Silver Price Today 14 September 2026: सोमवार को क्या हैं चांदी के भाव? खरीदारी से पहले देखें मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा रेट्स

Silver Price Today 14th September 2026 | Aaj Ka Chandi Ka Bhav | Silver Rates Today:: अमेरिका और ईरान के बीच जारी टेंशन से वैश्विक संकट बढ़ने लगा है. सोने की तरह ही चांदी की कीमतों (silver rate today) में भी लगातार गिरावट का दौर जारी है. बुलियन्स के मुताबिक, सोमवार को सुबह 9 बजे से पहले चांदी की कीमत 2,34,650 रुपये किलोग्राम पर है जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में 65.02 डॉलर प्रति औंस है. उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा 0.04% गिरकर यानी 88 रुपये गिरावट के साथ 2,34,886 रुपये प्रति किलोग्राम पर है, जबकि पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 2,34,974 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी. वहीं, गुडरिटर्न्स के मुताबिक चांदी की कीमत लुढ़कर 2,45,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है. दिल्ली में फिलहाल चांदी की कीमत 10,000 रुपये लुढ़कर 2,34,600 रुपये (सभी टैक्स सहित) प्रति किलोग्राम है. ऐसे में चांदी की खरीदारी से पहले जान लें ताजा रेट्स.
|शहर
|1 किलो चांदी का भाव/रुपये
|दिल्ली
|245000
|मुंबई
|245000
|कोलकाता
|245000
|चेन्नई
|245000
|पटना
|245000
|लखनऊ
|245000
|मेरठ
|245000
|अयोध्या
|245000
|कानपुर
|245000
|अलीगढ़
|245000
|मुरादाबाद
|245000
|मिर्जापुर
|245000
|झांसी
|245000
|मथुरा
|245000
|गोरखपुर
|245000
|बरेली
|245000
|आगरा
|245000
|गाजियाबाद
|245000
|नोएडा
|245000
|गुरुग्राम
|245000
|चंडीगढ़
|245000
|जयपुर
|245000
|लुधियाना
|245000
|गुवाहाटी
|245000
|जलगांव
|245000
|इंदौर
|245000
|अहमदाबाद
|245000
|वडोदरा
|245000
|सूरत
|245000
|पुणे
|245000
|नागपुर
|245000
|नासिक
|245000
|बैंगलोर
|245000
|भुवनेश्वर
|245000
|कटक
|245000
|केरल
|245000
|अमरावती
|245000
|विशाखापत्तनम
|245000
|मैसूर
|245000
|विजयवाड़ा
|245000
|कोयंबटूर
|245000
|मंगलौर
|245000
|मदुरै
|245000
|रायपुर
|245000
|बेलगाम
|245000
|राजमुंदरी
|245000
|हैदराबाद
|245000
|दावनगेरे
|245000
|बेल्लारी
|245000
|सलेम
|245000
|वेल्लोर
|245000
|अमरावती
|245000
|गुंटूर
|245000
|नेल्लोर
|245000
|काकीनाडा
|245000
|तिरुपति
|245000
|कडपा
|245000
|अनंतपुर
|245000
|वारंगल
|245000
|निजामाबाद
|245000
|खम्मम
|245000
|बेरहामपुर
|245000
|राउरकेला
|245000
|राजकोट
|245000
|वसई-विरार
|245000
|औरंगाबाद
|245000
|सोलापुर
|245000
|भिवंडी
|245000
|कोल्हापुर
|245000
|लातूर
|245000
|तिरुपुर
|245000
|तिरुनेलवेली
|245000
|त्रिची
|245000
|संबलपुर
|245000
|इरोड
|245000
|कोच्चि
|245000
|थाइन
|245000
|अमृतसर
|245000
|नागरकोइल
|245000
|तिरुवनंतपुरम
|245000
|तंजावुर
|245000
|भोपाल
|245000
|वाराणसी
|245000
|गोवा
|245000
|करूर
|245000
|कुंभकोणम
|245000
|नमक्कल
|245000
|धर्मपुरी
|245000
|डिंडीगुल
|245000
|तूतीकोरिन
|245000
|कुड्डालोर
|245000
|कांचीपुरम
|245000
|कृष्णागिरी
|245000
|विल्लुपुरम
|245000
|कोविलपट्टी
|245000
|तिरुवन्नामलाई
|245000
|होसुर
|245000
|कराइकुडी
|245000
|पुदुक्कोट्टई
|245000
|रामनाथपुरम
|245000
|अम्बुर
|245000
|कन्याकुमारी
|245000
|नागपट्टिनम
|245000
|विरुधुनगर
|245000
|कल्लाकुरिची
|245000
|पोलाची
|245000
|अर्काट
|245000
|पलानी
|245000
|अरियालूर
|245000
|मोहाली
|245000
|परमाकुदी
|245000
|पेरम्बलूर
|245000
|जयनकोंडम
|245000
|कोडईकनाल
|245000
|ऊटी
|245000
|रामेश्वरम
|245000
|शिवगंगा
|245000
|तिरुवरुर
|245000
|त्रिशूर
|245000
|पांडिचेरी
|245000
|चित्रदुर्ग
|245000
|गडग
|245000
|बागलकोट
|245000
|मंड्या
|245000
|भद्रावती
|245000
|कोलार
|245000
|तुमकुर
|245000
|कोल्लम
|245000
|अलाप्पुझा
|245000
|कोट्टायम
|245000
|पलक्कड़
|245000
|मलप्पुरम
|245000