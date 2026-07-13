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Silver Price Today 13 July 2026: चांदी की चमक पड़ी फीकी! खरीदारी से पहले जान लें आज का नया भाव

Silver Price Today in India (चांदी का भाव आज का, Chandi ka Bhav Aaj Ka) 12 July 2026: सोमवार को चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई. 999 शुद्धता वाली चांदी सस्ती होकर करीब 2.21 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच गई. सोने की कीमत में भी नरमी आई.

By: Preeti Rajput | Published: July 13, 2026 10:07:11 AM IST

आज चांदी का भाव
आज चांदी का भाव


Silver Price Today in India (चांदी का भाव आज का, Chandi ka Bhav Aaj Ka) 12 July 2026: अगर आप आज चांदी खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. सोमवार, 13 जुलाई को चांदी की कीमत में गिरावट दर्ज की गई है. ताजा अपडेट के मुताबिक, चांदी का भाव घटकर करीब 2.21 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया है. वहीं, सोने की कीमत में भी 0.29% की कमी आई है. 24 कैरेट सोना करीब 430 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता होकर 1,47,490 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है. ऐसे में सोना और चांदी दोनों खरीदने वालों के लिए यह राहत भरी खबर मानी जा रही है.

चांदी का ताजा भाव

अगर आप चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आज का दिन आपके लिए राहत लेकर आया है. सोमवार को चांदी की कीमत में पिछले कारोबारी दिन के मुकाबले गिरावट देखने को मिली. 999 शुद्धता (प्योरिटी) वाली चांदी का भाव घटकर करीब 2.21 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया है. कीमतों में आई इस नरमी से निवेश करने वाले लोगों के साथ-साथ ज्वेलरी खरीदने वालों को भी फायदा मिल सकता है. 

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आज का चांदी का भाव (Silver Price Today 12 July 2026)

शहर  10 ग्राम चांदी का भाव 100 ग्राम चांदी का भाव 1 किलो चांदी का भाव
दिल्ली ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
मुंबई ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
कोलकाता ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
चेन्नई ₹2,400 ₹24,000 ₹2,40,000
पटना ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
लखनऊ ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
मेरठ ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
अयोध्या ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
कानपुर ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000

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सोने-चांदी के दाम क्यों बदलते हैं?

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने-चांदी की कीमत, डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत, केंद्रीय बैंकों की ब्याज दरें और दुनिया में होने वाली बड़ी घटनाओं का भी इन पर असर पड़ता है. जब वैश्विक बाजार में उतार-चढ़ाव होता है, तो भारत में भी सोने और चांदी के भाव बदल जाते हैं. यही वजह है कि सर्राफा बाजार में रोज नए रेट जारी किए जाते हैं. इसलिए खरीदारी से पहले ताजा भाव जरूर देख लेना चाहिए.

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Tags: Chandi Ka BhavSilver Price TodaySilver Rate Today
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