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Silver Price Today 13 October 2026: मंगलवार को क्या है चांदी का लेटेस्ट रेट, खरीदने से पहले देखें दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा दाम

Silver Price Today 13 October 2026 In Hindi: मंगलवार (13 अक्टूबर, 2026) को दिल्ली-मुंबई और कोलकाता समेत देश भर में चांदी के ताजा रेट्स जानकर ही खरीदारी करें.

By: JP Yadav | Published: October 13, 2026 6:21:57 AM IST

Silver Price Today 13 October 2026: मंगलवार को क्या है चांदी का लेटेस्ट रेट, खरीदने से पहले देखें दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा दाम
Silver Price Today 13 October 2026: मंगलवार को क्या है चांदी का लेटेस्ट रेट, खरीदने से पहले देखें दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा दाम


Silver Price Today 13 October 2026 | Aaj Ka Chandi Ka Bhav | Silver Rates Today: सोन की तरह चांदी के दामों (Gold Rate Today) में  भी लगातार बदलाव हो रहा है. इस सप्ताह की शुरुआत भी चांदी की कीमतों में गिरावट के साथ शुरू हुई. फिलहाल बुलियंस के मुताबिक चांदी की कीमत 2,24,050 रुपये किलो हो गई। जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में 60.90 डॉलर प्रति औंस हो गई. उधर गुडरिटर्न्स के मुताबिक चांदी की कीमत 2,40,000 रुपये प्रति किलो है. दिल्ली के सर्राफा बाजार में चांदी की कीमत 2,000 रुपये गिरकर 2,26,500 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी टैक्स सहित) रह गई. उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव 0.81% घटकर यानी 1831 रुपये गिरावट के साथ 2,23,924 रुपये प्रति किलो हो गया, जबकि पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 2,25,755 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी.

शहर 1 किलो चांदी का भाव/रुपये
दिल्ली 2400000
मुंबई 2400000
कोलकाता 2400000
चेन्नई 2450000
पटना 2400000
लखनऊ 2400000
मेरठ 2400000
अयोध्या 2400000
कानपुर 2400000
अलीगढ़ 2400000
मुरादाबाद 2400000
मिर्जापुर 2400000
झांसी 2400000
मथुरा 2400000
गोरखपुर 2400000
बरेली 2400000
वाराणसी 2400000
गाजियाबाद 2400000
नोएडा 2400000
गुरुग्राम 2400000
चंडीगढ़ 2400000
जयपुर 2400000
लुधियाना 2400000
गुवाहाटी 2400000
जलगांव 2400000
भोपाल 2400000
इंदौर 2400000
अहमदाबाद 2400000
वडोदरा 2400000
सूरत 2400000
पुणे 2400000
नागपुर 2400000
नासिक 2400000
बैंगलोर 2400000
भुवनेश्वर 2450000
कटक 2450000
अमरावती 2400000
विशाखापत्तनम 2450000
मैसूर 2400000
विजयवाड़ा 2450000
कोयंबटूर 2450000
मंगलौर 2400000
मदुरै 2450000
रायपुर 2400000
बेलगाम 2400000
राजमुंदरी 2450000
हैदराबाद 2450000
दावनगेरे 2400000
बेल्लारी 2400000
सलेम 2450000
वेल्लोर 2450000
अमरावती 2450000
गुंटूर 2450000
नेल्लोर 2450000
काकीनाडा 2450000
तिरुपति 2450000
कडपा 2450000
अनंतपुर 2450000
वारंगल 2450000
निजामाबाद 2450000
खम्मम 2450000
बेरहामपुर 2450000
राउरकेला 2450000
राजकोट 2400000
वसई-विरार 2400000
औरंगाबाद 2400000
सोलापुर 2400000
भिवंडी 2400000
कोल्हापुर 2400000
लातूर 2400000
तिरुपुर 2450000
तिरुनेलवेली 2450000
त्रिची 2450000
संबलपुर 2450000
इरोड 2450000
कोच्चि 2450000
थाइन 2400000
अमृतसर 2400000
नागरकोइल 2450000
तिरुवनंतपुरम 2450000
तंजावुर 2450000
गोवा 2400000
करूर 2450000
कुंभकोणम 2450000
नमक्कल 2450000
आगरा 2400000
धर्मपुरी 2450000
डिंडीगुल 2450000
तूतीकोरिन 2450000
कुड्डालोर 2450000
कांचीपुरम 2450000
कृष्णागिरी 2450000
विल्लुपुरम 2450000
कोविलपट्टी 2450000
तब मैं 2450000
तिरुवन्नामलाई 2450000
होसुर 2450000
कराइकुडी 2450000
पुदुक्कोट्टई 2450000
रामनाथपुरम 2450000
अम्बुर 2450000
कन्याकुमारी 2450000
नागपट्टिनम 2450000
विरुधुनगर 2450000
कल्लाकुरिची 2450000
पोलाची 2450000
अर्काट 2450000
पलानी 2450000
अरियालूर 2450000
मोहाली 2400000
परमाकुदी 2450000
पेरम्बलूर 2450000
जयनकोंडम 2450000
कोडईकनाल 2450000
ऊटी 2450000
रामेश्वरम 2450000
शिवगंगा 2450000
तिरुवरुर 2450000
त्रिशूर 2450000
पांडिचेरी 2450000
चित्रदुर्ग 2400000
गडग 2400000
बागलकोट 2400000
मंड्या 2400000
भद्रावती 2400000
कोलार 2400000
तुमकुर 2400000
कोल्लम 2450000
अलाप्पुझा 2450000
कोट्टायम 2450000
पलक्कड़ 2450000
मलप्पुरम 2450000

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Tags: Silver Price Today
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Silver Price Today 13 October 2026: मंगलवार को क्या है चांदी का लेटेस्ट रेट, खरीदने से पहले देखें दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा दाम

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Silver Price Today 13 October 2026: मंगलवार को क्या है चांदी का लेटेस्ट रेट, खरीदने से पहले देखें दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा दाम
Silver Price Today 13 October 2026: मंगलवार को क्या है चांदी का लेटेस्ट रेट, खरीदने से पहले देखें दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा दाम
Silver Price Today 13 October 2026: मंगलवार को क्या है चांदी का लेटेस्ट रेट, खरीदने से पहले देखें दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा दाम
Silver Price Today 13 October 2026: मंगलवार को क्या है चांदी का लेटेस्ट रेट, खरीदने से पहले देखें दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा दाम
Silver Price Today 13 October 2026: मंगलवार को क्या है चांदी का लेटेस्ट रेट, खरीदने से पहले देखें दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा दाम