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Silver Price Today 15 July 2026: 15 जुलाई को चांदी हुई सस्ती, पटना से मुंबई तक देखें ताजा रेट

Silver Price Today in India (चांदी का भाव आज का, Chandi ka Bhav Aaj Ka) 15 July 2026: 15 जुलाई 2026 को चांदी की कीमत में हल्की गिरावट दर्ज हुई. आज भाव ₹234.90 प्रति ग्राम और ₹2,34,900 प्रति किलो है. महीने की शुरुआत से अब तक कीमत करीब 2.12% घटी है.

By: Preeti Rajput | Published: July 15, 2026 9:56:24 AM IST

आज चांदी का भाव
आज चांदी का भाव


Silver Price Today in India (चांदी का भाव आज का, Chandi ka Bhav Aaj Ka) 15 July 2026: चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए राहत की खबर है. 15 जुलाई को चांदी की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे खरीदारों को थोड़ी राहत मिली है. हालांकि गिरावट बड़ी नहीं है, लेकिन ऐसे छोटे बदलाव भी खरीदारी के समय अच्छा फर्क डाल सकते हैं. इसलिए बाजार जाने से पहले आज का ताजा सिल्वर रेट जरूर चेक कर लें. साथ ही, सोने की कीमतों में भी मामूली नरमी देखने को मिली है. यहां दिए गए भाव पिछले क्लोजिंग सेशन और आज उपलब्ध शुरुआती अपडेट के आधार पर हैं.

आज क्या है चांदी का भाव? 

अगर आप चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आज आपके लिए अच्छी खबर है. चांदी की कीमत में हल्की गिरावट दर्ज की गई है. आज चांदी का भाव ₹234.90 प्रति ग्राम और ₹2,34,900 प्रति किलो है. कल के मुकाबले इसकी कीमत ₹100 प्रति किलो कम हुई है. वहीं, जुलाई की शुरुआत में चांदी का भाव ₹2,40,000 प्रति किलो था. यानी इस महीने अब तक चांदी की कीमत में करीब 2.12% की गिरावट आ चुकी है.

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आज का चांदी का भाव (Silver Price Today 15 July 2026)

शहर  10 ग्राम चांदी का भाव 100 ग्राम चांदी का भाव 1 किलो चांदी का भाव
दिल्ली ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
मुंबई ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
कोलकाता ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
चेन्नई ₹2,400 ₹24,000 ₹2,40,000
पटना ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
लखनऊ ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
मेरठ ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
अयोध्या ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
कानपुर ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000

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Tags: chandi ka bhav aaj kasilver price per kgSilver Price TodaySilver Rate Today
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