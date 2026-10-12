Silver Price Today 12 October 2026: रविवार को क्या है चांदी का लेटेस्ट रेट, खरीदने से पहले देखें दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा दाम

Silver Price Today 12 October 2026 | Aaj Ka Chandi Ka Bhav | Silver Rates Today: अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव ने वैश्विक स्तर पर प्रभाव डाला है. शेयर बाजार में लगातार गिरावट जारी है. इसका असर सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों (Gold Rate Today) में भी लगातार देखने को मिल रहा है. रविवार को भी सर्राफा बाजार बंद रहता है. ऐसे में बुलियंस के मुताबिक चांदी की कीमत 2,26,100 रुपये किलो हो गई जबकि गुडरिटर्न्स के मुताबिक चांदी की कीमत 2,35,000 रुपये प्रति किलो हो गई है. वहीं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में 57.86 डॉलर प्रति औंस है, जबकि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव 0.03% बढ़कर यानी 65 रुपये तेजी के साथ 2,25,820 रुपये प्रति किलो है. दिल्ली के सर्राफा बाजार में चांदी बढ़कर 2,28,500 रुपये प्रति किलो (सभी टैक्स सहित) हो गई है.
1 किलोग्राम चांदी का भाव
|शहर
|1 किलो चांदी का भाव/रुपये
|दिल्ली
|2,35,000
|मुंबई
|2,35,000
|कोलकाता
|2,35,000
|चेन्नई
|2,40,000
|पटना
|2,35,000
|लखनऊ
|2,35,000
|मेरठ
|2,35,000
|कानपुर
|2,35,000
|अलीगढ़
|2,35,000
|मुरादाबाद
|2,35,000
|मिर्जापुर
|2,35,000
|अयोध्या
|2,35,000
|झांसी
|2,35,000
|आगरा
|2,35,000
|मथुरा
|2,35,000
|गोरखपुर
|2,35,000
|बरेली
|2,35,000
|गाजियाबाद
|2,35,000
|नोएडा
|2,35,000
|गुरुग्राम
|2,35,000
|चंडीगढ़
|2,35,000
|जयपुर
|2,35,000
|लुधियाना
|2,35,000
|गुवाहाटी
|2,35,000
|जलगांव
|2,35,000
|इंदौर
|2,35,000
|अहमदाबाद
|2,35,000
|वडोदरा
|2,35,000
|सूरत
|2,35,000
|पुणे
|2,35,000
|नागपुर
|2,35,000
|नासिक
|2,35,000
|बैंगलोर
|2,35,000
|भुवनेश्वर
|2,40,000
|कटक
|2,40,000
|अमरावती
|2,35,000
|विशाखापत्तनम
|2,40,000
|मैसूर
|2,35,000
|विजयवाड़ा
|2,40,000
|कोयंबटूर
|2,40,000
|मंगलौर
|2,35,000
|मदुरै
|2,40,000
|रायपुर
|2,35,000
|बेलगाम
|2,35,000
|राजमुंदरी
|2,40,000
|हैदराबाद
|2,40,000
|दावनगेरे
|2,35,000
|बेल्लारी
|2,35,000
|सलेम
|2,40,000
|वेल्लोर
|2,40,000
|अमरावती
|2,40,000
|गुंटूर
|2,40,000
|नेल्लोर
|2,40,000
|काकीनाडा
|2,40,000
|तिरुपति
|2,40,000
|कडपा
|2,40,000
|अनंतपुर
|2,40,000
|वारंगल
|2,40,000
|निजामाबाद
|2,40,000
|खम्मम
|2,40,000
|बेरहामपुर
|2,40,000
|राउरकेला
|2,40,000
|राजकोट
|2,35,000
|वसई-विरार
|2,35,000
|औरंगाबाद
|2,35,000
|सोलापुर
|2,35,000
|भिवंडी
|2,35,000
|कोल्हापुर
|2,35,000
|लातूर
|2,35,000
|तिरुपुर
|2,40,000
|तिरुनेलवेली
|2,40,000
|त्रिची
|2,40,000
|संबलपुर
|2,40,000
|इरोड
|2,40,000
|कोच्चि
|2,40,000
|थाइन
|2,35,000
|अमृतसर
|2,35,000
|नागरकोइल
|2,40,000
|तिरुवनंतपुरम
|2,40,000
|तंजावुर
|2,40,000
|भोपाल
|2,35,000
|वाराणसी
|2,35,000
|गोवा
|2,35,000
|करूर
|2,40,000
|कुंभकोणम
|2,40,000
|नमक्कल
|2,40,000
|धर्मपुरी
|2,40,000
|डिंडीगुल
|2,40,000
|तूतीकोरिन
|2,40,000
|कुड्डालोर
|2,40,000
|कांचीपुरम
|2,40,000
|कृष्णागिरी
|2,40,000
|विल्लुपुरम
|2,40,000
|कोविलपट्टी
|2,40,000
|तिरुवन्नामलाई
|2,40,000
|होसुर
|2,40,000
|कराइकुडी
|2,40,000
|पुदुक्कोट्टई
|2,40,000
|रामनाथपुरम
|2,40,000
|अम्बुर
|2,40,000
|कन्याकुमारी
|2,40,000
|नागपट्टिनम
|2,40,000
|विरुधुनगर
|2,40,000
|कल्लाकुरिची
|2,40,000
|पोलाची
|2,40,000
|अर्काट
|2,40,000
|पलानी
|2,40,000
|अरियालूर
|2,40,000
|मोहाली
|2,35,000
|परमाकुदी
|2,40,000
|पेरम्बलूर
|2,40,000
|जयनकोंडम
|2,40,000
|कोडईकनाल
|2,40,000
|ऊटी
|2,40,000
|रामेश्वरम
|2,40,000
|शिवगंगा
|2,40,000
|तिरुवरुर
|2,40,000
|त्रिशूर
|2,40,000
|पांडिचेरी
|2,40,000
|चित्रदुर्ग
|2,35,000
|गडग
|2,35,000
|बागलकोट
|2,35,000
|मंड्या
|2,35,000
|भद्रावती
|2,35,000
|कोलार
|2,35,000
|तुमकुर
|2,35,000
|कोल्लम
|2,40,000
|अलाप्पुझा
|2,40,000
|कोट्टायम
|2,40,000
|पलक्कड़
|2,40,000
|मलप्पुरम
|2,40,000
|कोझिकोड
|2,40,000
|कन्नूर
|2,40,000