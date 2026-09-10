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Silver Price Today 10 September 2026: गुरुवार को क्या है चांदी का भाव? खरीदारी से पहले देखें मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा रेट्स

Silver Price Today 10th September 2026 | Aaj Ka Chandi Ka Daam | Silver Rates Today: गुरुवार (10 सितंबर, 2026) को दिल्ली-मुंबई और कोलकाता समेत देश भर में चांदी के ताजा रेट्स जानकर ही खरीदारी करें.

By: JP Yadav | Published: September 10, 2026 8:22:43 AM IST

Silver Price Today 10 September 2026: गुरुवार को क्या है चांदी का भाव? खरीदारी से पहले देखें मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा रेट्स
Silver Price Today 10 September 2026: गुरुवार को क्या है चांदी का भाव? खरीदारी से पहले देखें मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा रेट्स


Silver Price Today 10th September 2026 | Aaj Ka Chandi Ka Bhav | Silver Rates Today: पश्चिम एशिया (अमेरिका और ईरान) के बीच चल रहे तनाव के चलते सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों (silver rate today) में भी लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है. फिलहाल अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने के दाम 67.94 डॉलर प्रति औंस हैं, जबकि गुडरिटर्न्स के मुताबिक चांदी की कीमत 2,50,000 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है. वहीं बाजार ओपन होने से पहले तक अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार दिल्ली में चांदी बढ़कर 2,43,400 रुपये प्रति किलो (सभी टैक्स समेत) है, जबकि  मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव सुबह तक 2.04% बढ़कर यानी 4873 रुपये तेजी के साथ 244300 रुपये प्रति किलोग्राम है. यह अलग बात है कि पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 2,39,427 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी, जबकि बुलियन्स के मुताबिक चांदी की कीमत 244,020 रुपये किलो हो गई है.  

शहर 1 किलो चांदी का भाव/रुपये
दिल्ली  250000
मुंबई 250000
कोलकाता 250000
चेन्नई 255000
पटना 250000
लखनऊ 250000
मेरठ 250000
अयोध्या 250000
कानपुर 250000
अलीगढ़ 250000
मुरादाबाद 250000
मिर्जापुर 250000
झांसी 250000
मथुरा 250000
आगरा 250000
गोरखपुर 250000
बरेली 250000
वाराणसी 250000
गाजियाबाद 250000
नोएडा 250000
गुरुग्राम 250000
अमृतसर 250000
मोहाली 250000
जयपुर 250000
लुधियाना 250000
गुवाहाटी 250000
जलगांव 250000
भोपाल 250000
इंदौर 250000
अहमदाबाद 250000
सूरत 250000
वडोदरा 250000
पुणे 250000
नागपुर 250000
चंडीगढ़ 250000
नासिक 250000
बैंगलोर 250000
भुवनेश्वर 255000
कटक 255000
केरल 255000
अमरावती 255000
विशाखापत्तनम 255000
मैसूर 250000
विजयवाड़ा 255000
कोयंबटूर 255000
मंगलौर 250000
मदुरै 255000
रायपुर 250000
बेलगाम 50000
राजमुंदरी 255000
हैदराबाद 255000
दावनगेरे 250000
बेल्लारी 250000
सलेम 255000
वेल्लोर 255000
अमरावती 55000
गुंटूर 255000
नेल्लोर 255000
काकीनाडा 255000
तिरुपति 255000
कडपा 255000
अनंतपुर 255000
वारंगल 255000
निजामाबाद 255000
खम्मम 255000
बेरहामपुर 255000
राउरकेला 255000
राजकोट 250000
वसई-विरार 250000
औरंगाबाद 250000
सोलापुर 250000
भिवंडी 250000
कोल्हापुर 250000
लातूर 250000
तिरुपुर 255000
तिरुनेलवेली 255000
त्रिची 255000
संबलपुर 255000
इरोड 255000
कोच्चि 255000
थाइन 250000
नागरकोइल 255000
तिरुवनंतपुरम 255000
तंजावुर 255000
गोवा 250000
करूर 255000
कुंभकोणम 255000
नमक्कल 255000
धर्मपुरी 255000
डिंडीगुल 255000
तूतीकोरिन 255000
कुड्डालोर 255000
कांचीपुरम 255000
कृष्णागिरी 255000
विल्लुपुरम 255000
कोविलपट्टी 255000
तिरुवन्नामलाई 255000
होसुर 255000
कराइकुडी 255000
पुदुक्कोट्टई 255000
रामनाथपुरम 255000
अम्बुर 255000
कन्याकुमारी 255000
नागपट्टिनम 255000
विरुधुनगर 255000
कल्लाकुरिची 255000
पोलाची 255000
अर्काट 255000
पलानी 255000
अरियालूर 255000
परमाकुदी 255000
पेरम्बलूर 255000
जयनकोंडम 255000
कोडईकनाल 255000
ऊटी 255000
रामेश्वरम 255000
शिवगंगा 255000
तिरुवरुर 255000
त्रिशूर 255000
पांडिचेरी 255000
चित्रदुर्ग 250000
गडग 250000
बागलकोट 250000
मंड्या 250000
भद्रावती 250000
कोलार 250000
तुमकुर 250000
कोल्लम 255000
अलाप्पुझा 255000
कोट्टायम 255000
पलक्कड़ 255000

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Tags: home-hero-pos-7Silver Price Today
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Silver Price Today 10 September 2026: गुरुवार को क्या है चांदी का भाव? खरीदारी से पहले देखें मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा रेट्स

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Silver Price Today 10 September 2026: गुरुवार को क्या है चांदी का भाव? खरीदारी से पहले देखें मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा रेट्स
Silver Price Today 10 September 2026: गुरुवार को क्या है चांदी का भाव? खरीदारी से पहले देखें मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा रेट्स
Silver Price Today 10 September 2026: गुरुवार को क्या है चांदी का भाव? खरीदारी से पहले देखें मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा रेट्स
Silver Price Today 10 September 2026: गुरुवार को क्या है चांदी का भाव? खरीदारी से पहले देखें मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा रेट्स