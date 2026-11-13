Silver Price Today 13 November 2026: वीकेंड पर भी फिर घट गए चांदी के दाम! जानिये देश के बड़े शहरों के सिल्वर के ताजा रेट्स

Silver Rates Today 13 November 2026: चांदी की कीमतों (Silver Rate Today) में भी लगातार उठापटक देखी जा रही है. आलम यह है कि करीब-करीब रोजाना ही बाजार खुलते ही चांदी की कीमतों में गिरावट होने लगती है. फिलहाल दिल्ली के सर्राफा बाजार में चांदी की कीमत गुरुवार को 1,87,500 रुपये (सभी टैक्स समेत) प्रति किलो पर स्थिर रही. उधर गुडरिटर्न्स के मुताबिक चांदी की कीमत घटकर 2,00,000 रुपये किलो हो गई. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव रात 9 बजे तक 3.52% गिरकर यानी 6504 रुपये गिरावट के साथ 1,78,021 रुपये प्रति किलो हो गया, जबकि पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 184525 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी, बुलियंस के मुताबिक चांदी की कीमत 1,78,670 रुपये किलो हो गई। जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में 49.76 डॉलर प्रति औंस है.
देश के बड़े शहरों में चांदी का दाम
|शहर
|1 किलो चांदी का भाव/रुपये
|दिल्ली
|2,00,000
|मुंबई
|2,00,000
|कोलकाता
|2,00,000
|चेन्नई
|2,00,000
|पटना
|2,00,000
|लखनऊ
|2,00,000
|मेरठ
|2,00,000
|कानपुर
|2,00,000
|अयोध्या
|2,00,000
|अलीगढ़
|2,00,000
|मुरादाबाद
|2,00,000
|मिर्जापुर
|2,00,000
|झांसी
|2,00,000
|मथुरा
|2,00,000
|गोरखपुर
|2,00,000
|बरेली
|2,00,000
|वाराणसी
|2,00,000
|आगरा
|2,00,000
|गाजियाबाद
|2,00,000
|नोएडा
|2,00,000
|गुरुग्राम
|2,00,000
|चंडीगढ़
|2,00,000
|जयपुर
|2,00,000
|लुधियाना
|2,00,000
|गुवाहाटी
|2,00,000
|जलगांव
|2,00,000
|इंदौर
|2,00,000
|भोपाल
|2,00,000
|अहमदाबाद
|2,00,000
|वडोदरा
|2,00,000
|सूरत
|2,00,000
|पुणे
|2,00,000
|नागपुर
|2,00,000
|नासिक
|2,00,000
|बैंगलोर
|2,00,000
|भुवनेश्वर
|2,00,000
|कटक
|2,00,000
|अमरावती
|2,00,000
|विशाखापत्तनम
|2,00,000
|मैसूर
|2,00,000
|विजयवाड़ा
|2,00,000
|कोयंबटूर
|2,00,000
|मंगलौर
|2,00,000
|मदुरै
|2,00,000
|रायपुर
|2,00,000
|बेलगाम
|2,00,000
|राजमुंदरी
|2,00,000
|हैदराबाद
|2,00,000
|दावनगेरे
|2,00,000
|बेल्लारी
|2,00,000
|सलेम
|2,00,000
|वेल्लोर
|2,00,000
|गुंटूर
|2,00,000
|नेल्लोर
|2,00,000
|काकीनाडा
|2,00,000
|तिरुपति
|2,00,000
|कडपा
|2,00,000
|अनंतपुर
|2,00,000
|वारंगल
|2,00,000
|निजामाबाद
|2,00,000
|खम्मम
|2,00,000
|बेरहामपुर
|2,00,000
|राउरकेला
|2,00,000
|राजकोट
|2,00,000
|वसई-विरार
|2,00,000
|औरंगाबाद
|2,00,000
|सोलापुर
|2,00,000
|भिवंडी
|2,00,000
|कोल्हापुर
|2,00,000
|लातूर
|2,00,000
|तिरुपुर
|2,00,000
|तिरुनेलवेली
|2,00,000
|त्रिची
|2,00,000
|संबलपुर
|2,00,000
|इरोड
|2,00,000
|कोच्चि
|2,00,000
|थाइन
|2,00,000
|अमृतसर
|2,00,000
|नागरकोइल
|2,00,000
|तिरुवनंतपुरम
|2,00,000
|तंजावुर
|2,00,000
|गोवा
|2,00,000
|करूर
|2,00,000
|कुंभकोणम
|2,00,000
|नमक्कल
|2,00,000
|धर्मपुरी
|2,00,000
|डिंडीगुल
|2,00,000
|तूतीकोरिन
|2,00,000
|कुड्डालोर
|2,00,000
|कांचीपुरम
|2,00,000
|कृष्णागिरी
|2,00,000
|विल्लुपुरम
|2,00,000
|कोविलपट्टी
|2,00,000
|तिरुवन्नामलाई
|2,00,000
|होसुर
|2,00,000
|कराइकुडी
|2,00,000
|पुदुक्कोट्टई
|2,00,000
|रामनाथपुरम
|2,00,000
|अम्बुर
|2,00,000
|कन्याकुमारी
|2,00,000
|नागपट्टिनम
|2,00,000
|विरुधुनगर
|2,00,000
|कल्लाकुरिची
|2,00,000
|पोलाची
|2,00,000
|अर्काट
|2,00,000
|पलानी
|2,00,000
|अरियालूर
|2,00,000
|मोहाली
|2,00,000
|परमाकुदी
|2,00,000
|पेरम्बलूर
|2,00,000
|जयनकोंडम
|2,00,000
|कोडईकनाल
|2,00,000
|ऊटी
|2,00,000
|रामेश्वरम
|2,00,000
|शिवगंगा
|2,00,000
|तिरुवरुर
|2,00,000
|त्रिशूर
|2,00,000
|पांडिचेरी
|2,00,000
|चित्रदुर्ग
|2,00,000
|गडग
|2,00,000
|बागलकोट
|2,00,000
|मंड्या
|2,00,000
|भद्रावती
|2,00,000
|कोलार
|2,00,000
|तुमकुर
|2,00,000
|कोल्लम
|2,00,000
|अलाप्पुझा
|2,00,000
|कोट्टायम
|2,00,000
|पलक्कड़
|2,00,000