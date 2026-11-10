Silver Price Today 10 November 2026: मंगलवार को घटे या फिर बढ़े चांदी के दाम? जानिये देश के बड़े शहरों के सिल्वर के ताजा रेट्स

Silver Price Today 10 November 2026 | Aaj Ka Chandi Ka Bhav | Silver Rates Today: सोने की तरह ही चांदी के दामों (Silver Rate Today) में भी लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. फिलहाल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव 1.25% बढ़कर यानी 2321 रुपये तेजी के साथ 1,87,421 रुपये प्रति किलो पर है, जबकि पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 1,85,100 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी. इसी तरह बुलियंस के मुताबिक चांदी की कीमत 1,88,110 रुपये किलो हो गई, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में 52.75 डॉलर प्रति औंस है. राजधानी की बात करें तो दिल्ली के सर्राफा बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कमजोरी और वैश्विक बाजारों में तेजी के बीच चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ और यह सभी टैक्स समेत 1,92,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर स्थिर रही. उधर गुडरिटर्न्स के मुताबिक चांदी की कीमत 2,05,000 रुपये किलो पर है. वहीं दिवाली के दिन दोपहर 2.20 से 3.30 तक मुहूर्त ट्रेडिंग हुई, जिसमें कीमतों में गिरावट हुई. इसके अगले दिन यानी सोमवार (09 नवंबर, 2026) को बाजार ओपन होते ही कीमतों में फिर बढ़ोतरी होने लगी.
यहां नोट करें देश के शहरों में क्या हैं आज चांदी के दाम
|शहर
|1 किलो चांदी का भाव/रुपये
|दिल्ली
|2,05,000
|मुंबई
|2,05,000
|कोलकाता
|2,05,000
|चेन्नई
|2,05,000
|पटना
|2,05,000
|लखनऊ
|2,05,000
|मेरठ
|2,05,000
|अयोध्या
|2,05,000
|कानपुर
|2,05,000
|अलीगढ़
|2,05,000
|मुरादाबाद
|2,05,000
|मिर्जापुर
|2,05,000
|झांसी
|2,05,000
|मथुरा
|2,05,000
|गोरखपुर
|2,05,000
|बरेली
|2,05,000
|वाराणसी
|2,05,000
|आगरा
|2,05,000
|गाजियाबाद
|2,05,000
|नोएडा
|2,05,000
|गुरुग्राम
|2,05,000
|चंडीगढ़
|2,05,000
|जयपुर
|2,05,000
|लुधियाना
|2,05,000
|गुवाहाटी
|2,05,000
|जलगांव
|2,05,000
|इंदौर
|2,05,000
|भोपाल
|2,05,000
|अहमदाबाद
|2,05,000
|वडोदरा
|2,05,000
|सूरत
|2,05,000
|पुणे
|2,05,000
|नागपुर
|2,05,000
|नासिक
|2,05,000
|बैंगलोर
|2,05,000
|भुवनेश्वर
|2,05,000
|अमरावती
|2,05,000
|विशाखापत्तनम
|2,05,000
|मैसूर
|2,05,000
|विजयवाड़ा
|2,05,000
|कोयंबटूर
|2,05,000
|मंगलौर
|2,05,000
|मदुरै
|2,05,000
|रायपुर
|2,05,000
|बेलगाम
|2,05,000
|राजमुंदरी
|2,05,000
|हैदराबाद
|2,05,000
|कटक
|2,05,000
|दावनगेरे
|2,05,000
|बेल्लारी
|2,05,000
|सलेम
|2,05,000
|वेल्लोर
|2,05,000
|गुंटूर
|2,05,000
|नेल्लोर
|2,05,000
|काकीनाडा
|2,05,000
|तिरुपति
|2,05,000
|कडपा
|2,05,000
|अनंतपुर
|2,05,000
|वारंगल
|2,05,000
|निजामाबाद
|2,05,000
|खम्मम
|2,05,000
|बेरहामपुर
|2,05,000
|राउरकेला
|2,05,000
|राजकोट
|2,05,000
|वसई-विरार
|2,05,000
|औरंगाबाद
|2,05,000
|सोलापुर
|2,05,000
|भिवंडी
|2,05,000
|कोल्हापुर
|2,05,000
|लातूर
|2,05,000
|तिरुपुर
|2,05,000
|तिरुनेलवेली
|2,05,000
|त्रिची
|2,05,000
|संबलपुर
|2,05,000
|इरोड
|2,05,000
|कोच्चि
|2,05,000
|थाइन
|2,05,000
|अमृतसर
|2,05,000
|नागरकोइल
|2,05,000
|तिरुवनंतपुरम
|2,05,000
|तंजावुर
|2,05,000
|गोवा
|2,05,000
|करूर
|2,05,000
|कुंभकोणम
|2,05,000
|नमक्कल
|2,05,000
|धर्मपुरी
|2,05,000
|डिंडीगुल
|2,05,000
|तूतीकोरिन
|2,05,000
|कुड्डालोर
|2,05,000
|कांचीपुरम
|2,05,000
|कृष्णागिरी
|2,05,000
|विल्लुपुरम
|2,05,000
|कोविलपट्टी
|2,05,000
|तिरुवन्नामलाई
|2,05,000
|होसुर
|2,05,000
|कराइकुडी
|2,05,000
|पुदुक्कोट्टई
|2,05,000
|रामनाथपुरम
|2,05,000
|अम्बुर
|2,05,000
|कन्याकुमारी
|2,05,000
|नागपट्टिनम
|2,05,000
|विरुधुनगर
|2,05,000
|कल्लाकुरिची
|2,05,000
|पोलाची
|2,05,000
|अर्काट
|2,05,000
|पलानी
|2,05,000
|अरियालूर
|2,05,000
|मोहाली
|2,05,000
|परमाकुदी
|2,05,000
|पेरम्बलूर
|2,05,000
|जयनकोंडम
|2,05,000
|कोडईकनाल
|2,05,000
|ऊटी
|2,05,000
|रामेश्वरम
|2,05,000
|शिवगंगा
|2,05,000
|तिरुवरुर
|2,05,000
|त्रिशूर
|2,05,000
|पांडिचेरी
|2,05,000
|चित्रदुर्ग
|2,05,000
|गडग
|2,05,000
|बागलकोट
|2,05,000
|मंड्या
|2,05,000
|भद्रावती
|2,05,000
|कोलार
|2,05,000
|तुमकुर
|2,05,000
|कोल्लम
|2,05,000
|अलाप्पुझा
|2,05,000
|कोट्टायम
|2,05,000
|पलक्कड़
|2,05,000
|मलप्पुरम
|2,05,000
|कोझिकोड
|2,05,000
|कन्नूर
|2,05,000