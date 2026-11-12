Silver Price Today 12 November 2026: गुरुवार को फिर घट गए चांदी के दाम! जानिये देश के बड़े शहरों के सिल्वर के ताजा रेट्स

शहर 1 किलो चांदी का भाव/रुपये दिल्ली 2,00,000 मुंबई 2,00,000 कोलकाता 2,00,000 चेन्नई 2,00,000 पटना 2,00,000 लखनऊ 2,00,000 मेरठ 2,00,000 कानपुर 2,00,000 अयोध्या 2,00,000 अलीगढ़ 2,00,000 मुरादाबाद 2,00,000 मिर्जापुर 2,00,000 झांसी 2,00,000 मथुरा 2,00,000 गोरखपुर 2,00,000 बरेली 2,00,000 वाराणसी 2,00,000 आगरा 2,00,000 गाजियाबाद 2,00,000 नोएडा 2,00,000 गुरुग्राम 2,00,000 चंडीगढ़ 2,00,000 जयपुर 2,00,000 लुधियाना 2,00,000 गुवाहाटी 2,00,000 जलगांव 2,00,000 इंदौर 2,00,000 भोपाल 2,00,000 अहमदाबाद 2,00,000 वडोदरा 2,00,000 सूरत 2,00,000 पुणे 2,00,000 नागपुर 2,00,000 नासिक 2,00,000 बैंगलोर 2,00,000 भुवनेश्वर 2,00,000 कटक 2,00,000 अमरावती 2,00,000 विशाखापत्तनम 2,00,000 मैसूर 2,00,000 विजयवाड़ा 2,00,000 कोयंबटूर 2,00,000 मंगलौर 2,00,000 मदुरै 2,00,000 रायपुर 2,00,000 बेलगाम 2,00,000 राजमुंदरी 2,00,000 हैदराबाद 2,00,000 दावनगेरे 2,00,000 बेल्लारी 2,00,000 सलेम 2,00,000 वेल्लोर 2,00,000 गुंटूर 2,00,000 नेल्लोर 2,00,000 काकीनाडा 2,00,000 तिरुपति 2,00,000 कडपा 2,00,000 अनंतपुर 2,00,000 वारंगल 2,00,000 निजामाबाद 2,00,000 खम्मम 2,00,000 बेरहामपुर 2,00,000 राउरकेला 2,00,000 राजकोट 2,00,000 वसई-विरार 2,00,000 औरंगाबाद 2,00,000 सोलापुर 2,00,000 भिवंडी 2,00,000 कोल्हापुर 2,00,000 लातूर 2,00,000 तिरुपुर 2,00,000 तिरुनेलवेली 2,00,000 त्रिची 2,00,000 संबलपुर 2,00,000 इरोड 2,00,000 कोच्चि 2,00,000 थाइन 2,00,000 अमृतसर 2,00,000 नागरकोइल 2,00,000 तिरुवनंतपुरम 2,00,000 तंजावुर 2,00,000 गोवा 2,00,000 करूर 2,00,000 कुंभकोणम 2,00,000 नमक्कल 2,00,000 धर्मपुरी 2,00,000 डिंडीगुल 2,00,000 तूतीकोरिन 2,00,000 कुड्डालोर 2,00,000 कांचीपुरम 2,00,000 कृष्णागिरी 2,00,000 विल्लुपुरम 2,00,000 कोविलपट्टी 2,00,000 तिरुवन्नामलाई 2,00,000 होसुर 2,00,000 कराइकुडी 2,00,000 पुदुक्कोट्टई 2,00,000 रामनाथपुरम 2,00,000 अम्बुर 2,00,000 कन्याकुमारी 2,00,000 नागपट्टिनम 2,00,000 विरुधुनगर 2,00,000 कल्लाकुरिची 2,00,000 पोलाची 2,00,000 अर्काट 2,00,000 पलानी 2,00,000 अरियालूर 2,00,000 मोहाली 2,00,000 परमाकुदी 2,00,000 पेरम्बलूर 2,00,000 जयनकोंडम 2,00,000 कोडईकनाल 2,00,000 ऊटी 2,00,000 रामेश्वरम 2,00,000 शिवगंगा 2,00,000 तिरुवरुर 2,00,000 त्रिशूर 2,00,000 पांडिचेरी 2,00,000 चित्रदुर्ग 2,00,000 गडग 2,00,000 बागलकोट 2,00,000 मंड्या 2,00,000 भद्रावती 2,00,000 कोलार 2,00,000 तुमकुर 2,00,000 कोल्लम 2,00,000 अलाप्पुझा 2,00,000 कोट्टायम 2,00,000 पलक्कड़ 2,00,000 मलप्पुरम 2,00,000 कोझिकोड 2,00,000 कन्नूर 2,00,000