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Silver Price Today 13 September 2026: रविवार को छुट्टी के दिन क्या हैं चांदी के भाव? खरीदारी से पहले देखें मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा रेट्स

Silver Price Today 13th September 2026 | Aaj Ka Chandi Ka Daam | Silver Rates Today: रविवार (13 सितंबर, 2026) को दिल्ली-मुंबई और कोलकाता समेत देश भर में चांदी के ताजा रेट्स जानकर ही खरीदारी करें.

By: JP Yadav | Published: September 13, 2026 7:17:20 AM IST

Silver Price Today 13 September 2026: रविवार को छुट्टी के दिन क्या हैं चांदी के भाव? खरीदारी से पहले देखें मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा रेट्स
Silver Price Today 13 September 2026: रविवार को छुट्टी के दिन क्या हैं चांदी के भाव? खरीदारी से पहले देखें मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा रेट्स


 Silver Price Today 13th September 2026 | Aaj Ka Chandi Ka Bhav | Silver Rates Today:: सोने की तरह ही चांदी की कीमतों (silver rate today) में भी लगातार गिरावट का दौर जारी है. बुलियन्स के मुताबिक चांदी की कीमत 2,34,650 रुपये किलोग्राम पर है जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में 65.02 डॉलर प्रति औंस पर है. वहीं, गुडरिटर्न्स के मुताबिक चांदी की कीमत लुढ़कर 2,45,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है.   इससे पहले तक दिल्ली में चांदी की कीमत 10,000 रुपये लुढ़कर 2,34,600 रुपये (सभी टैक्स सहित) प्रति किलोग्राम थी. उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा 0.04% गिरकर यानी 88 रुपये गिरावट के साथ 2,34,886 रुपये प्रति किलोग्राम पर है,  जबकि पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 2,34,974 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी। शनिवार के अलावा रविवार को भी सर्राफा बाजार बंद रहता है. ऐसे में चांदी की खरीदारी से पहले जान लें ताजा रेट्स. 

 

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शहर 1 किलो चांदी का भाव/रुपये
दिल्ली 245000
मुंबई 245000
कोलकाता 245000
चेन्नई 245000
पटना 245000
लखनऊ 245000
मेरठ 245000
अयोध्या 245000
कानपुर 245000
अलीगढ़ 245000
मुरादाबाद 245000
मिर्जापुर 245000
झांसी 245000
मथुरा 245000
गोरखपुर 245000
बरेली 245000
आगरा 245000
गाजियाबाद 245000
नोएडा 245000
गुरुग्राम 245000
चंडीगढ़ 245000
जयपुर 245000
लुधियाना 245000
गुवाहाटी 245000
जलगांव 245000
इंदौर 245000
अहमदाबाद 245000
वडोदरा 245000
सूरत 245000
पुणे 245000
नागपुर 245000
नासिक 245000
बैंगलोर 245000
भुवनेश्वर 245000
कटक 245000
केरल 245000
अमरावती 245000
विशाखापत्तनम 245000
मैसूर 245000
विजयवाड़ा 245000
कोयंबटूर 245000
मंगलौर 245000
मदुरै 245000
रायपुर 245000
बेलगाम 245000
राजमुंदरी 245000
हैदराबाद 245000
दावनगेरे 245000
बेल्लारी 245000
सलेम 245000
वेल्लोर 245000
अमरावती 245000
गुंटूर 245000
नेल्लोर 245000
काकीनाडा 245000
तिरुपति 245000
कडपा 245000
अनंतपुर 245000
वारंगल 245000
निजामाबाद 245000
खम्मम 245000
बेरहामपुर 245000
राउरकेला 245000
राजकोट 245000
वसई-विरार 245000
औरंगाबाद 245000
सोलापुर 245000
भिवंडी 245000
कोल्हापुर 245000
लातूर 245000
तिरुपुर 245000
तिरुनेलवेली 245000
त्रिची 245000
संबलपुर 245000
इरोड 245000
कोच्चि 245000
थाइन 245000
अमृतसर 245000
नागरकोइल 245000
तिरुवनंतपुरम 245000
तंजावुर 245000
भोपाल 245000
वाराणसी 245000
गोवा 245000
करूर 245000
कुंभकोणम 245000
नमक्कल 245000
धर्मपुरी 245000
डिंडीगुल 245000
तूतीकोरिन 245000
कुड्डालोर 245000
कांचीपुरम 245000
कृष्णागिरी 245000
विल्लुपुरम 245000
कोविलपट्टी 245000
तिरुवन्नामलाई 245000
होसुर 245000
कराइकुडी 245000
पुदुक्कोट्टई 245000
रामनाथपुरम 245000
अम्बुर 245000
कन्याकुमारी 245000
नागपट्टिनम 245000
विरुधुनगर 245000
कल्लाकुरिची 245000
पोलाची 245000
अर्काट 245000
पलानी 245000
अरियालूर 245000
मोहाली 245000
परमाकुदी 245000
पेरम्बलूर 245000
जयनकोंडम 245000
कोडईकनाल 245000
ऊटी 245000
रामेश्वरम 245000
शिवगंगा 245000
तिरुवरुर 245000
त्रिशूर 245000
पांडिचेरी 245000
चित्रदुर्ग 245000
गडग 245000
बागलकोट 245000
मंड्या 245000
भद्रावती 245000
कोलार 245000
तुमकुर 245000
कोल्लम 245000
अलाप्पुझा 245000
कोट्टायम 245000
पलक्कड़ 245000
मलप्पुरम 245000

Tags: home-hero-pos-2Silver Price Today
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Silver Price Today 13 September 2026: रविवार को छुट्टी के दिन क्या हैं चांदी के भाव? खरीदारी से पहले देखें मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा रेट्स

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Silver Price Today 13 September 2026: रविवार को छुट्टी के दिन क्या हैं चांदी के भाव? खरीदारी से पहले देखें मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा रेट्स
Silver Price Today 13 September 2026: रविवार को छुट्टी के दिन क्या हैं चांदी के भाव? खरीदारी से पहले देखें मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा रेट्स
Silver Price Today 13 September 2026: रविवार को छुट्टी के दिन क्या हैं चांदी के भाव? खरीदारी से पहले देखें मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा रेट्स
Silver Price Today 13 September 2026: रविवार को छुट्टी के दिन क्या हैं चांदी के भाव? खरीदारी से पहले देखें मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा रेट्स
Silver Price Today 13 September 2026: रविवार को छुट्टी के दिन क्या हैं चांदी के भाव? खरीदारी से पहले देखें मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा रेट्स