.

इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए?

लेमन मार्केट्स डेस्क के गौरव गर्ग के अनुसार, पिछले साल की तेज़ रैली के बाद 2026 में सोने और चांदी में उतार-चढ़ाव वाला करेक्टिव फेज़ देखने को मिलेगा, हालांकि कई सालों का बड़ा बुलिश ट्रेंड बना हुआ है. गर्ग ने कहा, “MCX पर सोना ₹1.55–1.58 लाख प्रति 10g के आसपास मज़बूत हो रहा है, जबकि चांदी ने पहले के पीक से नीचे होने के बावजूद ₹2.41 लाख/kg के पास तेज़ दो-तरफ़ा मूव्स दिखाए हैं. ग्लोबल कीमतें साल-दर-साल काफी ज़्यादा बनी हुई हैं, जो पिछली तेज़ी की मज़बूती को दिखाती हैं. उतार-चढ़ाव मज़बूत US डॉलर, फेड रेट-कट की उम्मीदों में बदलाव, मैक्रो डेटा सरप्राइज़ और भारी प्रॉफ़िट-बुकिंग की वजह से हो रहा है.”

Tags: chandiGold PriceGold Silver NewsSilver Price Today
