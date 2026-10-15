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Silver Price Today 15 October 2026: क्या चांदी खरीदने का है सही समय, क्या कहते हैं एक्सपर्ट; जानें दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा दाम

Silver Price Today 15 October 2026 In Hindi: गुरुवार (15 अक्टूबर, 2026) को दिल्ली-मुंबई और कोलकाता समेत देश भर में चांदी के ताजा रेट्स जानकर ही खरीदारी करें.

By: JP Yadav | Published: October 15, 2026 5:00:56 AM IST

Silver Price Today 15 October 2026: क्या चांदी खरीदने का है सही समय, क्या कहते हैं एक्सपर्ट; जानें दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा दाम
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Silver Price Today 15 October 2026 | Aaj Ka Chandi Ka Bhav | Silver Rates Today: सोने की तरह ही चांदी की कीमतों (Silver Rate Today) में भी लगातार बदलाव हो रहा है. बुधवार को भी बाजार ओपन होने के बाद कीमतों में फिर गिरावट शुरू हो गई. इसके चलते गुडरिटर्न्स के मुताबिक चांदी की कीमत घटकर 2,35,000 रुपये प्रति किलो हो गई, जबकि  अंतरराष्ट्रीय बाजार में 58.76 डॉलर प्रति औंस है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव 0.81 प्रतिशत कम होकर यानी 1767 रुपये गिरावट के साथ 2,17,450 रुपये प्रति किलोग्राम पर है. पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 2,19,217 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी. बुलियंस के मुताबिक चांदी की कीमत 2,17,730 रुपये किलो हो गई. वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि चांदी खरीदने का यह सही समय है, क्योंकि शादी का सीजन शुरू होते ही चांदी के दामों में फिर से तेजी देखने को मिल सकती है. 

अपने-अपने शहरों में नोट करें चांदी का ताजा भाव 

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शहर 10 ग्राम (रुपये) 100 ग्राम (रुपये) 1 किलो का भाव (रुपये)
दिल्ली 2350 23500 235000
मुंबई 2350 23500 235000
कोलकाता 2350 23500 235000
चेन्नई 2450 24500 245000
पटना 2350 23500 235000
लखनऊ 2350 23500 235000
मेरठ 2350 23500 235000
अयोध्या 2350 23500 235000
कानपुर 2350 23500 235000
अलीगढ़ 2350 23500 235000
मुरादाबाद 2350 23500 235000
मिर्जापुर 2350 23500 235000
झांसी 2350 23500 235000
मथुरा 2350 23500 235000
आगरा 2350 23500 235000
गोरखपुर 2350 23500 235000
बरेली 2350 23500 235000
वाराणसी 2350 23500 235000
गाजियाबाद 2350 23500 235000
नोएडा 2350 23500 235000
गुरुग्राम 2350 23500 235000
चंडीगढ़ 2350 23500 235000
जयपुर 2350 23500 235000
लुधियाना 2350 23500 235000
गुवाहाटी 2350 23500 235000
जलगांव 2350 23500 235000
इंदौर 2350 23500 235000
भोपाल 2350 23500 235000
अहमदाबाद 2350 23500 235000
वडोदरा 2350 23500 235000
सूरत 2350 23500 235000
पुणे 2350 23500 235000
नागपुर 2350 23500 235000
नासिक 2350 23500 235000
बैंगलोर 2350 23500 235000
भुवनेश्वर 2450 24500 245000
अमरावती 2350 23500 235000
विशाखापत्तनम 2450 24500 245000
मैसूर 2350 23500 235000
विजयवाड़ा 2450 24500 245000
कोयंबटूर 2450 24500 245000
मंगलौर 2350 23500 235000
मदुरै 2450 24500 245000
रायपुर 2350 23500 235000
बेलगाम 2350 23500 235000
राजमुंदरी 2450 24500 245000
हैदराबाद 2450 24500 245000
कटक 2450 24500 245000
दावनगेरे 2350 23500 235000
बेल्लारी 2350 23500 235000
सलेम 2450 24500 245000
वेल्लोर 2450 24500 245000
अमरावती 2450 24500 245000
गुंटूर 2450 24500 245000
नेल्लोर 2450 24500 245000
काकीनाडा 2450 24500 245000
तिरुपति 2450 24500 245000
कडपा 2450 24500 245000
अनंतपुर 2450 24500 245000
वारंगल 2450 24500 245000
निजामाबाद 2450 24500 245000
खम्मम 2450 24500 245000
बेरहामपुर 2450 24500 245000
राउरकेला 2450 24500 245000
राजकोट 2350 23500 235000
वसई-विरार 2350 23500 235000
औरंगाबाद 2350 23500 235000
सोलापुर 2350 23500 235000
भिवंडी 2350 23500 235000
कोल्हापुर 2350 23500 235000
लातूर 2350 23500 235000
तिरुपुर 2450 24500 245000
तिरुनेलवेली 2450 24500 245000
त्रिची 2450 24500 245000
संबलपुर 2450 24500 245000
इरोड 2450 24500 245000
कोच्चि 2450 24500 245000
थाइन 2350 23500 235000
अमृतसर 2350 23500 235000
नागरकोइल 2450 24500 245000
तिरुवनंतपुरम 2450 24500 245000
तंजावुर 2450 24500 245000
गोवा 2350 23500 235000
करूर 2450 24500 245000
कुंभकोणम 2450 24500 245000
नमक्कल 2450 24500 245000
धर्मपुरी 2450 24500 245000
डिंडीगुल 2450 24500 245000
तूतीकोरिन 2450 24500 245000
कुड्डालोर 2450 24500 245000
कांचीपुरम 2450 24500 245000
कृष्णागिरी 2450 24500 245000
विल्लुपुरम 2450 24500 245000
कोविलपट्टी 2450 24500 245000
तिरुवन्नामलाई 2450 24500 245000
होसुर 2450 24500 245000
कराइकुडी 2450 24500 245000
पुदुक्कोट्टई 2450 24500 245000
रामनाथपुरम 2450 24500 245000
अम्बुर 2450 24500 245000
कन्याकुमारी 2450 24500 245000
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कल्लाकुरिची 2450 24500 245000
पोलाची 2450 24500 245000
अर्काट 2450 24500 245000
पलानी 2450 24500 245000
अरियालूर 2450 24500 245000
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परमाकुदी 2450 24500 245000
पेरम्बलूर 2450 24500 245000
जयनकोंडम 2450 24500 245000
कोडईकनाल 2450 24500 245000
ऊटी 2450 24500 245000
रामेश्वरम 2450 24500 245000
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पांडिचेरी 2450 24500 245000
चित्रदुर्ग 2350 23500 235000
गडग 2350 23500 235000
बागलकोट 2350 23500 235000
मंड्या 2350 23500 235000
भद्रावती 2350 23500 235000
कोलार 2350 23500 235000
तुमकुर 2350 23500 235000
कोल्लम 2450 24500 245000
अलाप्पुझा 2450 24500 245000
कोट्टायम 2450 24500 245000
पलक्कड़ 2450 24500 245000
मलप्पुरम 2450 24500 245000

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Tags: Silver Price Today
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