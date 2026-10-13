Silver Price Today 13 October 2026: मंगलवार को क्या है चांदी का लेटेस्ट रेट, खरीदने से पहले देखें दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा दाम

Silver Price Today 13 October 2026 | Aaj Ka Chandi Ka Bhav | Silver Rates Today: सोन की तरह चांदी के दामों (Gold Rate Today) में भी लगातार बदलाव हो रहा है. इस सप्ताह की शुरुआत भी चांदी की कीमतों में गिरावट के साथ शुरू हुई. फिलहाल बुलियंस के मुताबिक चांदी की कीमत 2,24,050 रुपये किलो हो गई। जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में 60.90 डॉलर प्रति औंस हो गई. उधर गुडरिटर्न्स के मुताबिक चांदी की कीमत 2,40,000 रुपये प्रति किलो है. दिल्ली के सर्राफा बाजार में चांदी की कीमत 2,000 रुपये गिरकर 2,26,500 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी टैक्स सहित) रह गई. उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव 0.81% घटकर यानी 1831 रुपये गिरावट के साथ 2,23,924 रुपये प्रति किलो हो गया, जबकि पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 2,25,755 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी.
|शहर
|1 किलो चांदी का भाव/रुपये
|दिल्ली
|2400000
|मुंबई
|2400000
|कोलकाता
|2400000
|चेन्नई
|2450000
|पटना
|2400000
|लखनऊ
|2400000
|मेरठ
|2400000
|अयोध्या
|2400000
|कानपुर
|2400000
|अलीगढ़
|2400000
|मुरादाबाद
|2400000
|मिर्जापुर
|2400000
|झांसी
|2400000
|मथुरा
|2400000
|गोरखपुर
|2400000
|बरेली
|2400000
|वाराणसी
|2400000
|गाजियाबाद
|2400000
|नोएडा
|2400000
|गुरुग्राम
|2400000
|चंडीगढ़
|2400000
|जयपुर
|2400000
|लुधियाना
|2400000
|गुवाहाटी
|2400000
|जलगांव
|2400000
|भोपाल
|2400000
|इंदौर
|2400000
|अहमदाबाद
|2400000
|वडोदरा
|2400000
|सूरत
|2400000
|पुणे
|2400000
|नागपुर
|2400000
|नासिक
|2400000
|बैंगलोर
|2400000
|भुवनेश्वर
|2450000
|कटक
|2450000
|अमरावती
|2400000
|विशाखापत्तनम
|2450000
|मैसूर
|2400000
|विजयवाड़ा
|2450000
|कोयंबटूर
|2450000
|मंगलौर
|2400000
|मदुरै
|2450000
|रायपुर
|2400000
|बेलगाम
|2400000
|राजमुंदरी
|2450000
|हैदराबाद
|2450000
|दावनगेरे
|2400000
|बेल्लारी
|2400000
|सलेम
|2450000
|वेल्लोर
|2450000
|अमरावती
|2450000
|गुंटूर
|2450000
|नेल्लोर
|2450000
|काकीनाडा
|2450000
|तिरुपति
|2450000
|कडपा
|2450000
|अनंतपुर
|2450000
|वारंगल
|2450000
|निजामाबाद
|2450000
|खम्मम
|2450000
|बेरहामपुर
|2450000
|राउरकेला
|2450000
|राजकोट
|2400000
|वसई-विरार
|2400000
|औरंगाबाद
|2400000
|सोलापुर
|2400000
|भिवंडी
|2400000
|कोल्हापुर
|2400000
|लातूर
|2400000
|तिरुपुर
|2450000
|तिरुनेलवेली
|2450000
|त्रिची
|2450000
|संबलपुर
|2450000
|इरोड
|2450000
|कोच्चि
|2450000
|थाइन
|2400000
|अमृतसर
|2400000
|नागरकोइल
|2450000
|तिरुवनंतपुरम
|2450000
|तंजावुर
|2450000
|गोवा
|2400000
|करूर
|2450000
|कुंभकोणम
|2450000
|नमक्कल
|2450000
|आगरा
|2400000
|धर्मपुरी
|2450000
|डिंडीगुल
|2450000
|तूतीकोरिन
|2450000
|कुड्डालोर
|2450000
|कांचीपुरम
|2450000
|कृष्णागिरी
|2450000
|विल्लुपुरम
|2450000
|कोविलपट्टी
|2450000
|तब मैं
|2450000
|तिरुवन्नामलाई
|2450000
|होसुर
|2450000
|कराइकुडी
|2450000
|पुदुक्कोट्टई
|2450000
|रामनाथपुरम
|2450000
|अम्बुर
|2450000
|कन्याकुमारी
|2450000
|नागपट्टिनम
|2450000
|विरुधुनगर
|2450000
|कल्लाकुरिची
|2450000
|पोलाची
|2450000
|अर्काट
|2450000
|पलानी
|2450000
|अरियालूर
|2450000
|मोहाली
|2400000
|परमाकुदी
|2450000
|पेरम्बलूर
|2450000
|जयनकोंडम
|2450000
|कोडईकनाल
|2450000
|ऊटी
|2450000
|रामेश्वरम
|2450000
|शिवगंगा
|2450000
|तिरुवरुर
|2450000
|त्रिशूर
|2450000
|पांडिचेरी
|2450000
|चित्रदुर्ग
|2400000
|गडग
|2400000
|बागलकोट
|2400000
|मंड्या
|2400000
|भद्रावती
|2400000
|कोलार
|2400000
|तुमकुर
|2400000
|कोल्लम
|2450000
|अलाप्पुझा
|2450000
|कोट्टायम
|2450000
|पलक्कड़
|2450000
|मलप्पुरम
|2450000