Silver Price Today 15 October 2026: क्या चांदी खरीदने का है सही समय, क्या कहते हैं एक्सपर्ट; जानें दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा दाम

Silver Price Today 15 October 2026 | Aaj Ka Chandi Ka Bhav | Silver Rates Today: सोने की तरह ही चांदी की कीमतों (Silver Rate Today) में भी लगातार बदलाव हो रहा है. बुधवार को भी बाजार ओपन होने के बाद कीमतों में फिर गिरावट शुरू हो गई. इसके चलते गुडरिटर्न्स के मुताबिक चांदी की कीमत घटकर 2,35,000 रुपये प्रति किलो हो गई, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में 58.76 डॉलर प्रति औंस है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव 0.81 प्रतिशत कम होकर यानी 1767 रुपये गिरावट के साथ 2,17,450 रुपये प्रति किलोग्राम पर है. पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 2,19,217 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी. बुलियंस के मुताबिक चांदी की कीमत 2,17,730 रुपये किलो हो गई. वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि चांदी खरीदने का यह सही समय है, क्योंकि शादी का सीजन शुरू होते ही चांदी के दामों में फिर से तेजी देखने को मिल सकती है.
अपने-अपने शहरों में नोट करें चांदी का ताजा भाव
|शहर
|10 ग्राम (रुपये)
|100 ग्राम (रुपये)
|1 किलो का भाव (रुपये)
|दिल्ली
|2350
|23500
|235000
|मुंबई
|2350
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|कोलकाता
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|23500
|235000
|चेन्नई
|2450
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|245000
|पटना
|2350
|23500
|235000
|लखनऊ
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|मेरठ
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|अयोध्या
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|23500
|235000
|कानपुर
|2350
|23500
|235000
|अलीगढ़
|2350
|23500
|235000
|मुरादाबाद
|2350
|23500
|235000
|मिर्जापुर
|2350
|23500
|235000
|झांसी
|2350
|23500
|235000
|मथुरा
|2350
|23500
|235000
|आगरा
|2350
|23500
|235000
|गोरखपुर
|2350
|23500
|235000
|बरेली
|2350
|23500
|235000
|वाराणसी
|2350
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|235000
|गाजियाबाद
|2350
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|235000
|नोएडा
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|23500
|235000
|गुरुग्राम
|2350
|23500
|235000
|चंडीगढ़
|2350
|23500
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|जयपुर
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|23500
|235000
|लुधियाना
|2350
|23500
|235000
|गुवाहाटी
|2350
|23500
|235000
|जलगांव
|2350
|23500
|235000
|इंदौर
|2350
|23500
|235000
|भोपाल
|2350
|23500
|235000
|अहमदाबाद
|2350
|23500
|235000
|वडोदरा
|2350
|23500
|235000
|सूरत
|2350
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|235000
|पुणे
|2350
|23500
|235000
|नागपुर
|2350
|23500
|235000
|नासिक
|2350
|23500
|235000
|बैंगलोर
|2350
|23500
|235000
|भुवनेश्वर
|2450
|24500
|245000
|अमरावती
|2350
|23500
|235000
|विशाखापत्तनम
|2450
|24500
|245000
|मैसूर
|2350
|23500
|235000
|विजयवाड़ा
|2450
|24500
|245000
|कोयंबटूर
|2450
|24500
|245000
|मंगलौर
|2350
|23500
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|मदुरै
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|24500
|245000
|रायपुर
|2350
|23500
|235000
|बेलगाम
|2350
|23500
|235000
|राजमुंदरी
|2450
|24500
|245000
|हैदराबाद
|2450
|24500
|245000
|कटक
|2450
|24500
|245000
|दावनगेरे
|2350
|23500
|235000
|बेल्लारी
|2350
|23500
|235000
|सलेम
|2450
|24500
|245000
|वेल्लोर
|2450
|24500
|245000
|अमरावती
|2450
|24500
|245000
|गुंटूर
|2450
|24500
|245000
|नेल्लोर
|2450
|24500
|245000
|काकीनाडा
|2450
|24500
|245000
|तिरुपति
|2450
|24500
|245000
|कडपा
|2450
|24500
|245000
|अनंतपुर
|2450
|24500
|245000
|वारंगल
|2450
|24500
|245000
|निजामाबाद
|2450
|24500
|245000
|खम्मम
|2450
|24500
|245000
|बेरहामपुर
|2450
|24500
|245000
|राउरकेला
|2450
|24500
|245000
|राजकोट
|2350
|23500
|235000
|वसई-विरार
|2350
|23500
|235000
|औरंगाबाद
|2350
|23500
|235000
|सोलापुर
|2350
|23500
|235000
|भिवंडी
|2350
|23500
|235000
|कोल्हापुर
|2350
|23500
|235000
|लातूर
|2350
|23500
|235000
|तिरुपुर
|2450
|24500
|245000
|तिरुनेलवेली
|2450
|24500
|245000
|त्रिची
|2450
|24500
|245000
|संबलपुर
|2450
|24500
|245000
|इरोड
|2450
|24500
|245000
|कोच्चि
|2450
|24500
|245000
|थाइन
|2350
|23500
|235000
|अमृतसर
|2350
|23500
|235000
|नागरकोइल
|2450
|24500
|245000
|तिरुवनंतपुरम
|2450
|24500
|245000
|तंजावुर
|2450
|24500
|245000
|गोवा
|2350
|23500
|235000
|करूर
|2450
|24500
|245000
|कुंभकोणम
|2450
|24500
|245000
|नमक्कल
|2450
|24500
|245000
|धर्मपुरी
|2450
|24500
|245000
|डिंडीगुल
|2450
|24500
|245000
|तूतीकोरिन
|2450
|24500
|245000
|कुड्डालोर
|2450
|24500
|245000
|कांचीपुरम
|2450
|24500
|245000
|कृष्णागिरी
|2450
|24500
|245000
|विल्लुपुरम
|2450
|24500
|245000
|कोविलपट्टी
|2450
|24500
|245000
|तिरुवन्नामलाई
|2450
|24500
|245000
|होसुर
|2450
|24500
|245000
|कराइकुडी
|2450
|24500
|245000
|पुदुक्कोट्टई
|2450
|24500
|245000
|रामनाथपुरम
|2450
|24500
|245000
|अम्बुर
|2450
|24500
|245000
|कन्याकुमारी
|2450
|24500
|245000
|नागपट्टिनम
|2450
|24500
|245000
|विरुधुनगर
|2450
|24500
|245000
|कल्लाकुरिची
|2450
|24500
|245000
|पोलाची
|2450
|24500
|245000
|अर्काट
|2450
|24500
|245000
|पलानी
|2450
|24500
|245000
|अरियालूर
|2450
|24500
|245000
|मोहाली
|2350
|23500
|235000
|परमाकुदी
|2450
|24500
|245000
|पेरम्बलूर
|2450
|24500
|245000
|जयनकोंडम
|2450
|24500
|245000
|कोडईकनाल
|2450
|24500
|245000
|ऊटी
|2450
|24500
|245000
|रामेश्वरम
|2450
|24500
|245000
|शिवगंगा
|2450
|24500
|245000
|तिरुवरुर
|2450
|24500
|245000
|त्रिशूर
|2450
|24500
|245000
|पांडिचेरी
|2450
|24500
|245000
|चित्रदुर्ग
|2350
|23500
|235000
|गडग
|2350
|23500
|235000
|बागलकोट
|2350
|23500
|235000
|मंड्या
|2350
|23500
|235000
|भद्रावती
|2350
|23500
|235000
|कोलार
|2350
|23500
|235000
|तुमकुर
|2350
|23500
|235000
|कोल्लम
|2450
|24500
|245000
|अलाप्पुझा
|2450
|24500
|245000
|कोट्टायम
|2450
|24500
|245000
|पलक्कड़
|2450
|24500
|245000
|मलप्पुरम
|2450
|24500
|245000
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