Silver Price Today 11 July 2026: चांदी के दाम में फिर बड़ा उतार-चढ़ाव, जानें आपके शहर में 11 जुलाई को कितना महंगा हुआ सिल्वर?

Silver Price Today 11 July 2026 | Silver Rate Today | Aaj Ka Chandi Ka Dam: चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव जारी है, जिससे निवेशकों और खरीदारों की नजरें बाजार पर टिकी हुई हैं. अमेरिका-ईरान तनाव और वैश्विक अनिश्चितता का असर कीमती धातुओं पर साफ दिख रहा है. एमसीएक्स से लेकर घरेलू सर्राफा बाजार तक भाव में हलचल बनी हुई है. ऐसे में अगर आप चांदी खरीदने या निवेश करने की सोच रहे हैं, तो पहले जान लें आज का ताजा रेट.

आज चांदी का क्या है हाल? (Silver Price Today)

एमसीएक्स पर 4 सितंबर डिलीवरी वाली चांदी की कीमत 2,30,015 रुपये प्रति किलोग्राम पर खुली. कारोबार के दौरान इसमें गिरावट आई और भाव 2,28,925 रुपये प्रति किलोग्राम के दिन के सबसे निचले स्तर तक पहुंच गया. बाद में चांदी 2,29,401 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार करती दिखी, जो पिछले बंद भाव से 1,456 रुपये (0.63%) कम थी.

आपके शहर में चांदी के दाम (Silver Price Today 11 July 2026)

शहर 10 ग्राम चांदी का भाव 100 ग्राम चांदी का भाव 1 किलो चांदी का भाव दिल्ली ₹2,400 ₹24,000 ₹2,40,000 मुंबई ₹2,400 ₹24,000 ₹2,40,000 कोलकाता ₹2,400 ₹24,000 ₹2,40,000 चेन्नई ₹2,400 ₹24,000 ₹2,40,000 पटना ₹2,400 ₹24,000 ₹2,40,000 लखनऊ ₹2,400 ₹24,000 ₹2,40,000 अयोध्या ₹2,400 ₹24,000 ₹2,40,000 मेरठ ₹2,400 ₹24,000 ₹2,40,000 कानपुर ₹2,400 ₹24,000 ₹2,40,000

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