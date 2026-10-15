Silver Price Today 15 October 2026: क्या चांदी खरीदने का है सही समय, क्या कहते हैं एक्सपर्ट; जानें दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा दाम

शहर 10 ग्राम (रुपये) 100 ग्राम (रुपये) 1 किलो का भाव (रुपये)

दिल्ली 2350 23500 235000

मुंबई 2350 23500 235000

कोलकाता 2350 23500 235000

चेन्नई 2450 24500 245000

पटना 2350 23500 235000

लखनऊ 2350 23500 235000

मेरठ 2350 23500 235000

अयोध्या 2350 23500 235000

कानपुर 2350 23500 235000

अलीगढ़ 2350 23500 235000

मुरादाबाद 2350 23500 235000

मिर्जापुर 2350 23500 235000

झांसी 2350 23500 235000

मथुरा 2350 23500 235000

आगरा 2350 23500 235000

गोरखपुर 2350 23500 235000

बरेली 2350 23500 235000

वाराणसी 2350 23500 235000

गाजियाबाद 2350 23500 235000

नोएडा 2350 23500 235000

गुरुग्राम 2350 23500 235000

चंडीगढ़ 2350 23500 235000

जयपुर 2350 23500 235000

लुधियाना 2350 23500 235000

गुवाहाटी 2350 23500 235000

जलगांव 2350 23500 235000

इंदौर 2350 23500 235000

भोपाल 2350 23500 235000

अहमदाबाद 2350 23500 235000

वडोदरा 2350 23500 235000

सूरत 2350 23500 235000

पुणे 2350 23500 235000

नागपुर 2350 23500 235000

नासिक 2350 23500 235000

बैंगलोर 2350 23500 235000

भुवनेश्वर 2450 24500 245000

अमरावती 2350 23500 235000

विशाखापत्तनम 2450 24500 245000

मैसूर 2350 23500 235000

विजयवाड़ा 2450 24500 245000

कोयंबटूर 2450 24500 245000

मंगलौर 2350 23500 235000

मदुरै 2450 24500 245000

रायपुर 2350 23500 235000

बेलगाम 2350 23500 235000

राजमुंदरी 2450 24500 245000

हैदराबाद 2450 24500 245000

कटक 2450 24500 245000

दावनगेरे 2350 23500 235000

बेल्लारी 2350 23500 235000

सलेम 2450 24500 245000

वेल्लोर 2450 24500 245000

अमरावती 2450 24500 245000

गुंटूर 2450 24500 245000

नेल्लोर 2450 24500 245000

काकीनाडा 2450 24500 245000

तिरुपति 2450 24500 245000

कडपा 2450 24500 245000

अनंतपुर 2450 24500 245000

वारंगल 2450 24500 245000

निजामाबाद 2450 24500 245000

खम्मम 2450 24500 245000

बेरहामपुर 2450 24500 245000

राउरकेला 2450 24500 245000

राजकोट 2350 23500 235000

वसई-विरार 2350 23500 235000

औरंगाबाद 2350 23500 235000

सोलापुर 2350 23500 235000

भिवंडी 2350 23500 235000

कोल्हापुर 2350 23500 235000

लातूर 2350 23500 235000

तिरुपुर 2450 24500 245000

तिरुनेलवेली 2450 24500 245000

त्रिची 2450 24500 245000

संबलपुर 2450 24500 245000

इरोड 2450 24500 245000

कोच्चि 2450 24500 245000

थाइन 2350 23500 235000

अमृतसर 2350 23500 235000

नागरकोइल 2450 24500 245000

तिरुवनंतपुरम 2450 24500 245000

तंजावुर 2450 24500 245000

गोवा 2350 23500 235000

करूर 2450 24500 245000

कुंभकोणम 2450 24500 245000

नमक्कल 2450 24500 245000

धर्मपुरी 2450 24500 245000

डिंडीगुल 2450 24500 245000

तूतीकोरिन 2450 24500 245000

कुड्डालोर 2450 24500 245000

कांचीपुरम 2450 24500 245000

कृष्णागिरी 2450 24500 245000

विल्लुपुरम 2450 24500 245000

कोविलपट्टी 2450 24500 245000

तिरुवन्नामलाई 2450 24500 245000

होसुर 2450 24500 245000

कराइकुडी 2450 24500 245000

पुदुक्कोट्टई 2450 24500 245000

रामनाथपुरम 2450 24500 245000

अम्बुर 2450 24500 245000

कन्याकुमारी 2450 24500 245000

नागपट्टिनम 2450 24500 245000

विरुधुनगर 2450 24500 245000

कल्लाकुरिची 2450 24500 245000

पोलाची 2450 24500 245000

अर्काट 2450 24500 245000

पलानी 2450 24500 245000

अरियालूर 2450 24500 245000

मोहाली 2350 23500 235000

परमाकुदी 2450 24500 245000

पेरम्बलूर 2450 24500 245000

जयनकोंडम 2450 24500 245000

कोडईकनाल 2450 24500 245000

ऊटी 2450 24500 245000

रामेश्वरम 2450 24500 245000

शिवगंगा 2450 24500 245000

तिरुवरुर 2450 24500 245000

त्रिशूर 2450 24500 245000

पांडिचेरी 2450 24500 245000

चित्रदुर्ग 2350 23500 235000

गडग 2350 23500 235000

बागलकोट 2350 23500 235000

मंड्या 2350 23500 235000

भद्रावती 2350 23500 235000

कोलार 2350 23500 235000

तुमकुर 2350 23500 235000

कोल्लम 2450 24500 245000

अलाप्पुझा 2450 24500 245000

कोट्टायम 2450 24500 245000

पलक्कड़ 2450 24500 245000