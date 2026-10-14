Silver Price Today 14 October 2026: चांदी के दाम फिर गिरे या निवेशकों को मिली गुड न्यूज, खरीदने से पहले देखें दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा दाम

Silver Price Today 14 October 2026 | Aaj Ka Chandi Ka Bhav | Silver Rates Today: सोने की तरह ही चांदी की कीमतों (Silver Rate Today) में लगातार बदलाव हो रहा है. मंगलवार (13 अक्टूबर 2026) को भी चांदी के दामों में तेजी से उतार-चढ़ाव देखा गया. फिलहाल अंतरराष्ट्रीय बाजार में 60.35 डॉलर प्रति औंस है, जबकि अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार दिल्ली में चांदी की कीमत 500 रुपये टूटकर 2,26,000 रुपये प्रति किलो (सभी टैक्स सहित) रह गई. बुलियंस के मुताबिक चांदी की कीमत 2,22,120 रुपये किलो हो गई जबकि गुडरिटर्न्स के मुताबिक चांदी की कीमत 5000 रुपये घटकर 2,35,000 रुपये प्रति किलो हो गई. उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव शाम तक 0.44% घटकर यानी 973 रुपये गिरावट के साथ 2,21,904 रुपये प्रति किलो हो गया. जबकि पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 2,22,877 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी.
आपके शहरों में 10 ग्राम, 100 ग्राम और 1 किलोग्राम चांदी की कीमत
|शहर
|10 ग्राम (रुपये)
|100 ग्राम (रुपये)
|1 किलो चांदी का भाव (रुपये)
|दिल्ली
|2350
|23500
|235000
|मुंबई
|2350
|23500
|235000
|कोलकाता
|2350
|23500
|235000
|चेन्नई
|2450
|24500
|245000
|पटना
|2350
|23500
|235000
|लखनऊ
|2350
|23500
|235000
|मेरठ
|2350
|23500
|235000
|अयोध्या
|2350
|23500
|235000
|कानपुर
|2350
|23500
|235000
|अलीगढ़
|2350
|23500
|235000
|मुरादाबाद
|2350
|23500
|235000
|मिर्जापुर
|2350
|23500
|235000
|झांसी
|2350
|23500
|235000
|मथुरा
|2350
|23500
|235000
|आगरा
|2350
|23500
|235000
|गोरखपुर
|2350
|23500
|235000
|बरेली
|2350
|23500
|235000
|वाराणसी
|2350
|23500
|235000
|गाजियाबाद
|2350
|23500
|235000
|नोएडा
|2350
|23500
|235000
|गुरुग्राम
|2350
|23500
|235000
|चंडीगढ़
|2350
|23500
|235000
|जयपुर
|2350
|23500
|235000
|लुधियाना
|2350
|23500
|235000
|गुवाहाटी
|2350
|23500
|235000
|जलगांव
|2350
|23500
|235000
|इंदौर
|2350
|23500
|235000
|भोपाल
|2350
|23500
|235000
|अहमदाबाद
|2350
|23500
|235000
|वडोदरा
|2350
|23500
|235000
|सूरत
|2350
|23500
|235000
|पुणे
|2350
|23500
|235000
|नागपुर
|2350
|23500
|235000
|नासिक
|2350
|23500
|235000
|बैंगलोर
|2350
|23500
|235000
|भुवनेश्वर
|2450
|24500
|245000
|अमरावती
|2350
|23500
|235000
|विशाखापत्तनम
|2450
|24500
|245000
|मैसूर
|2350
|23500
|235000
|विजयवाड़ा
|2450
|24500
|245000
|कोयंबटूर
|2450
|24500
|245000
|मंगलौर
|2350
|23500
|235000
|मदुरै
|2450
|24500
|245000
|रायपुर
|2350
|23500
|235000
|बेलगाम
|2350
|23500
|235000
|राजमुंदरी
|2450
|24500
|245000
|हैदराबाद
|2450
|24500
|245000
|कटक
|2450
|24500
|245000
|दावनगेरे
|2350
|23500
|235000
|बेल्लारी
|2350
|23500
|235000
|सलेम
|2450
|24500
|245000
|वेल्लोर
|2450
|24500
|245000
|अमरावती
|2450
|24500
|245000
|गुंटूर
|2450
|24500
|245000
|नेल्लोर
|2450
|24500
|245000
|काकीनाडा
|2450
|24500
|245000
|तिरुपति
|2450
|24500
|245000
|कडपा
|2450
|24500
|245000
|अनंतपुर
|2450
|24500
|245000
|वारंगल
|2450
|24500
|245000
|निजामाबाद
|2450
|24500
|245000
|खम्मम
|2450
|24500
|245000
|बेरहामपुर
|2450
|24500
|245000
|राउरकेला
|2450
|24500
|245000
|राजकोट
|2350
|23500
|235000
|वसई-विरार
|2350
|23500
|235000
|औरंगाबाद
|2350
|23500
|235000
|सोलापुर
|2350
|23500
|235000
|भिवंडी
|2350
|23500
|235000
|कोल्हापुर
|2350
|23500
|235000
|लातूर
|2350
|23500
|235000
|तिरुपुर
|2450
|24500
|245000
|तिरुनेलवेली
|2450
|24500
|245000
|त्रिची
|2450
|24500
|245000
|संबलपुर
|2450
|24500
|245000
|इरोड
|2450
|24500
|245000
|कोच्चि
|2450
|24500
|245000
|थाइन
|2350
|23500
|235000
|अमृतसर
|2350
|23500
|235000
|नागरकोइल
|2450
|24500
|245000
|तिरुवनंतपुरम
|2450
|24500
|245000
|तंजावुर
|2450
|24500
|245000
|गोवा
|2350
|23500
|235000
|करूर
|2450
|24500
|245000
|कुंभकोणम
|2450
|24500
|245000
|नमक्कल
|2450
|24500
|245000
|धर्मपुरी
|2450
|24500
|245000
|डिंडीगुल
|2450
|24500
|245000
|तूतीकोरिन
|2450
|24500
|245000
|कुड्डालोर
|2450
|24500
|245000
|कांचीपुरम
|2450
|24500
|245000
|कृष्णागिरी
|2450
|24500
|245000
|विल्लुपुरम
|2450
|24500
|245000
|कोविलपट्टी
|2450
|24500
|245000
|तिरुवन्नामलाई
|2450
|24500
|245000
|होसुर
|2450
|24500
|245000
|कराइकुडी
|2450
|24500
|245000
|पुदुक्कोट्टई
|2450
|24500
|245000
|रामनाथपुरम
|2450
|24500
|245000
|अम्बुर
|2450
|24500
|245000
|कन्याकुमारी
|2450
|24500
|245000
|नागपट्टिनम
|2450
|24500
|245000
|विरुधुनगर
|2450
|24500
|245000
|कल्लाकुरिची
|2450
|24500
|245000
|पोलाची
|2450
|24500
|245000
|अर्काट
|2450
|24500
|245000
|पलानी
|2450
|24500
|245000
|अरियालूर
|2450
|24500
|245000
|मोहाली
|2350
|23500
|235000
|परमाकुदी
|2450
|24500
|245000
|पेरम्बलूर
|2450
|24500
|245000
|जयनकोंडम
|2450
|24500
|245000
|कोडईकनाल
|2450
|24500
|245000
|ऊटी
|2450
|24500
|245000
|रामेश्वरम
|2450
|24500
|245000
|शिवगंगा
|2450
|24500
|245000
|तिरुवरुर
|2450
|24500
|245000
|त्रिशूर
|2450
|24500
|245000
|पांडिचेरी
|2450
|24500
|245000
|चित्रदुर्ग
|2350
|23500
|235000
|गडग
|2350
|23500
|235000
|बागलकोट
|2350
|23500
|235000
|मंड्या
|2350
|23500
|235000
|भद्रावती
|2350
|23500
|235000
|कोलार
|2350
|23500
|235000
|तुमकुर
|2350
|23500
|235000
|कोल्लम
|2450
|24500
|245000
|अलाप्पुझा
|2450
|24500
|245000
|कोट्टायम
|2450
|24500
|245000
|पलक्कड़
|2450
|24500
|245000
|मलप्पुरम
|2450
|24500
|245000
|कोझिकोड
|2450
|24500
|245000
|कन्नूर
|2450
|24500
|245000