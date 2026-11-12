Silver Price Today 12 November 2026: गुरुवार को फिर घट गए चांदी के दाम! जानिये देश के बड़े शहरों के सिल्वर के ताजा रेट्स

Silver Rates Today 12 November 2026: चांदी की कीमतों (Silver Rate Today) में भी लगातार गिरावट जारी है. बुलियंस के मुताबिक चांदी की कीमत 1,85,460 रुपये किलो हो गई। जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में 52.30 डॉलर प्रति औंस हो गई, उधर गुडरिटर्न्स के मुताबिक चांदी की कीमत 5000 रुपये घटकर 2,00,000 रुपये किलो हो गई. दिल्ली के सर्राफा बाजार में फिलहाल चांदी की कीमत 5000 रुपये लुढ़ककर 1,87,500 रुपये प्रति किलो (सभी टैक्स सहित) रह गई. उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव रात 9 बजे तक 1.14% बढ़कर यानी 2089 रुपये तेजी के साथ 1,84,665 रुपये प्रति किलो हो गया, जबकि पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 1,82,576 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी.
देश के बड़े शहरों में चांदी का दाम
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