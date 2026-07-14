Silver Price Today 14 July 2026: चांदी के दाम में गिरावट, क्या आज खरीदना रहेगा फायदे का सौदा? जानें लेटेस्ट रेट

Silver Price Today in India (चांदी का भाव आज का, Chandi ka Bhav Aaj Ka) 14 July 2026: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच चांदी की कीमतों में भी तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. आज 14 जुलाई 2026, मंगलवार को सोने में हल्की तेजी के बीच चांदी के दाम में मामूली गिरावट दर्ज की गई है. अंतरराष्ट्रीय बाजार से लेकर घरेलू सर्राफा बाजार और एमसीएक्स तक सिल्वर की कीमतें लगातार बदल रही हैं. ऐसे में अगर आप चांदी खरीदने या निवेश की योजना बना रहे हैं, तो एक किलो चांदी का ताजा भाव और अपने शहर के लेटेस्ट सिल्वर रेट जरूर जान लें.

चांदी का ताजा भाव

अगर आप आज चांदी खरीदने की सोच रहे हैं, तो पहले अपने शहर का ताजा रेट जरूर जान लें. गुड रिटर्न्स के अनुसार, चेन्नई में आज 1 किलो चांदी का भाव 2,39,900 रुपये है, जो देश के कई बड़े शहरों से अधिक है. वहीं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद और लखनऊ में 1 किलो चांदी की कीमत 2,34,900 रुपये दर्ज की गई है. अलग-अलग शहरों में टैक्स और स्थानीय शुल्क के कारण कीमतों में थोड़ा अंतर हो सकता है, इसलिए खरीदारी से पहले अपने स्थानीय ज्वेलर से रेट की पुष्टि कर लें.

आज का चांदी का भाव (Silver Price Today 14 July 2026)

शहर 10 ग्राम चांदी का भाव 100 ग्राम चांदी का भाव 1 किलो चांदी का भाव दिल्ली ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000 मुंबई ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000 कोलकाता ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000 चेन्नई ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000 पटना ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000 लखनऊ ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000 मेरठ ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000 अयोध्या ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000 कानपुर ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000

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