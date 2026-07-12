Silver Price Today: चांदी ने फिर मचाया धमाल, एक ही दिन में ₹5,000 की उछाल, खरीदने से पहले जान लें अपने शहर का नया रेट

Silver Price Today in India (चांदी का भाव आज का, Chandi ka Bhav Aaj Ka) 12 July 2026: वैश्विक स्तर पर ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव का असर कीमती धातुओं के बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है. इसी वजह से घरेलू बाजार में चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव बना हुआ है. दिल्ली सर्राफा बाजार में चांदी का भाव 5,000 रुपये की तेजी के साथ 2,37,000 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी टैक्स सहित) तक पहुंच गया. वहीं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव 2,22,680 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया. अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्पॉट सिल्वर 60.30 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही है. अलग-अलग संस्थाओं के आंकड़ों में भी कीमतों में अंतर देखने को मिला है. ऐसे में यदि आप चांदी के आभूषण या निवेश के लिए चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो खरीदारी से पहले अपने शहर का ताजा रेट जरूर जान लें.

अलग-अलग संस्थाओं के चांदी का ताजा भाव

बुलियन्स के आंकड़ों के मुताबिक चांदी का भाव 2,23,370 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया है. वहीं, इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार शुक्रवार को बाजार बंद होने तक चांदी की कीमत 2,20,390 रुपये प्रति किलो रही. दूसरी ओर, गुडरिटर्न्स की वेबसाइट पर चांदी का रेट 2,35,000 रुपये प्रति किलोग्राम बताया गया है. अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर कीमतों में ये अंतर टैक्स, स्थान और अपडेट के समय के कारण हो सकता है.

आज का चांदी का भाव (Silver Price Today 12 July 2026)

शहर 10 ग्राम चांदी का भाव 100 ग्राम चांदी का भाव 1 किलो चांदी का भाव दिल्ली ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000 मुंबई ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000 कोलकाता ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000 चेन्नई ₹2,400 ₹24,000 ₹2,40,000 पटना ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000 लखनऊ ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000 मेरठ ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000 अयोध्या ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000 कानपुर ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000 गाजियाबाद ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000 नोएडा ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000 गुरुग्राम ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000 जयपुर ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000 लुधियाना ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000 गुवाहाटी ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000 इंदौर ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000 अहमदाबाद ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000 वडोदरा ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000 सूरत ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000 पुणे ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000

पिछले कारोबारी दिन कैसा रहा चांदी का बाजार?

शुक्रवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी देखने को मिली. कारोबारियों की मजबूत खरीदारी और अमेरिकी डॉलर में कमजोरी के कारण कीमती धातुओं की मांग बढ़ी, जिससे चांदी ने लगातार तीन कारोबारी सत्रों से जारी गिरावट का सिलसिला तोड़ दिया. गुरुवार को 2,32,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद होने वाली चांदी शुक्रवार को 5,000 रुपये की छलांग लगाकर 2,37,000 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी टैक्स सहित) पर पहुंच गई. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्पॉट सिल्वर करीब 1 प्रतिशत की गिरावट के साथ 59.54 डॉलर प्रति औंस पर रही.